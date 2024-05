Les clients de IKEA Canada peuvent maintenant échelonner leurs versements sur une période de temps à un taux d'intérêt annuel aussi bas que 0 % grâce au service de financement finanC par RBCMC

BURLINGTON, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les services financiers sont maintenant offerts dans les magasins IKEA Canada de l'ensemble du pays, alors que le détaillant renommé vise à rendre les articles d'ameublement plus accessibles et pratiques pour les Canadiens. En conformité avec le désir de l'entreprise d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, IKEA Canada collabore avec la Banque Royale du Canada (RBC) pour lancer le service de financement finanC par RBCMC pour ses clients. Cette solution de prêt remboursable par paiements échelonnés permettra aux clients d'accéder à leurs fonds de façon simple et directe sans frais cachés par l'intermédiaire d'une source fiable. Ce service de financement pratique et transparent est maintenant offert dans l'ensemble des établissements IKEA Canada à travers le pays, avec des plans additionnels pour que les clients puissent accéder au service de financement finanC par RBC en ligne à partir de juin. Le service de financement finanC par RBC est offert par RBC Ampli inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

« Alors que les Canadiens essaient de tirer le meilleur parti de leurs domiciles pour répondre à leurs nombreux besoins, et ce, malgré un budget plus serré, nous sommes heureux d'offrir un service utile pour nos clients, » déclare Lori Kirkpatrick, chef d'équipe nationale Services financiers chez IKEA Canada. « Nous sommes encouragés à offrir un service très demandé qui permet à nos clients de créer un intérieur à leur image tout en répartissant les coûts sur une période de temps en montants faciles à gérer. »

« La Banque Royale du Canada comprend que les Canadiens sont à la recherche de façons souples et simplifiées de faire des achats importants, » nous dit Vinita Savani, vice-présidente senior, Prêts aux particuliers et financement automobile. « Le service de financement finanC par RBC est conçu pour aider les clients à effectuer leurs achats importants à des conditions souples, tout en leur permettant d'équilibrer leur budget mensuel. »

Grâce aux services financiers de IKEA, les Canadiens peuvent profiter d'aménagements d'intérieur bien pensés et respectueux du développement durable qui simplifieront leur quotidien, selon des modalités financières adaptées à leur budget. Le service de financement finanC par RBC est une solution de versements échelonnés qui offre aux clients IKEA Canada des options de paiement souples, avec des modalités de prêt à terme allant de 12 à 48 mois et un taux annuel en pourcentage (TAP) allant de 0 % à 9,99 %1 pour les achats admissibles2 de 1 000 $ à 10 000 $. Les résidents canadiens ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province sont admissibles à faire une demande de prêt remboursable par versements finanC par RBC, et la décision sera prise immédiatement à la suite d'une enquête de crédit non enregistrée qui n'affectera pas leur cote de crédit.3

Comment ça fonctionne :



Faites une demande simple et rapide dans n'importe quel magasin IKEA. Obtenez des résultats immédiatement ! Choisissez un plan mensuel adapté à votre budget, puis examinez et acceptez les conditions générales. Chargez vos fonds dans votre portefeuille mobile, puis appuyez pour payer à l'aide des fonds de votre prêt au moment du paiement. Payez votre achat en plusieurs versements selon le terme du prêt que vous avez choisi.

IKEA Canada s'engage à améliorer le bien-être financier de ses collaborateurs et clients. Afin de soutenir le développement et le lancement des services financiers de IKEA, IKEA Canada offre des outils et des formations d'éducation financière par l'entremise du cours Finances personnelles pour tous par McGill s'adressant aux collaborateurs de l'ensemble de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur les services financiers de IKEA, consultez le https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/finance-options/.

Pour en savoir plus sur finanC par RBCMC, consultez le https://www.rbcroyalbank.com/fr/financ/index.html.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 482 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 28 millions de personnes dans ses magasins, et 166 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le rbc.com/fr.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.rbc.com/collectivite-impact-social.

1Les prêts doivent faire l'objet d'une demande et d'une approbation. Les taux varient en fonction du montant emprunté et de la durée choisie, et vont d'un TAP de 0 % à 9,99 %. Les demandeurs approuvés peuvent choisir parmi un TAP de 0 % pour une durée de 12 mois, quel que soit le montant emprunté, ou, s'ils sont admissibles, ils peuvent bénéficier d'un TAP de 9,99 % pour des durées de 24, 36 ou 48 mois, en fonction du montant emprunté. Par exemple : sur un prêt de 5 000 $, un demandeur approuvé pourrait payer 416,67 $ par mois sur une durée de 12 mois à un TAP de 0 %, OU 161,32 $ par mois sur une durée de 36 mois à un TAP de 9,99 %. Des options supplémentaires quant à la durée et aux plans pourraient être offertes pendant les périodes promotionnelles. L'offre en matière de durée et de plans peut être modifiée ou annulée sans préavis.

2Le financement et les prêts remboursables par versements finanC par RBC ne sont pas offerts pour : les produits des Services alimentaires IKEA achetés à l'épicerie suédoise IKEA, au restaurant IKEA, et au bistro IKEA ; les cartes-cadeaux IKEA ; les achats liés au Service Cuisines IKEA ; les services de tiers non facturés par IKEA.

3Si votre demande de prêt remboursable par versements finanC par RBC est approuvée, il se peut, une fois que la période de votre prêt est commencée, que RBC Ampli inc. informe les agences d'évaluation de crédit de votre statut de remboursement mensuel et définitif. Ainsi, les données paraîtraient dans votre rapport de crédit, ce qui pourrait avoir une incidence sur votre cote de crédit.

