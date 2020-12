La nouvelle expérience infonuagique Web et mobile offre aux membres d'Aéroplan plus de personnalisation et de flexibilité, et une conception intuitive

MONTRÉAL, 3 décembre 2020 /CNW/ - IBM Canada a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Air Canada, le plus grand transporteur aérien du pays, dans le cadre du programme Aéroplan lancé récemment, qui comprend une nouvelle expérience numérique Web et mobile conçue et construite en partenariat avec IBM.

Air Canada a récemment lancé son programme Aéroplan qui comprend une nouvelle expérience Web numérique et mobile conçue et construite en partenariat avec IBM.

IBM iX, la branche de conception commerciale des Services IBM, a commencé ce projet avec Air Canada en février 2020. Grâce à une équipe combinée de concepteurs, de développeurs et de consultants d'IBM collaborant avec des collègues de l'équipe numérique d'Air Canada, le groupe a complètement reconstruit et transformé l'interface Web et mobile, intégrant entièrement Aéroplan dans les propriétés numériques d'Air Canada. Il en résulte une conception plus personnalisée, plus souple et plus facile à utiliser, offrant une expérience de fidélité vraiment enrichissante.

«Air Canada et IBM ont une longue histoire de collaboration en matière de technologies numériques et avancées pour relever les défis commerciaux pressants et accroître la satisfaction des clients», a déclaré Claude Guay, président d'IBM Canada. «Alors que la compagnie aérienne continue d'innover, nous sommes heureux de cocréer cette expérience numérique plus intelligente pour ses clients.»

«IBM iX est un excellent partenaire, et nous sommes fiers de son travail qui consiste à offrir la nouvelle expérience numérique Aéroplan», a déclaré Mark Nasr, vice-président, Fidélisation et commerce électronique, Air Canada. «Après avoir consulté plus de 35 000 consommateurs et employés, nous avons procédé à une comparaison avec d'autres programmes de fidélisation de partout dans le monde. Les résultats se sont avérés clairs : les membres attendaient davantage d'Aéroplan, ce qui nous a amenés à revoir complètement l'expérience numérique et son infrastructure sous-jacente. IBM a intégré de manière transparente son personnel à notre équipe conjointe technique+commerce numérique, en apportant la transformation grâce à une approche agile. Ce travail a appuyé nos efforts pour créer un programme vraiment adapté et flexible qui permet aux membres Aéroplan de voyager davantage et mieux.»

La nouvelle intégration Web et mobile facilite plus que jamais l'inscription des membres Aéroplan, la vérification des points de transactions, la consultation des avantages de leur statut Élite, la réservation de primes aériennes et bien plus encore - offrant ainsi une meilleure expérience de fidélisation aux voyageurs d'Air Canada. La solution est intégrée aux services numériques infonuagiques d'Air Canada pour extraire et connecter les données historiques et en temps réel des principaux systèmes de l'entreprise. Les chaînes d'Air Canada peuvent désormais offrir aux clients une expérience personnalisée et contextualisée.

Air Canada et IBM iX ont utilisé la méthodologie de pensée conceptuelle d'IBM et d'IBM Garage, ainsi qu'une réelle contribution des clients pour cocréer la nouvelle expérience utilisateur du programme de fidélité. De plus, les essais d'utilisateurs ont fourni des données essentielles tout au long du cycle de développement pour rendre l'expérience mobile et Web plus attrayante et intuitive.

