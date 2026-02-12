Le Sud-Ouest lance une démarche participative pour la modernisation de sa réglementation d'urbanisme

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest entreprendra, au cours des deux prochaines années, une démarche participative pour la modernisation de sa réglementation d'urbanisme afin qu'elle s'inscrive dans la vision du Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal (PUM).

La vision du PUM est celle d'une ville verte, juste et résiliente, portée par une mobilité durable et sécuritaire et pensée à échelle humaine. Le Plan s'appuie sur les principes suivants : la transition écologique et la biodiversité, l'habitation, la santé urbaine et la sécurité, l'équité sociale et territoriale et la vitalité culturelle et la qualité en design. Au niveau local, ce sera l'occasion de s'outiller pour concrétiser la vision en modernisant la réglementation, en la clarifiant et surtout, en l'adaptant pour répondre aux nouvelles réalités et enjeux du territoire.

La population, les organismes et les entreprises sont invités à partager leur réflexion sur l'aménagement du territoire avec l'Arrondissement. En plus de la consultation publique prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, des ateliers participatifs sur la forme et l'intensification urbaines, les usages et affectations et le patrimoine, la transition écologique et la résilience se tiendront avec les organismes et les professionnel(le)s actifs œuvrant dans Le Sud-Ouest.

Sur la base du travail accompli, les citoyennes et citoyens pourront participer à leur tour à la réflexion lors de rencontres d'échanges dans les bibliothèques de quartier et d'une assemblée publique à l'hiver 2027. Ils pourront également envoyer leurs commentaires par courriel en amont de la démarche. Ces étapes mèneront, à terme, à l'adoption du nouveau règlement d'urbanisme.

Pour en savoir davantage sur la démarche et y participer : montreal.ca/sud-ouest

Citation : « Beaucoup de travail a déjà été accompli sur le territoire du Sud-Ouest pour créer des milieux de vie de qualité. La refonte réglementaire nous permettra d'aller encore plus loin pour concrétiser la vision du PUM en bâtissant une réglementation simplifiée, moderne et mieux adaptée à nos ambitions. Votre expertise et vos perspectives variées seront essentielles pour enrichir notre vision de quartiers solidaires, équitables, durables, accessibles et abordables. »

Véronique Fournier, mairesse de l'Arrondissement du Sud-Ouest

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Anyck Paradis | Chargée de communication, [email protected]