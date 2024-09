L'Enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé annonce une croissance des salaires pour la quatrième année d'affilée, alors qu'une majorité des organisations mettent en œuvre des programmes visant à améliorer le bien-être financier.

VANCOUVER, BC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - D'après les résultats de la 42e édition de l'Enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé, publiée aujourd'hui, les salaires de base moyens des employés non syndiqués au Canada devraient augmenter de 3,45 pour cent en 2025, ce qui constitue un taux supérieur à celui de l'inflation pour la première fois en quatre ans. Cette prévision, qui exclut les gels salariaux, s'explique par la pénurie actuelle de main-d'œuvre et dépasse largement le taux d'inflation actuel du Canada, qui est de 2,0 pour cent comme l'a annoncé la Banque du Canada plus tôt dans le mois.

« La demande persistante en personnel qualifié contribue à une forte augmentation des salaires pour 2025, en dépit de l'atténuation des pressions subies par les employeurs en raison de l'inflation, indique Guylaine Béliveau, chef de pratique nationale, Rémunération, TELUS Santé. Alors que le taux d'inflation baisse, les employés souhaitent retrouver le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu au cours des dernières années. Cette évolution pourrait améliorer de façon considérable le bien-être financier au niveau individuel, ainsi que le moral général en milieu de travail. »

Les principales conclusions de l'enquête, qui se base sur des données provenant de différents secteurs d'activités représentant plus de 355 organisations au Canada, incluent les suivantes :

Les projections salariales pour 2025 varient selon la région : La Colombie-Britannique est en tête avec une augmentation prévue de 3,60 pour cent des salaires de base moyens les plus élevés, suivie de l' Alberta avec 3,54 pour cent et du Nouveau-Brunswick avec 3,50 pour cent. Le Québec a enregistré un fort taux de croissance des salaires en 2024, soit 3,85 pour cent, mais s'attend à ce que celui-ci passe à 3,41 pour cent en 2025. La Nouvelle-Écosse est la province qui enregistre chaque fois les prévisions les plus basses, à raison de 2,94 pour cent pour 2024 et 2025.

En ce qui concerne les secteurs, les hausses les plus conséquentes prévues pour 2025 auront lieu dans les secteurs de la construction (4,13 pour cent), de l' immobilier (3,92 pour cent) et des services aux entreprises (3,90 pour cent). C'est également dans ces trois secteurs que la croissance salariale a été la plus élevée en 2024. En 2025, les augmentations de salaire seront les plus faibles dans l' administration publique (2,75 pour cent). Cette place était occupée par les technologies de l'information en 2024.

Pour ce qui est des structures salariales au Canada , la hausse prévue pour 2025 (2,72 pour cent) est légèrement inférieure à l'augmentation appliquée en 2024 (2,89 pour cent).

L'enquête montre également que les priorités des employeurs canadiens restent globalement les mêmes entre 2024 et 2025. La mobilisation des employés et le développement de compétences essentielles chez les dirigeants demeurent des priorités. En outre, l'attention se porte davantage sur les programmes de perfectionnement, de formation et de développement et sur la promotion du leadership d'aujourd'hui et de demain.

En réponse aux défis actuels, 59 pour cent des organisations ont mis en œuvre des programmes visant à améliorer le bien-être financier, ou envisagent de le faire. Ces programmes englobent des comptes Soins de santé (24 pour cent des organisations), de l'éducation financière (20 pour cent) et des REER collectifs (18 pour cent).

Cette année, l'enquête sur les projections salariales de TELUS Santé comportait des questions sur l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) au sein des organisations canadiennes. Une tendance clé se dégage des résultats, à savoir que près des trois quarts (74 pour cent) des entreprises interrogées explorent activement des solutions d'IA, ou envisagent sérieusement d'en faire usage, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle au cours de l'année à venir. Ce point souligne l'importance toujours plus grande, pour les entreprises du pays, de l'IA en matière de productivité et d'innovation.

Nécessité d'une approche holistique du bien-être

Des données récentes mettent en évidence le fait qu'il est essentiel d'élaborer des stratégies complètes favorisant le bien-être en milieu de travail. Selon le rapport spécial sur le bien-être financier de TELUS de l'année dernière, 25 pour cent des travailleurs au Canada craignent de ne pas pouvoir prendre leur retraite et 30 pour cent d'entre eux donnent la priorité aux programmes d'avantages sociaux offrant une aide à la planification financière. De plus, de nombreux employés pensent que leur employeur devrait leur proposer une option d'épargne-retraite pour qu'ils puissent mieux contrôler leurs finances.

« Sur le marché du travail changeant d'aujourd'hui, les employés recherchent plus que des salaires compétitifs, déclare Philip Mullen, vice-président, Services-conseils, Solutions pour les employeurs, TELUS Santé. Ils recherchent des employeurs qui soutiennent pleinement leur bien-être financier, physique et mental. Les organisations qui collaborent avec des administrateurs d'avantages sociaux pour créer des formules holistiques intégrant la planification de la retraite et des services de placements et de santé seront probablement plus susceptibles d'embaucher, de retenir les employés et d'amplifier la productivité. »

À propos de l'Enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé

La 42e édition de l'Enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé, qui se base sur des données recueillies en juillet et août 2024, est une ressource fiable qui offre des renseignements détaillés aux équipes des ressources humaines et aux responsables de la rémunération à l'échelle du Canada. Le rapport de cette année couvre les augmentations réelles du budget accordé aux salaires en 2024, les prévisions pour 2025 et les réponses des participants sur les moyens de surmonter les obstacles. Cette enquête demeure une valeur sûre pour les dirigeants, qui peuvent en tirer des enseignements déterminants sur les tendances en matière de salaires et de ressources humaines, et ainsi mieux aiguiller la planification stratégique de la rémunération globale. Des employés de tout le Canada, issus de secteurs et de régions variés, y ont volontairement participé.

En plus d'évoquer les perspectives d'un point de vue national, le rapport actuel inclut également des répartitions par secteur et des analyses régionales à l'échelle du pays. Pour consulter un résumé du rapport et en savoir plus sur le soutien en rémunération de TELUS Santé, visitez LINK.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être en milieu de travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées à des services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être à plus de 75 millions de personnes dans 160 pays. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont nos solutions de dossier médical électronique (DME) et de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux personnes, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés offrent un soutien complet grâce aux programmes d'aide aux employés (PAE), aux ressources en santé mentale, au counseling financier et aux initiatives de mieux-être en milieu de travail.

À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Marielle Hossack

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

