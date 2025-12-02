Budget 2026 : Le Sud-Ouest adopte un budget équilibré pérennisant l'offre de services à la population malgré un contexte difficile

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a adopté hier, lors d'une séance extraordinaire du conseil, un budget de fonctionnement 2026 équilibré de 69,5M $ et un Programme décennal d'immobilisations (PDI) pour 2026-2035 totalisant des investissements de près de 97 M$. Cet exercice budgétaire permet à l'Arrondissement de faire face aux nombreuses crises qui sévissent tout en pérennisant l'offre de services à la population et en réduisant la dépendance aux surplus.

Le nouveau conseil d'arrondissement du Sud-Ouest s'est ainsi inscrit dans la continuité en assurant une gestion responsable et rigoureuse du budget, en contrôlant les dépenses et en améliorant l'efficacité des opérations. Malgré les nombreux défis auxquels l'Arrondissement fait face, le nouveau conseil a aussi souhaité respecter la capacité de payer des contribuables sans affecter l'offre de services. L'augmentation du budget de fonctionnement permet de maintenir des activités clés contribuant au développement social et d'assurer l'aménagement durable et résilient de notre territoire.

« Nous traversons de nombreuses crises actuellement, tant au plan de l'habitation, du climat que des finances publiques. Dans ce contexte, nous avons choisi d'investir pour prendre soin de notre monde, pour contribuer au vivre-ensemble dans nos quartiers, pour entretenir nos infrastructures et permettre à la population d'en profiter pleinement et pour tendre vers une répartition territoriale équitable de l'offre culturelle. Pour prêcher par l'exemple et accroitre notre capacité d'agir face à la crise de l'itinérance dans nos quartiers, nous avons aussi choisi de consacrer davantage de ressources à la coordination de l'intervention sociale permettant d'offrir du soutien aux plus vulnérables tout en favorisant une cohabitation harmonieuse, et ce, malgré les limites de nos leviers d'action comme municipalité », a commenté Véronique Fournier, mairesse de l'arrondissement du Sud-Ouest.

Les priorités qui guident ce budget permettent autant d'agir sur des défis actuels que de faire des choix pour préparer l'avenir. Le budget de fonctionnement 2026 et le PDI 2026-2035 confirment l'engagement du Sud-Ouest à agir en habitation, tout en relevant les défis d'aménagement sur le territoire, notamment dans le secteur Bridge-Bonaventure. La transition socio-écologique et l'adaptation du territoire aux changements climatiques et la sécurisation des déplacements demeurent des priorités, tant par l'adoption du Plan climat local 2026-2030 que par la poursuite de la mise œuvre du Plan local de déplacements 2024-2034. Le Sud-Ouest consolide par ailleurs ses services pour répondre à la croissance démographique et rénove ses installations, tout en soutenant le développement social et la création d'espaces publics conviviaux et sécuritaires.

Néanmoins, il importe de souligner que le conseil navigue pour le moment dans un contexte d'incertitudes quant à la réalisation de certains projets dont la mise en œuvre relève des services centraux. La nouvelle équipe se fera un devoir d'étudier diligemment le budget à venir de la nouvelle administration de la Ville de Montréal pour assurer un suivi serré des projets qui tiennent à cœur aux résidentes et résidents dans tous nos quartiers.

Budget de fonctionnement

L'Arrondissement a présenté un budget équilibré de 69 514 300 $, en hausse de 3 M$. Le taux de taxation par 100 $ d'évaluation évolue donc de 0,049 3 $ à 0,0510 $. Concrètement, ces changements représentent une hausse moyenne de 28,14 $ pour une maison unifamiliale, 15,96 $ pour un condominium et de 27,63 $ pour un plex de 2 à 5 logements.

Parmi les faits saillants :

Reconduction de l'ouverture des piscines extérieures plus tôt en saison pour faire face aux effets du changement climatique et démarrage hâtif des opérations de nettoyage et de propreté;

Ajout d'un poste pour la coordination de l'intervention sociale et d'un poste dédié au développement de l'habitation hors marché et du secteur Bridge-Bonaventure;

Consolidation de l'offre d'animation conviviale et sécuritaire de l'espace public, dont les chalets de parc et la patinoire du parc du Bassin-à-Bois;

Coordination des chantiers et des travaux avec les commerçant(e)s et différent(e)s intervenant(e)s par l'entremise du poste d'agent de liaison Info-travaux.

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

Le Sud-Ouest est historiquement doté de nombreuses infrastructures publiques qui ont besoin d'investissements pour assurer le maintien de l'offre de services diversifiée dans les six quartiers. L'Arrondissement a ainsi déposé un PDI 2026-2035 de 96 980 000 $ qui permettra d'investir dans ces infrastructures et d'assurer des services de qualité malgré les défis socio-écologiques supplémentaires auxquels nous faisons face.

Parmi les faits saillants:

Rénovation du centre sportif de la Petite-Bourgogne et préparation de l'arrivée de la nouvelle bibliothèque Saint-Charles par l'acquisition de collections

Réalisation des phases 2 des parcs Campbell Ouest, Clifford et Vinet

Aménagement d'un jardin collectif aux Ateliers du CN

Réalisation de ruelles vertes et d'infrastructures résilientes sur le territoire

Consultez la présentation du Budget 2026 et du Programme décennal d'immobilisations 2026-2035.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

