INVITATION AUX MÉDIAS - Cérémonie de remise des Prix du Québec 2025

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invitent les représentants des médias à la 48e cérémonie de remise des Prix du Québec.

Date : Le mardi 25 novembre Heure : 16 h 30 Lieu : Musée national des beaux-arts de Québec

Dix-huit personnes au parcours inspirant et aux accomplissements exceptionnels se verront attribuer la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la science et de la culture.

Prix du Québec scientifiques

M. Yves Bergeron, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

M. Edel Pérez-López, prix Hubert-Reeves (relève scientifique, toutes les disciplines scientifiques)

M. René Provost, prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

M. Hany Moustafa, prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

M. Richard Boudreault, prix Lise-Watier (innovation scientifique, entrepreneuriale, économique ou commerciale)

M. Jean-Marc Fontan, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

M. Clément Gosselin, prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

M. Philippe Pibarot, prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Prix du Québec culturels

M me Helen Doyle, prix Albert-Tessier (cinéma)

Helen Doyle, prix Albert-Tessier (cinéma) M. Yvon Rivard, prix Athanase-David (littérature)

M me Francine Bernier, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

Francine Bernier, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène) M me Chloé Sainte-Marie, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

Chloé Sainte-Marie, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation) M. Pierre Boyer-Mercier, prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

M. Robert Auclair, prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

M. William Moss, prix Gérard-Morisset (patrimoine)

M me France Castel, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

France Castel, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels) M me Nadia Myre, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Nadia Myre, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques) Mme Céline Galipeau, prix René-Lévesque (journalisme)

Consignes pour participer à l'événement

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obligatoirement obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Prix scientifiques, Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Prix culturels: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 802-6833, Courriel : [email protected]; Information : Prix scientifiques: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Prix culturels: Équipe des relations médias, i Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388, Courriel : [email protected]