Incendies de forêt - Modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique interdira les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 4 octobre, à 8 h en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Voici la carte de localisation du territoire visé :

(Groupe CNW/Ministère de la Sécurité publique)

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique sur le territoire suivant :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89).

BAS-SAINT-LAURENT : Les Basques (11), Rivière-du-Loup (12), Témiscouata (13), Kamouraska (14).

CAPITALE-NATIONALE : Charlevoix-Est (15), Charlevoix (16), L'Île-d'Orléans (20), La Côte-de-Beaupré (21), La Jacques-Cartier (22), Québec (23), Portneuf (34).

CENTRE-DU-QUÉBEC : L'Érable (32), Bécancour (38), Arthabaska (39), Drummond (49), Nicolet-Yamaska (50)

CHAUDIÈRE-APPALACHES : L'Islet (17), Montmagny (18), Bellechasse (19), Lévis (251), La Nouvelle-Beauce (26), Beauce-Centre (27), Les Etchemins (28), Beauce-Sartigan (29), Les Appalaches (31), Lotbinière (33).

ESTRIE : Le Granit (30), Les Sources (40), Le Haut-Saint-François (41), Le Val-Saint-François (42), Sherbrooke (43), Coaticook (44), Memphrémagog (45), Brome-Missisquoi (46), La Haute-Yamaska (47).

LANAUDIÈRE : D'Autray (52), L'Assomption (60), Joliette (61), Matawinie (62), Montcalm (63), Les Moulins (64).

LAURENTIDES : Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d'en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79).

LAVAL : Laval (65).

MAURICIE : Mékinac (35), Shawinigan (36), Trois-Rivières (371), Des Chenaux (372), Maskinongé (51), La Tuque (90).

MONTÉRÉGIE : Acton (48), Pierre-De Saurel (53), Les Maskoutains (54), Rouville (55), Le Haut-Richelieu (56), La Vallée-du-Richelieu (57), Longueuil (58), Marguerite-D'Youville (59), Roussillon (67), Les Jardins-de-Napierville (68), Le Haut-Saint-Laurent (69), Beauharnois-Salaberry (70), Vaudreuil-Soulanges (71).

MONTRÉAL : Montréal (66).

OUTAOUAIS : Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l'Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84).

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Le Domaine-du-Roy (91) au sud du 49e parallèle, Maria-Chapdelaine (92) au sud 49e parallèle, Lac-Saint-Jean-Est (93), Saguenay (941), Le Fjord-du-Saguenay (942) dans la partie au sud de la rivière Saguenay.

La carte interactive du territoire visé est également accessible sur la page Web de Partenariat Données Québec.

Présentement, il y a 14 feux en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 398 incendies de forêt ont touché 1 091,7 hectares en zone de protection intensive. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 440 feux pour une superficie de 118 663,3 hectares.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est essentielle. Ainsi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les interdictions en vigueur ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU, Siège social, Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271