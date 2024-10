La solvabilité des régimes de retraite offerts par les employeurs était stable au troisième trimestre, ce qui ouvre la porte à des modifications dans la gestion des risques

TORONTO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - TELUS Santé a publié aujourd'hui deux nouveaux rapports sur la gestion des investissements et des régimes de retraite - Les Indices de régimes de retraite et d'Univers de performance - qui indiquent une stabilité accrue de la solvabilité des régimes de retraite ainsi que des rendements positifs constants pour le troisième trimestre de 2024. Il s'agit d'un indicateur global positif pour la sécurité financière des employés et des retraités, ainsi que pour l'amélioration de la situation économique dans son ensemble. La stabilité de la solvabilité est une bonne nouvelle pour les administrateurs de régimes de retraite, qui seront en meilleure posture pour modifier les stratégies de gestion des risques en réponse aux nouvelles directives de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR).

« Lorsqu'une personne a confiance en sa sécurité financière, plus particulièrement en la planification de sa retraite à long terme, elle sera plus susceptible de dépenser de l'argent et de stimuler la croissance économique », déclare Philip Mullen, vice-président, Services-conseils, Solutions pour les employeurs, TELUS Santé. « Des régimes de retraite fiables peuvent également mener à des stratégies d'investissement plus stables qui contribuent à la pérennité globale du marché. De plus, ces régimes influent sur le marché du travail et peuvent avoir une incidence sur la planification des retraites, la rétention des employés et la satisfaction au travail - des contributions importantes au mieux-être financier individuel. »

Indices de régimes de retraite : Rendements positifs des investissements attribuables à la force des marchés des actions et des obligations

Les Indices de régimes de retraite du mois de septembre 2024 par TELUS Santé, qui comprennent un aperçu détaillé des résultats du troisième trimestre de cette année, montrent que la capitalisation d'un régime de retraite classique a augmenté du point de vue de la solvabilité au cours du mois dernier, mais a diminué du point de vue comptable. Lorsqu'on fait le point sur le troisième trimestre dans son ensemble, on s'aperçoit que la solvabilité est restée inchangée, l'indice comptable ayant augmenté de 1,6 pour cent.

« Alors que le ratio de couverture d'un régime de retraite classique a progressé d'environ 8 pour cent du point de vue de la solvabilité au cours des neuf premiers mois de 2024, une progression largement attribuable aux rendements positifs du marché des actions au cours de cette période, le ratio de solvabilité s'est stabilisé au troisième trimestre. Les régimes à prestations déterminées bénéficient toujours d'un bon financement à l'amorce du quatrième trimestre », affirme Gavin Benjamin, associé dans l'équipe de consultation de TELUS Santé et chef de l'équipe des Indices de régimes de retraite. « Les régimes de retraite conservent leur position solide en amont du quatrième trimestre, mais les risques financiers sur le marché représentent toujours une menace à leur stabilité, ce qui justifie que nous mettions plus l'accent sur la gestion des risques dans de nombreux cas. »

Univers de performance : rendements positifs au troisième trimestre, mais inférieurs aux normes de référence

Le second rapport, Fonds commun des gestionnaires des régimes de retraite, Univers de performance de TELUS Santé, fait état qu'au troisième trimestre de 2024, les gestionnaires de fonds communs diversifiés annonçaient un rendement médian de 6,2 pour cent avant les frais de gestion et de 13,3 pour cent depuis le début de l'année.

« La situation financière d'un régime de retraite type à la fin du troisième trimestre est quasiment identique à celle que nous avions relevée le 30 juin », précise Jean Bergeron, associé dans l'équipe de consultation en investissement, TELUS Santé et chef du groupe Univers de performance. « Au cours du troisième trimestre de l'année 2024, les portefeuilles des gestionnaires de Fonds communs diversifiés ont connu une baisse de rendement de 0,4 pour cent en moyenne par rapport au rendement du portefeuille de référence utilisé par de nombreux fonds de retraite. »

Les marchés des actions et des obligations ont continué leur progression au cours du troisième trimestre de 2024. Voici les faits saillants du rapport Univers de performance :

L'indice composé S&P/TSX des actions canadiennes a publié un rendement de 10,5 pour cent pour le trimestre.

L'indice MSCI à l'échelle mondiale a affiché un rendement de 5,0 pour cent (en dollars canadiens).

L'indice boursier S&P 500 a augmenté de 4,4 pour cent (en dollars canadiens).

L'indice des marchés émergents a bondi de 7,3 pour cent (en dollars canadiens).

Concernant les titres à revenus fixes, le marché canadien des obligations a augmenté de 4,7 pour cent.

