Les travailleurs insatisfaits de leur santé physique présentent un score de santé mentale inférieur de 22 points à celui des travailleurs satisfaits et perdent en productivité 21 jours de travail supplémentaires par an

TORONTO , le 19 nov. 2024 /CNW/ - TELUS Santé a publié aujourd'hui son Indice de santé mentale (l'« Indice ») qui porte sur la santé mentale des travailleurs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le rapport pour le Canada indique que les travailleurs pratiquant une activité physique gagnent en productivité l'équivalent de 10 jours de travail par an par rapport à leurs homologues sédentaires. L'Indice révèle également que les travailleurs insatisfaits de leur santé physique présentent un score de santé mentale inférieur de 22 points à celui des travailleurs satisfaits et perdent en productivité 21 jours de travail de plus par an par rapport à leurs homologues satisfaits.

« On observe un lien évident entre l'activité physique, le soutien offert par l'employeur et le bien-être des employés. À TELUS Santé, nous avons constaté que les employés bénéficiant d'un soutien et pratiquant une activité physique jouissent d'une meilleure santé mentale et d'une productivité supérieure, des résultats souhaités par tout propriétaire d'entreprise, explique Paula Allen, directrice mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. Ce constat met en relief la nécessité pour les organisations de donner la priorité au bien-être. En intégrant des systèmes de soutien efficaces comme les programmes d'aide aux employés (PAE) dans la culture d'entreprise, les sociétés peuvent former une main-d'œuvre plus résiliente, mobilisée et productive. »

L'Indice de santé mentale TELUS révèle également ce qui suit :

Les femmes sont 40 pour cent plus susceptibles que les hommes de faire état d'une expérience négative avec le système de santé.

Les travailleurs qui jugent le soutien de leur employeur pour leur bien-être physique comme insuffisant perdent en productivité l'équivalent de 22 jours de travail par an et affichent un score de santé mentale inférieur de 22 points comparativement aux personnes qui évaluent ce soutien comme excellent.

Les travailleurs qui ne manifestent aucun intérêt pour l'amélioration de leur santé subissent une perte de productivité de 14 jours de travail de plus par an par rapport aux personnes motivées à prendre soin de leur santé.

La réduction du stress motive 12 pour cent des travailleurs à pratiquer une activité physique.

D'après le sondage, neuf pour cent des travailleurs ne pratiquent jamais d'activité physique.

Moins de 10 pour cent des travailleurs indiquent s'adonner à des activités quotidiennes qui favorisent le bien-être social.

Parmi les employés, 22 pour cent mentionnent ressentir de l' anxiété , 14 pour cent rapportent un état dépressif et 13 pour cent ont des troubles du sommeil .

, 14 pour cent rapportent un et 13 pour cent ont des . Les employés qui ne disposent pas de fonds d'urgence sont deux fois plus nombreux à rechercher des solutions pour réduire leur stress et à signaler un diagnostic d'anxiété ou de dépression.

Les problèmes de santé mentale sont plus fréquents chez les jeunes travailleurs, les femmes et les personnes ne disposant pas d'épargne.

« Les organisations peuvent faire une réelle différence en offrant des solutions pratiques comme des séances de mise en forme virtuelles, des installations de conditionnement physique sur place et des défis de bien-être stimulants, indique le Dr Matthew Chow, chef des services en santé mentale, TELUS Santé. Ces initiatives contribuent à une main-d'œuvre en meilleure santé et plus investie, tout en offrant des options adaptées aux besoins et aux attentes variés des employés. J'ai personnellement constaté à quel point ce type de soutien encourage les personnes à sortir de leur zone de confort et à profiter des bienfaits de l'activité physique. Sans ces initiatives, de nombreuses personnes ne franchiraient pas ces premières étapes déterminantes vers un changement positif qui se répercuterait sur leurs collègues, leurs familles et leurs communautés. »

Bien que nombre d'entreprises offrent des programmes d'aide aux employés (PAE) qui contribuent au bien-être des employés, aussi bien mental que physique, une étude de TELUS Santé révèle que deux travailleurs sur cinq au Canada ignorent en quoi consiste un PAE. Les scores de santé mentale des travailleurs qui ignorent en quoi consiste un PAE ou qui indiquent que leur employeur n'en offre aucun sont inférieurs d'au moins trois points à ceux des travailleurs qui bénéficient d'un PAE.

En septembre 2024, les scores de santé mentale des régions et pays suivants s'établissaient comme suit :

Canada : 64,4

États-Unis : 70,6

Royaume-Uni : 64,6

Europe : 61,6

Australie : 61,1

Nouvelle-Zélande : 59,7

Singapour : 61,6

L'Indice de santé mentale TELUS est fondé sur un système de notation qui convertit les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un moindre risque de présenter des problèmes de santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

Le présent Indice de santé mentale TELUS comporte également des données relatives aux employés souffrant d'un trouble mental diagnostiqué et d'expériences négatives avec le système de santé. En tant qu'entreprise ancrée dans sa vocation sociale, TELUS Santé est déterminée à améliorer les résultats en matière de santé et à partager des données précieuses. Vous pouvez consulter l'intégralité du rapport canadien relatif à l'Indice de santé mentale TELUS.

À propos de l'Indice de santé mentale TELUS

Les données de l'Indice de santé mentale TELUS ont été recueillies au moyen d'un sondage en ligne mené en français et en anglais du 13 au 30 septembre 2024 auprès de 3 000 répondants. Tous les répondants résident au Canada et occupaient un emploi au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour faire en sorte que la composition de l'échantillon soit représentative de cette population sur les plans de la région et du genre.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être en milieu de travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées aux services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être pour plus de 76 millions de personnes dans 160 pays. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont notre solution de dossier médical électronique (DME) et nos solutions de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés offrent un soutien complet et autonomisant grâce aux programmes d'aide aux employés (PAE), aux ressources en santé mentale, aux services-conseils financiers et aux initiatives de mieux-être en milieu de travail. À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que du point de vue professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com.

