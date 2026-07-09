/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce concernant le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent/

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique du Bas-Saint-Laurent, en présence de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne.

Date : Le 9 juillet 2026

Heure : 9 h 30 Lieu : Notre-Dame-du-Portage

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 9 juillet 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Marie-Christine Girard, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 581 307-8807, Courriel : [email protected]