Verdun accueille les trois premiers parcours de La route bleue sur l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 4 juill. 2026 /CNW/ - L'île de Montréal bénéficie d'une nouvelle offre en matière de plein air urbain avec l'arrivée des tout premiers parcours de La route bleue. C'est à partir des berges de Verdun que la population pourra profiter d'un accès structuré, sécuritaire et accessible au fleuve Saint-Laurent.

Lancement de La route bleue à Verdun. François Michon, agent de développement d'activités culturelles physiques et sportives à l'arrondissement de Verdun, présente le projet à un groupe de kayakistes lors du lancement de La route bleue à Verdun. La route bleue - Tronçon fluvial du Saint-Laurent, Section Verdun. Réalisé par : © La route bleue, juin 2025

Avec l'ouverture de ce nouveau tronçon, La route bleue fait officiellement son entrée dans la métropole permettant à cette dernière d'intégrer le vaste réseau québécois de parcours nautiques conçus pour la pratique du canot, du kayak et de la planche à pagaie, adaptés à tous les niveaux d'habileté et d'expérience.

Trois parcours pour découvrir le fleuve autrement

Les usagers peuvent désormais profiter de trois parcours distincts aménagés sur le territoire de Verdun :

Du Natatorium à la Pointe-Nord de l'île des Sœurs (débutant)

Parcours linéaire de 5 km, idéal pour une première expérience sur l'eau.





Parcours linéaire de 5 km, idéal pour une première expérience sur l'eau. Le tour de l'île des Sœurs (intermédiaire)

Boucle de 10 km en eau vive, offrant une expérience plus soutenue nécessitant une vigilance face aux courants et aux hauts-fonds.





Boucle de 10 km en eau vive, offrant une expérience plus soutenue nécessitant une vigilance face aux courants et aux hauts-fonds. Le tour de l'île Rock (avancé)

parcours court, mais technique (700 m), destiné aux pagayeuses et pagayeurs expérimentés en raison des rapides à proximité.

La carte des parcours, installée aux points de départ de ceux-ci, identifie clairement les points d'accès et les indications sur les zones de vigilance, contribuant à une expérience à la fois agréable et sécuritaire.

Un projet qui favorise l'accès sécuritaire et responsable au fleuve

Comparable à un réseau de pistes cyclables ou de sentiers, La route bleue vise à structurer la pratique des activités nautiques non motorisées en milieu urbain. Elle permet de démocratiser l'accès au fleuve tout en mettant de l'avant les bonnes pratiques de sécurité et la préservation des milieux naturels.

Les utilisateurs sont notamment invités à planifier adéquatement leur sortie, à respecter la biodiversité et à se familiariser avec les caractéristiques des parcours avant de prendre le large.

L'importance d'une préparation adéquate : consulter les responsabilités du pagayeur et de la pagayeuse

Dans cette optique, il est essentiel de consulter la page « Responsabilités du pagayeur ou de la pagayeuse », accessible en ligne et sur les cartes du site.

Cette page regroupe des informations clés, incluant une fiche technique détaillée, et aborde notamment :

l'évaluation des conditions météorologiques et des courants ;

le choix d'un parcours adapté à son niveau ;

l'équipement obligatoire, dont le vêtement de flottaison ;

les comportements sécuritaires et respectueux de l'environnement.

Elle encourage les utilisateurs et utilisatrices à ne pas se limiter à la simple consultation d'un tracé, mais à adopter une démarche complète de préparation.

Favoriser cette approche contribue directement à :

améliorer la sécurité des usagers et usagères ;

encourager des pratiques responsables ;

développer l'autonomie des participantes et participants dans un contexte d'activité non encadrée.

Une invitation à redécouvrir Montréal par l'eau

Avec ces trois premiers parcours à Verdun, Montréal amorce un nouveau chapitre de son offre récréotouristique, en mettant en valeur son fleuve comme un espace accessible, structuré et sécuritaire pour tous.

Arrondissement de Verdun

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Renseignements : Catherine Charbonneau, Chargé de communication, Arrondissement de Verdun, [email protected]