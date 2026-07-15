/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE EN HABITATION CONCERNANT UN PARTENARIAT PERFORMANT/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
15 juil, 2026, 07:00 ET
SHERBROOKE, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de Sherbrooke, l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS) et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce importante en habitation.
L'activité se déroulera en présence notamment de :
- Mme Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation;
- Mme Marianne Dandurand, députée de la députée de Compton--Stanstead;
- Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises;
- Mme Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et Mme Laure Letarte-Lavoie, présidente du conseil d'administration de l'OMHS.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juillet 2026, 9 h 30.
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DATE : 15 juillet 2026
HEURE : 10 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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