Le rapport souligne l'importance des outils de bien-être au travail, alors que les préoccupations financières réduisent la productivité de plus de 23 pour cent des travailleurs au Canada, en particulier chez les parents et les jeunes

Le Dr Matthew Chow donne trois conseils pour maintenir une bonne santé financière pendant les Fêtes

TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS Santé a publié un Indice spécial de santé mentale qui révèle un déclin alarmant de la santé mentale des travailleurs au Canada. L'Indice montre que les problèmes de santé mentale s'intensifient dans tous les secteurs et toutes les régions, et que le stress financier a des répercussions considérables sur la productivité de 23 pour cent des travailleurs.

« Il s'agit du déclin le plus important des résultats de l'Indice de santé mentale TELUS depuis avril 2020, ceux sur le plan financier encaissant la baisse la plus notable, a déclaré Paula Allen, directrice mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. Chaque aspect de la santé mentale est sur une pente descendante, en particulier dans la proportion des gens disposant d'une épargne d'urgence. En cette période de l'année où les dépenses et les attentes sociales augmentent, nombreux sont ceux qui ressentent les pressions économiques actuelles. »

L'Indice de santé mentale TELUS révèle également ce qui suit :

La proportion de travailleurs présentant un risque élevé pour leur santé mentale a atteint un nouveau sommet , avec 37 pour cent dans cette catégorie, soit près de 4 pour cent de plus que la moyenne annuelle des quatre dernières années.

, avec 37 pour cent dans cette catégorie, soit près de 4 pour cent de plus que la moyenne annuelle des quatre dernières années. Les résultats en santé mentale sont tombés à 61,3, soit une baisse substantielle de 3,1 points et près de deux points de moins qu'au début de la pandémie, en avril 2020.

et près de deux points de moins qu'au début de la pandémie, en avril 2020. Le résultat concernant la santé mentale liée au risque financier a enregistré la baisse la plus importante sur un mois (6,8 points).

Les résultats en santé mentale ont baissé à l'échelle du pays, la baisse la plus importante étant enregistrée en Saskatchewan (8,1 points).

(8,1 points). Pour 40 pour cent des travailleurs, la situation financière est fréquemment source d'inquiétudes ou d'anxiété, 48 pour cent de ce groupe de personnes étant surtout préoccupés par le coût de la vie et 25 pour cent par l'endettement .

. Moins de la moitié (47 pour cent) des travailleurs déclarent jouir d'une bonne situation financière, ce qui représente une baisse de près de 10 pour cent par rapport à l'an dernier.

Les jeunes, les parents et les gens ne disposant pas d'une épargne d'urgence sont plus susceptibles de percevoir l'argent comme une source de stress et d'anxiété.

« Les employeurs peuvent grandement contribuer à renverser la vapeur en promouvant des ressources telles que les programmes d'aide aux employés (PAE), qui offrent non seulement un soutien en santé mentale, mais aussi des consultations en finances personnelles, des conseils juridiques et de l'assistance familiale, a ajouté Mme Allen. Les séances d'éducation financière proposées par les PAE sont particulièrement utiles en ces temps difficiles. »

Bien que nombre d'entreprises offrent des PAE qui contribuent au bien-être des employés, ainsi que des outils pour la santé financière, une étude de TELUS Santé révèle que deux travailleurs sur cinq au Canada ignorent en quoi consiste un PAE. Les résultats en santé mentale des travailleurs qui ignorent en quoi consiste un PAE ou qui indiquent que leur employeur n'en offre aucun sont inférieurs d'au moins trois points à ceux des travailleurs qui bénéficient d'un PAE. En faisant mieux connaître les PAE et en mettant en œuvre des stratégies de bien-être ciblées, les employeurs peuvent jouer un rôle crucial dans le soutien de leur personnel pendant cette période difficile.

« Cette période de l'année apporte souvent son lot de défis et de susceptibilités supplémentaires pouvant nuire à notre résilience, affirme le Dr Matthew Chow, chef des services en santé mentale, TELUS Santé. Beaucoup font face aux difficultés en silence, estimant qu'ils ne devraient pas exprimer leurs préoccupations au cours d'une période censée être joyeuse. Il faut absolument se rappeler que ces sentiments sont courants - vous n'êtes pas seuls. Les PAE offrent un soutien confidentiel et gratuit aux personnes qui en ont besoin. »

Le Dr Chow donne trois conseils pour préserver sa santé financière pendant les Fêtes

Établissez un budget pour les Fêtes et respectez-le : Fixez des limites de dépenses claires pour les cadeaux, les divertissements et les festivités, et faites le suivi des dépenses. Parlez ouvertement de finances : Ayez des conversations honnêtes avec les membres de votre famille et vos amis afin de fixer des attentes réalistes. Utilisez les ressources à votre disposition : Profitez du PAE de votre entreprise pour obtenir des conseils financiers de la part de spécialistes et prendre en charge des sujets comme l'établissement d'un budget et la gestion des dettes.

L'Indice de santé mentale TELUS comprend également des données sur l'anxiété et l'isolement et souligne l'importance cruciale des connexions humaines et du soutien communautaire. Le fait de prendre des nouvelles des autres et de redonner aux collectivités peut considérablement améliorer le bien-être mental. En tant qu'entreprise à vocation sociale, TELUS Santé s'engage à améliorer les résultats pour la santé et à tisser des liens dans les collectivités. L'intégralité du rapport canadien relatif à l'Indice de santé mentale TELUS est accessible ici .

À propos de l'Indice de santé mentale TELUS

L'Indice de santé mentale TELUS est fondé sur un système de notation qui convertit les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un moindre risque de présenter des problèmes de santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

Les données de l'Indice de santé mentale TELUS ont été recueillies au moyen d'un sondage en ligne mené en français et en anglais du 15 au 28 octobre auprès de 3 000 répondants. Tous les répondants résident au Canada et occupaient un emploi au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour faire en sorte que la composition de l'échantillon soit représentatif de cette population sur les plans de la région et du genre.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise axée sur le mieux-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être au travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées à des services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être à plus de 76 millions de personnes dans 160 pays. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont nos solutions de dossier médical électronique (DME) et de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés renforcent l'autonomie des gens avec un soutien complet grâce aux programmes d'aide aux employés (PAE), aux ressources en santé mentale, au counseling financier et aux initiatives de mieux-être en milieu de travail. À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, consultez le www.telussante.com.

