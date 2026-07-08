CDN-NDG -- Plus de 1 200 logements et un nouveau centre sportif dans le secteur Namur-Hippodrome

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce franchit une étape importante dans le développement du Quartier Namur-Hippodrome avec le lancement du processus d'autorisation pour le développement d'un projet résidentiel majeur situé au 7301, boulevard Décarie et au 5150-5160, rue Namur.

Le projet prévoit la construction de plus de 1 200 logements locatifs et intégrera un nouveau centre sportif et de loisirs municipal dont la somme de 50 millions de dollars est réservée au Plan décennal d'immobilisations de la Ville de Montréal.

Il s'agit de l'un des premiers grands développements à se concrétiser dans le quartier Namur-Hippodrome, un secteur en pleine transformation appelé à accueillir à terme des dizaines de milliers de nouveaux résidents.

Plus de 1 200 nouveaux logements locatifs

Le projet consiste en la construction d'un ensemble de quatre bâtiments résidentiels de 20 à 30 étages totalisant environ 1 225 logements locatifs. Le promoteur prévoit intégrer une composante de logements locatifs abordables, par l'entremise d'une entente avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), sous réserve de la confirmation du financement.

Situé à proximité de la station de métro Namur, le projet a été conçu selon les principes de résilience et de mobilité durable. Il comprendra notamment :

les premiers aménagements d'un corridor de biodiversité et de mobilité active le long de la voie ferrée;

des servitudes de passage assurant l ' accessibilité publique et la connectivité piétonne et cycliste;

accessibilité publique et la connectivité piétonne et cycliste; près de 38 % d'espaces verts et végétalisés sur le site, contribuant à la déminéralisation et à la gestion optimale des eaux.

le prolongement de la rue Namur;

un stationnement ouvert au public, répondant aux besoins des résidents et visiteurs du secteur, qui inclura des espaces pour les services d'autopartage;

Un nouveau centre sportif municipal pour répondre aux besoins de la communauté

Un centre sportif et de loisirs municipal, d'une superficie approximative de 4 500 m², sera aménagé à même l'un des bâtiments du complexe résidentiel. Cette infrastructure collective offrira notamment :

un gymnase double;

une piste de course;

des salles multifonctionnelles;

une salle d'entraînement fonctionnel;

une cuisine communautaire et des espaces administratifs.

« Cette nouvelle installation constitue le premier d'une série d'équipements collectifs à venir dans le secteur et permettront de répondre aux besoins de la population, et ce, au fur et à mesure que le quartier se développera. »

--Sonny Moroz, conseiller de ville du district de Snowdon

« Ce projet marque une étape déterminante dans la concrétisation du Quartier Namur-Hippodrome. En plus de livrer plus de 1 200 nouveaux logements, il permettra d'offrir à la population un premier grand équipement collectif, avec un centre sportif et de loisirs moderne, accessible et intégré au milieu de vie. C'est exactement le type de développement que nous souhaitons : un quartier complet où l'on peut fonder une famille, s'y déplacer facilement, se rassembler et s'épanouir. »

-- Stephanie Valenzuela, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce

Un projet qui contribue à bâtir le Quartier Namur-Hippodrome

Au-delà des logements et du centre sportif, le projet prévoit également des cessions de terrains et des contributions financières destinées à soutenir la réalisation d'autres infrastructures et équipements collectifs dans le secteur. Il s'inscrit dans la vision du futur Quartier Namur-Hippodrome, qui prévoit à terme la création d'un milieu de vie complet combinant logements, espaces verts, équipements publics, mobilité durable et activités économiques.

À propos du Quartier Namur-Hippodrome

Le Quartier Namur-Hippodrome représente l'un des plus importants secteurs de développement urbain à Montréal. À terme, le secteur prévoit environ 20 000 logements, plus de 14 hectares d'espaces verts et publics, ainsi que d'importants équipements collectifs destinés à soutenir la croissance de la population.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 438 821-2278