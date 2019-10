Inauguration de l'œuvre d'art L'étreinte des temps

« L'œuvre d'art inaugurée aujourd'hui, au sein du nouvel aménagement du parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne, vient souligner l'importance du lien entre nos différentes communautés, les Premières Nations et le mont Royal. On y accède grâce au chemin de ceinture, qui mène à l'œuvre d'art et au parc, en faisant le tour de la Montagne. Ces aménagements permettent de découvrir le patrimoine naturel et culturel du mont Royal », a déclaré Marie-Josée Parent.

L'étreinte des temps

L'œuvre d'art crée un lien avec le nom du parc, Tiohtià:ke Otsira'kéhne, dévoilé en juin 2017, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Celle-ci met en valeur le caractère naturel du lieu, un espace singulier et plus intime du parc, en plus de valoriser les savoirs autochtones propres aux techniques de tressage.

L'œuvre d'art est une création de La Société des archives affectives, collectif composé des artistes Fiona Annis, Véronique La Perrière M., Nadia Myre et de l'architecte paysagiste de WAA Montréal, Malaka Ackaoui.

Chemin de ceinture

Le chemin de ceinture est un projet majeur de développement, situé sur le site patrimonial du Mont-Royal. L'aménagement du chemin de ceinture permettra maintenant à la population de se rendre au parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne du Sommet d'Outremont, en passant par le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et l'Université de Montréal .

L'œuvre d'art et le chemin de ceinture s'inscrivent dans le cadre de l'Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications et du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), dont les objectifs sont d'assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal et l'accessibilité à la Montagne.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Christine Harvey, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, 514 868-5255