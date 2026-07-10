MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a inauguré le 9 juillet la nouvelle place Emily-Coonan (connue auparavant sous l'appellation placette Island) entre la rue Saint-Patrick et le canal de Lachine. Réalisé grâce à un investissement de 1,3 M$, ce projet d'aménagement constitue une superbe porte d'entrée dans Pointe-Saint-Charles. Cet aménagement marque une étape importante du projet de la rue Island, qui a permis de réaménager l'espace public afin de favoriser un meilleur partage de la chaussée, de sécuriser les déplacements actifs et d'offrir à la population un espace convivial de rencontre et de détente au cœur du quartier.

Inauguration de la place Emily-Coonan La mairesse du Sud-Ouest, Véronique Fournier, en compagnie de Jonathan Burnham, conseiller d’arrondissement dans Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown, des partenaires, des membres de la direction et du personnel de l’Arrondissement ayant contribué au projet. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)) La nouvelle place Emily-Coonan Le nouvel aménagement offre un espace convivial pour les piéton(ne)s et les cyclistes, avec des sentiers, une piste cyclable, du mobilier urbain, des supports à vélos et des infrastructures permettant l’installation d’une station BIXI électrique quatre saisons. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

Citations

« Nous sommes très heureuses et heureux d'inaugurer la nouvelle place Emily-Coonan, nommée en l'honneur d'une artiste de Pointe-Saint-Charles reconnue pour son talent, mais également pour avoir ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le milieu des arts. Cet aménagement s'inscrit pleinement dans la promotion de la mobilité active, telle qu'énoncée dans le Plan local de déplacements du Sud-Ouest et s'inscrit dans la vision du futur Plan climat visant à adapter le territoire du Sud-Ouest aux changements climatiques. Les travaux ont également permis de bonifier l'accès au canal de Lachine, en renforçant ainsi le lien entre le quartier et ce lieu emblématique. Mais chose très significative, la place Emily-Coonan vient concrétiser une demande de longue date de la communauté voulant qu'on se réapproprie cet espace en friche pour en faire un lieu propice à la vie de quartier. Nous pouvons donc collectivement être fières et fiers de cette réalisation qui témoigne de notre volonté commune de créer des espaces publics de qualité, inclusifs et rassembleurs, qui répondent aux besoins de la population et contribuent à bâtir un milieu de vie dynamique et convivial. »

Véronique Fournier

Mairesse de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Hydro-Québec est fière d'avoir participé au réaménagement de la rue Island, un projet significatif pour la communauté locale. Grâce au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) - une initiative volontaire proposée aux collectivités qui accueillent de nouvelles installations de transport électrique - Hydro-Québec réaffirme son engagement à soutenir des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Le PMVI permet de reconnaître la contribution des communautés qui accueillent nos infrastructures et de renforcer notre collaboration avec les collectivités en finançant des aménagements durables et adaptés aux besoins du milieu. Le verdissement de la place et la sécurisation des intersections Saint-Patrick et Châteauguay illustrent parfaitement notre volonté de tisser des liens solides avec les territoires où nous sommes présents, en contribuant à des projets qui font une réelle différence dans le quotidien des gens. »

Marie-Noëlle Roy, cheffe Affaires régionales-Montréal, Laval et Communauté métropolitaine de Montréal chez Hydro-Québec

À propos d'Emily Coonan

Emily Coonan (1885-1971) est une artiste-peintre impressionniste et postimpressionniste, native du quartier Pointe-Saint-Charles. Elle a suivi des formations au Conseil des arts et manufactures de la province de Québec et a étudié à l'Art Association of Montreal. Elle a reçu une bourse de voyage du Musée des beaux-arts du Canada en 1913 qui lui a permis de se rendre en Europe. Dès lors, son œuvre devient fortement influencée par les courants impressionnistes et postimpressionnistes européens. Sa dernière exposition a eu lieu en 1933, après quoi elle s'est retirée de la communauté artistique. Plusieurs de ses œuvres, souvent centrées sur des sujets féminins, sont néanmoins conservées dans des institutions prestigieuses telles que le Musée des beaux-arts de Montréal et la Galerie nationale du Canada, témoignant de son influence durable. Elle a été pionnière en tant que femme artiste venant d'un milieu ouvrier et catholique.

Faits saillants :

L'aménagement de la place Emily-Coonan constitue une étape importante du projet de rue partagée sur Island ayant fait l'objet d'une démarche participative de 2019 à 2023 .

Les travaux ont débuté à la mi-juin 2025 et se sont achevés en juin 2026.

Le nouvel aménagement offre un espace convivial pour les piéton(ne)s et les cyclistes, avec des sentiers, une piste cyclable, du mobilier urbain, des supports à vélos et des infrastructures permettant l'installation d'une station BIXI électrique quatre saisons.

Elle facilite l'accès au canal de Lachine grâce à l'adoucissement de la pente et l'ajout d'une main-courante qui en assure l'accessibilité universelle.

Les aménagements temporaires prévus à toutes les intersections de la rue Island ont mené à la réalisation d'avancées de trottoirs permanentes.

Le Sud-Ouest a bénéficié d'une contribution financière d'Hydro-Québec de 367 906 $ pour la place Emily-Coonan et de 375 419 $ pour les travaux de l'intersection Saint-Pat rick dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

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SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]