BURLINGTON, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - IKEA demande à tous les clients qui possèdent un presse-ail IKEA 365+ VÄRDEFULL noir de cesser de l'utiliser et de contacter IKEA. L'article concerné a été vendu au Canada sous les numéros 305.781.89 et 201.521.58 et sous le numéro d'article 601.636.02 dans d'autres pays.

Quels sont les risques liés à l'utilisation de cet article ?

IKEA procède au rappel du presse-ail IKEA 365+ VÄRDEFULL noir (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership) En raison d’une erreur de fabrication identifiée à la suite d’une enquête interne, IKEA procède au rappel du presse-ail IKEA 365+ VÄRDEFULL noir portant les estampilles de date comprises entre 2411 (AASS) et 2522 (AASS). Lors de l’utilisation, de petites particules métalliques peuvent se detacher et être ingérées avec les aliments.Les articles concernés peuvent être identifiés grâce au logo IKEA apposé sur la poignée supérieure de l’article. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

En raison d'une erreur de fabrication identifiée à la suite d'une enquête interne, IKEA procède au rappel du presse-ail IKEA 365+ VÄRDEFULL noir portant les estampilles de date comprises entre 2411 (AASS) et 2522 (AASS). Lors de l'utilisation, de petites particules métalliques peuvent se détacher et être ingérées avec les aliments.Les articles concernés peuvent être identifiés grâce au logo IKEA apposé sur la poignée supérieure de l'article.

Si les clients rencontrent des difficultés pour identifier l'article, ils peuvent retourner n'importe quel presse-ail IKEA 365+ VÄRDEFULL noir afin d'obtenir un remboursement.

Que doivent faire les clients ?

Les clients qui possèdent le presse-ail concerné doivent immédiatement cesser de l'utiliser et contacter IKEA pour obtenir un remboursement intégral. IKEA invite également ses clients à parler du rappel autour d'eux, particulièrement s'ils connaissent des personnes à qui l'article a été offert, prêté ou vendu.

Quelle solution sera proposée aux clients ?

Les articles concernés peuvent être rapportés dans n'importe quel magasin IKEA au Canada, où ils seront intégralement remboursés. Aucune preuve d'achat (exemple : reçu) ne sera demandée.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le fr.ikea.ca/rappelsdeproduits ou appeler IKEA sans frais au 1-800-661-9807.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

