Célébrez la Fête nationale du Québec dans Le Sud-Ouest!

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Fidèle à son habitude, l'Arrondissement du Sud-Ouest célèbrera la Fête nationale du Québec au parc de l'Ancienne-cour-de-triage, le mercredi 24 juin 2026, de 15 h à 23 h.

Une programmation musicale combinant extravagance, créativité et tradition québécoise mettra en vedette Roselle, Théo Théo et Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. De l'animation et plusieurs jeux divertissants, dont certains liés à Guy Lafleur, seront proposés sur le site. Renouvelé pour une deuxième année consécutive, le populaire Bingo des commerçant(e)s du Sud-Ouest, présenté par les Sociétés de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal, Monk et Pointe-Saint-Charles, est de retour. Les chanteuses et chanteurs seront aussi servi(e)s avec un karaoké sur la Scène Piscine, accompagné de DJs.

« La Fête nationale dans le Sud-Ouest est un événement incontournable de notre programmation culturelle estivale. J'ai hâte qu'on s'y retrouve, toutes et tous, peu importe notre âge, notre origine et nos parcours, pour célébrer ce qui nous unit : notre culture et notre langue », mentionne la mairesse de l'arrondissement du Sud-Ouest, Véronique Fournier.

La thématique de cette année, Célébrer ce qui nous lie, sera le fil conducteur des festivités voulant mettre à l'avant-plan la force du collectif, la transmission entre générations et la culture québécoise. En cette année où le hockey a tout particulièrement suscité les passions, les célébrations entourant cette journée rassembleuse soulignent le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur, joueur de hockey d'exception et symbole fort de la fierté québécoise.

En plus de la programmation axée sur la Fête nationale, toutes et tous pourront profiter de l'offre sur le site de La Guinguette du Sud-Ouest : une dizaine de stations gourmandes, une trentaine d'artisan(e)s québécois(es) rassemblé(e)s au Marché Tropical, et l'iconique Tiki Bar. L'organisation de l'événement a été confiée à La Lutinerie. Pour tout savoir sur la programmation, visitez le site Web lesguinguettes.ca.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]