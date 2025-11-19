/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le Groupe AEM/
19 nov, 2025, 07:00 ET
CAP-CHAT, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Groupe AEM.
Date :
Le 19 novembre 2025
Heure :
9 h
Endroit :
Cap-Chat
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.
SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional
Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cell. : 581 998-7583, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