Plus de flexibilité pour s'adapter aux nouvelles directives

Les ratios élevés de solvabilité des régimes de retraite ouvrent la voie aux administrateurs de régimes de retraite, qui pourront s'adapter plus rapidement aux nouvelles directives de la gestion des risques adoptées par l'ACOR au mois de septembre . Les nouvelles directives établissent les normes du secteur pour la gestion des risques des régimes de retraite canadiens, consolident et mettent à jour les stratégies en ce qui concerne la cybersécurité, le levier financier, les conseillers ou fournisseurs de services tiers, la gouvernance d'investissements ainsi que les politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La prochaine étape pour les administrateurs de régimes de retraite est de passer en revue le cadre de gestion des risques pour harmoniser leurs pratiques avec les nouvelles directives. Il est recommandé aux administrateurs d'effectuer cet examen dès maintenant, pendant que les régimes sont bien financés, car les options disponibles pour gérer les risques financiers d'un régime de retraite sont plus abordables à ce moment-ci que lorsque le régime accuse un déficit important.

« Le mieux-être est notre moteur. Notre équipe d'experts examine en permanence des données pour transmettre l'information la plus à jour au secteur, ce qui soutient la prise de décisions critique dans la gestion de régimes de retraite en aidant les gestionnaires à atténuer les risques, tout en gardant la durabilité et le mieux-être financier à l'esprit », d'ajouter M. Mullen.

Informations concernant les rapports sur la gestion des investissements de TELUS Santé

Les indices de régimes de retraite sont publiés chaque mois par TELUS Santé, alors que le rapport Univers de performance est publié à la fin de chaque trimestre fiscal. En tant qu'importants fournisseurs de services d'analytique auprès des employeurs du pays, les experts de la gestion des investissements de TELUS Santé exploitent la puissance des données et de la technologie pour aider les clients et les parties prenantes de l'industrie à prendre des décisions d'affaires éclairées. Nos rapports réguliers comprennent :

Les indices de régimes de retraite par TELUS Santé : Les indices de TELUS Santé fournissent des informations sur l'état des retraites au Canada , résument le parcours des régimes de retraite pendant l'année en quelques statistiques clés, proposent un indicateur précoce des défis et des opportunités qui attendent les commanditaires et les administrateurs des régimes de retraite. Les rapports sont publiés chaque mois, et contiennent des annonces importantes concernant les données à chaque fin de trimestre. Pour consulter le rapport du mois de septembre 2024, veuillez cliquer sur ce lien .





Les indices de TELUS Santé fournissent des informations sur l'état des retraites au , résument le parcours des régimes de retraite pendant l'année en quelques statistiques clés, proposent un indicateur précoce des défis et des opportunités qui attendent les commanditaires et les administrateurs des régimes de retraite. Les rapports sont publiés chaque mois, et contiennent des annonces importantes concernant les données à chaque fin de trimestre. Pour consulter le rapport du mois de septembre 2024, . Les Fonds commun des gestionnaires des régimes de retraite, Univers de performance de TELUS Santé : ces rapports trimestriels analysent le rendement d'environ 311 fonds communs gérés par près de 45 cabinets d'investissements au Canada . Les gestionnaires qui contribuent à Univers de performance gèrent des actifs d'une valeur totalisant environ 470 milliards de dollars, y compris les actifs de fonds de retraite de plus de 230 milliards de dollars. Les données de ces rapports fournissent de précieux renseignements aux gestionnaires responsables du portefeuille depuis plus de quarante ans, et les aident à prendre des décisions éclairées et à assurer la santé financière à long terme des régimes de retraite des commanditaires. Pour consulter le rapport complet du troisième trimestre de 2024, veuillez cliquer sur ce lien .

Les services de gestion des investissements sont fournis par TELUS Health Investment Management Ltd. (THIM). THIM est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuilles, de gestionnaire de fonds d'investissement et de courtier sur le marché non réglementé de plusieurs provinces du Canada, avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario comme régulateur principal. THIM est une filiale en propriété exclusive de TELUS Santé (Canada) limitée et une propriété indirecte de TELUS Corporation, une société ouverte dont les titres se négocient à la TSX et à la NYSE.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être en milieu de travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées aux services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être pour plus de 75 millions de personnes dans 160 pays. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont notre solution de dossier médical électronique (DME) et nos solutions de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux personnes, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés offrent un soutien complet grâce aux programmes d'aide aux employés (PAE), aux ressources en santé mentale, aux services-conseils financiers et aux initiatives de mieux-être en milieu de travail. À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com .

