Les récompenses de IKEA Family donnent accès à des avantages utiles pour donner vie à votre intérieur idéal

BURLINGTON, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - IKEA Canada a transformé ses récompenses de IKEA Family en un programme de fidélisation innovant qui offre à ses membres une expérience personnalisée selon leurs besoins uniques en matière d'ameublement d'intérieur. Les récompenses de IKEA Family soutiennent les membres à toutes les étapes, du rêve à la conception de fabuleuses idées pour leur maison. Les membres peuvent désormais accumuler des points, représentés par l'emblématique clé hexagonale, lorsqu'ils interagissent avec IKEA et font des achats. Ces points sont échangeables contre des récompenses utiles, dont des réductions sur les articles et les services de livraison et d'assemblage, et même contre des repas gratuits au Restaurant suédois.

IKEA Canada améliore son programme de fidélisation et de récompenses, transformant les clés hexagonales en points Post this Récompenses de IKEA Family (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

« Chez IKEA Canada, nous croyons au développement de relations personnalisées et véritablement gratifiantes avec nos membres IKEA Family, déclare De'ana Torresan, directrice Engagement et fidélisation chez IKEA Canada. Avec plus de 5,8 millions de membres au Canada, ils forment notre clientèle la plus engagée et loyale. Nous souhaitons améliorer leur parcours d'achat grâce à de la reconnaissance et à des récompenses chaque fois qu'ils interagissent avec nous et magasinent chez nous. »

Le programme de récompenses de IKEA Family est gratuit et permet aux membres d'accumuler des points et d'obtenir différentes récompenses lorsqu'ils font des achats et qu'ils utilisent des services IKEA en ligne et en magasin. Les membres IKEA Family peuvent accumuler et obtenir les points suivants :

Un point pour chaque tranche de 5 $ dépensée en magasin ou en ligne chez IKEA

pour chaque tranche de 5 $ dépensée en magasin ou en ligne chez IKEA Un point en se connectant à leur profil IKEA Family sur fr.IKEA.ca ou sur l'application IKEA

en se connectant à leur profil IKEA Family sur fr.IKEA.ca ou sur l'application IKEA Cinq points de bienvenue pour les nouveaux membres qui adhèrent à IKEA Family

pour les nouveaux membres qui adhèrent à IKEA Family Deux points lors de la création et de l'enregistrement d'une liste de favoris ou d'une liste d'achats

lors de la création et de l'enregistrement d'une liste de favoris ou d'une liste d'achats 20 points lors de la création et de l'enregistrement d'un plan de cuisine dans le planificateur en ligne

lors de la création et de l'enregistrement d'un plan de cuisine dans le planificateur en ligne 25 points lors de la réservation d'une séance de planification et de la participation à celle-ci

« Le programme de fidélisation continue d'inspirer des interactions plus fréquentes avec la marque, d'influencer le comportement des clients et de jouer un rôle crucial dans la promotion de prix abordables, affirme Jonelle Ricketts, chef Marketing chez IKEA Canada. En offrant des récompenses personnalisées et des réductions, les récompenses de IKEA Family développent non seulement la fidélisation, mais permettent aux clients de se sentir valorisés. »

Depuis son lancement au Canada en 2012, le programme a évolué sans arrêt pour mieux servir tous les Canadiens avec des avantages améliorés, des récompenses et des occasions de mobilisation. En plus de ces nouvelles récompenses, les membres peuvent toujours profiter d'avantages instantanés comme les réductions réservées aux membres, les ateliers et événements réservés aux membres, le café ou le thé régulier gratuit au Restaurant suédois, et plus encore.

Pour plus de renseignements, visitez la page des récompenses de IKEA Family sur fr.ikea.ca/family.

