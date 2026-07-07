Hommage au policier Mohamed Lamine Benredouane - La mairesse invite la population à signer un livre de condoléances à l'hôtel de ville de Montréal

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - À la suite du décès tragique du policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Mohamed Lamine Benredouane, survenu le 22 juin dernier, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite la population à témoigner son soutien à la famille, aux proches ainsi qu'aux collègues du SPVM de l'agent en signant un livre de condoléances.

Le livre sera mis à la disposition du public dès aujourd'hui à l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275, rue Notre-Dame Est. Les citoyennes et citoyens qui souhaitent y inscrire un message pourront le faire d'ici vendredi 10 juillet, entre 9 h et 16 h 30.

Pour l'occasion, les Montréalaises et Montréalais sont invités à se rendre au hall d'honneur de l'hôtel de ville pour témoigner de leur solidarité en signant le livre de condoléances, qui sera ensuite remis à la famille. La mémoire de Mohamed Lamine Benredouane sera également honorée lors de la cérémonie commémorative qui se tiendra aujourd'hui au Centre Bell.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à l'hôtel de ville peuvent également transmettre un message de sympathie par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Les personnes qui souhaitent prendre part au cortège ou à la cérémonie commémorative prévue aujourd'hui peuvent consulter les informations disponibles sur le site du SPVM.

« En ces moments de profonde tristesse, j'invite la population montréalaise à se joindre à moi pour rendre hommage à Mohamed Lamine Benredouane, un policier dévoué qui a servi notre communauté avec courage et humanité. Son décès nous rappelle les sacrifices que consentent chaque jour les femmes et les hommes qui veillent à notre sécurité. Au nom du conseil municipal et de toute la population montréalaise, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses collègues du SPVM », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 438 308-6893; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]