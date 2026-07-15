/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE EN HABITATION CONCERNANT UN PARTENARIAT PERFORMANT/

SHERBROOKE, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de Sherbrooke, l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS) et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce importante en habitation.

L'activité se déroulera en présence notamment de :

M me Karine Boivin Roy , ministre responsable de l'Habitation;

, ministre responsable de l'Habitation; M me Marianne Dandurand, députée de la députée de Compton--Stanstead;

députée de la députée de Compton--Stanstead; M me Geneviève Hébert , députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises;

, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises; M me Marie-Claude Bibeau , mairesse de Sherbrooke;

, mairesse de Sherbrooke; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et Mme Laure Letarte-Lavoie, présidente du conseil d'administration de l'OMHS.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juillet 2026, 9 h 30.

DATE : 15 juillet 2026 HEURE : 10 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]