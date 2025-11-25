Cérémonie de remise des Prix du Québec - La plus haute distinction en culture et en science décernée à 18 personnes d'exception

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, remettent les Prix du Québec 2025 aux 18 personnes lauréates, à l'occasion d'une cérémonie qui se déroule à 16 h 30 au Musée national des beaux-arts du Québec.

Ces prix constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Ils reconnaissent le parcours exceptionnel de personnes ayant contribué à l'essor de leur sphère d'activité, à la transmission des connaissances, au développement de la société et au rayonnement du Québec à travers le monde.

La cérémonie est animée par la journaliste Noémi Mercier. Maintes fois récompensée pour l'excellence de ses grands reportages, de ses enquêtes et de ses portraits, elle confère à l'événement une dimension humaine et symbolique, en hommage à celles et ceux qui laissent une empreinte durable sur notre société. Au cours de la soirée, une interprétation du poème Jappements à la lune, de Claude Gauvreau, sera présentée par la lauréate du prix Denise-Pelletier, Mme Chloé Sainte-Marie, et ses musiciens.

Personnes lauréates des Prix du Québec scientifiques :

M. Yves Bergeron, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

M. Edel Pérez-López, prix Hubert-Reeves (relève scientifique, toutes les disciplines scientifiques)

M. René Provost, prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

M. Hany Moustapha, prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

M. Richard Boudreault, prix Lise-Watier (innovation scientifique, entrepreneuriale, économique ou commerciale)

M. Jean-Marc Fontan, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

M. Clément Gosselin, prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

M. Philippe Pibarot, prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Personnes lauréates des Prix du Québec culturels :

M me Helen Doyle, prix Albert-Tessier (cinéma)

M. Yvon Rivard, prix Athanase-David (littérature)

M me Francine Bernier, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

Mme Chloé Sainte-Marie, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

M. Pierre Boyer-Mercier, prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

M. Robert Auclair, prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

M. William Moss, prix Gérard-Morisset (patrimoine)

M me France Castel, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

Mme Nadia Myre, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Mme Céline Galipeau, prix René-Lévesque (journalisme)

Fait saillant :

Le prochain appel de candidatures aura lieu du 16 janvier au 16 mars 2026.

Lien connexe :

Pour découvrir les portraits des personnes lauréates et en savoir plus sur les Prix du Québec, consultez Québec.ca/PrixduQuébec.

Information : Prix scientifiques : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Prix du Québec culturels : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388, Courriel : [email protected]