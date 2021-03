SYDNEY, NS, le 5 mars 2021 /CNW/ - Dans le but de traiter plus de demandes et de réunir des familles plus rapidement, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada agrandit son Centre de traitement des demandes à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Cette expansion comprend l'ajout de nouveaux bureaux et l'embauche de 62 nouveaux employés.

Le nouvel espace et le personnel supplémentaire seront principalement dédiés aux demandes de la catégorie du regroupement familial à l'étranger. Ces ressources supplémentaires aideront IRCC à traiter plus de demandes et à raccourcir les délais de traitement qui ont été prolongés pendant la pandémie.

En raison des restrictions liées à la COVID-19, le Centre de traitement des demandes à Sydney est actuellement limité à 30 % d'occupation de l'espace physique de chaque bâtiment. L'ouverture du nouvel espace de bureau augmentera considérablement cette capacité et permettra à davantage d'employés actuellement en télétravail de retourner au bureau.

Ce bail d'un an pour des locaux supplémentaires offre à IRCC la marge de manœuvre nécessaire pour réévaluer ses besoins pour les années à venir.

IRCC demeure résolu à protéger la santé et la sécurité de ses employés tout en continuant de servir les Canadiens et les personnes qui souhaitent venir s'établir ici.

« L'agrandissement du Centre de traitement des demandes à Sydney nous aidera à réunir plus de familles et à traiter plus de demandes, tout en créant de bons emplois locaux pour les habitants du Cap-Breton. Plus précisément, l'espace supplémentaire et la capacité accrue rendront nos opérations à la fois plus efficaces et nous aideront à revenir à la norme de traitement d'un an pour les demandes de parrainage d'un conjoint. Je suis fier du travail accompli à notre bureau de Sydney, et je sais que celui-ci continuera de jouer un rôle essentiel dans nos efforts en vue de renforcer le Canada grâce à l'immigration. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C. P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

« L'agrandissement du Centre de traitement des demandes de Sydney créera des emplois intéressants pour 62 personnes dans la région de Sydney-Victoria, tout en aidant notre région à continuer de croître et de prospérer grâce à l'immigration. Je suis ravi de voir la différence que cela fera dans notre collectivité. »

- Jaime Battiste, député pour Sydney-Victoria

« Les habitants du Cap-Breton jouent un rôle essentiel dans notre système d'immigration. Les fonctionnaires de notre centre de traitement des demandes local travaillent fort chaque jour pour accueillir les nouveaux Canadiens, beaucoup d'entre eux vivant maintenant au Cap-Breton. Cette annonce nous aidera à mettre à profit cette fière tradition, en augmentant notre capacité afin que nous puissions accueillir encore plus de nouveaux Canadiens. »

- Mike Kelloway, député pour Cape Breton-Canso

Centre de traitement des demandes, Sydney (Nouvelle-Écosse)

Alex Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650

