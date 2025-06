L'exposition percutante, dévoilée le 21 juin pour coïncider avec la Journée nationale des peuples autochtones, offre aux clients et aux collaborateurs une vision réaliste de la façon dont les activités et les pratiques traditionnelles des peuples autochtones prennent vie dans un salon moderne. Le tipi éducatif, érigé à l'unisson avec la communauté autochtone et les collaborateurs de IKEA Winnipeg, offre aux clients un espace sûr pour découvrir la culture autochtone dans un esprit de vérité et de réconciliation.

L'exposition de tipi et de montage-décor autochtone, qui restera à long terme dans le magasin, est la plus récente initiative d'une série de mesures prises par IKEA Winnipeg en collaboration avec un conseiller autochtone et la communauté autochtone locale.

« Le Manitoba possède la plus grande population autochtone urbaine du Canada, avec 18 % de la population qui s'identifie comme autochtone. Avec seulement 12 % de notre clientèle qui s'identifie comme autochtone, nous savions qu'il y avait du travail à faire pour que toutes les personnes se sentent bienvenues et représentées chez IKEA, a déclaré Andrea Dreilich, directrice Communication et design d'intérieur, IKEA Winnipeg. Pour y parvenir, nous collaborons avec les familles autochtones locales afin de mieux comprendre les défis uniques auxquels elles sont confrontées au quotidien et nous développons des solutions pertinentes dans nos salles d'exposition pour les aider à améliorer leur quotidien à la maison. Le salon que nous avons récemment dévoilé n'est que la première d'une série de solutions à venir. »

IKEA Winnipeg n'est que l'un des nombreux établissements IKEA qui se sont engagés dans un dialogue continu, une collaboration et des efforts de renforcement de relations avec leurs communautés autochtones locales, guidés par la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de IKEA Canada. Enracinée dans l'appel à l'action no 92 de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (CVR) - Entreprises et réconciliation, la stratégie, établie par IKEA Canada en 2021, englobe l'apprentissage et l'enseignement, la collaboration et l'amplification, ainsi que la réciprocité avec les communautés autochtones.

Voici quelques exemples d'initiatives prises par les établissements IKEA à travers le Canada :

Salles d'exposition autochtones chez IKEA Edmonton, IKEA Halifax et IKEA Calgary ;

Contribution du magasin IKEA Richmond et du centre de distribution clients (CDC) de IKEA Vancouver à la création du Ta Tsíptspi7lhḵn (centre linguistique) ;

Création d'installations artistiques autochtones percutantes chez IKEA Ottawa et au centre de distribution et au centre de distribution clients (CD/CDC) IKEA Beauharnois ;

Partenariat avec le projet The Canadian Library afin d'utiliser des bibliothèques BILLY comme fondation pour éduquer et faire connaître les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) ;

Sensibilisation des collaborateurs IKEA par le programme de formation « 4 saisons de la réconciliation » ;

Partenariats avec des entrepreneurs sociaux autochtones, comme le Setsuné Indigenous Fashion Incubator en 2017, avant la mise en place de la stratégie de réconciliation de IKEA.

« Chez IKEA, l'égalité est profondément enracinée dans nos valeurs et nous souhaitons être un vecteur de changements positifs au sein de la société. Notre vision est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Cela s'accompagne d'un engagement à soutenir les cultures autochtones et à contribuer à la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ce qui va de pair avec notre engagement à accroître la diversité ethnique, raciale et nationale au sein de la direction, a déclaré John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada. À l'approche du 10e anniversaire des 94 appels à l'action de la CVR, nous reconnaissons qu'il y a encore des progrès à faire, des conversations difficiles à avoir, des partenariats significatifs à former, des voix à amplifier et la culture autochtone à célébrer, autant d'objectifs que nous continuerons à viser au sein des communautés où nous opérons ».

Pour en savoir plus sur la stratégie de réconciliation de IKEA Canada et sur le travail effectué dans les magasins et les établissements IKEA à travers le pays, consultez le site fr.IKEA.ca/Reconciliation.

