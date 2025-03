LONDRES, ARMONK, N.Y. et MISSISSAUGA, ON, le 10 mars 2025 /CNW/ - Mitsubishi Motors Sales du Canada annonce un outil innovant basé sur l'IA conçu pour transformer l'expérience client pour le nouveau Mitsubishi Outlander 2025. « Le compagnon intelligent », qui a été lancé le 5 mars 2025, a été créé en collaboration avec WongDoody (une société d'Infosys et partenaire de l'écosystème IBM) et s'appuie sur le portefeuille de produits d'IA watsonxd'IBM.

S'appuyant sur le modèle Granite d'IBM et un entraînement avec les données du Mitsubishi Outlander 2025, cette expérience de pointe offre un guide visuel interactif et personnalisé en 3D sur les caractéristiques du véhicule, améliorant ainsi l'engagement du client lors de la décision d'achat.

En tant que marque challenger, Mitsubishi Motors Canada adopte une approche ciblée de l'IA, en investissant dans des outils qui peuvent apporter une valeur réelle aux clients. « Le compagnon intelligent » est le fruit d'une première collaboration entre Mitsubishi Motors Canada, WongDoody et IBM.

Cet outil évolué offre une vue approfondie des interactions basées sur l'IA, permettant aux utilisateurs d'explorer le nouveau Outlander dans un environnement réel, aux couleurs de la marque Mitsubishi. Développée par WongDoody, la visualisation 3D qu'offre « Le compagnon intelligent » présente les caractéristiques du véhicule de manière attrayante et interactive.

Contrairement aux brochures traditionnelles, aux visites de véhicules prédéfinies et aux agents conversationnels existants, « Le compagnon intelligent » s'adapte à chaque client, créant une expérience entièrement personnalisée des premiers contacts à l'achat du véhicule. Il est construit avec IBM watsonx Orchestrate, une solution d'IA générative et d'automatisation pour la construction, le déploiement et la gestion d'agents et d'assistants IA, et watsonx.ai, un studio de développement d'IA intégré de bout en bout. Ces outils lui permettent de traiter de grandes quantités de données et sont conçus pour fournir des réponses qui semblent naturelles et conversationnelles.

Entraîné et rigoureusement testé auprès de publics cibles canadiens pour s'assurer qu'il répond à des questions de niche et à des cas d'utilisation d'une pertinence et d'une valeur incroyables, les clients peuvent poser toutes les questions qu'ils ont sur le véhicule en fonction de leurs besoins, ce qui en fait un outil polyvalent, pertinent et attrayant. Exploitant les capacités innovantes d'IA et d'automatisation de watsonx, « Le compagnon intelligent » offre aux clients un accompagnement personnalisé dans le cadre d'une expérience d'achat automobile de nouvelle génération.

Développé avec une équipe internationale d'experts en IA et en expérience, le projet est passé des conversations initiales à une preuve de concept en seulement quatre semaines. Il a été entièrement conçu par WongDoody et lancé sur le marché dans un délai impressionnant de douze semaines, un témoignage de la rapidité et de l'efficacité de l'expertise et de l'efficacité créative de WongDoody ainsi que de la flexibilité de la technologie watsonx.

Steve Carter, Directeur marketing, Mitsubishi Motors Canada : « Le compagnon intelligent » représente un grand pas en avant dans l'engagement client, offrant une expérience sur mesure qui met en valeur les meilleures caractéristiques du Mitsubishi Outlander 2025. Travailler avec WongDoody et IBM a été une collaboration incroyable et nous sommes vraiment impressionnés par la rapidité avec laquelle cette innovation a vu le jour. Cet outil s'inscrit parfaitement dans notre engagement à tirer parti des technologies de pointe pour améliorer la satisfaction de nos clients et stimuler l'innovation au sein de notre marque. »

Ralf Gehrig, Responsable mondial de l'expérience, WongDoody : « La concrétisation de ce projet à une telle vitesse et à une telle échelle témoigne de la puissance de l'IA et de la collaboration mondiale. Grâce à l'expertise de nos équipes à travers le monde, nous avons combiné technologie et créativité pour résoudre les problèmes et créer quelque chose de vraiment innovant en un temps record. Ce projet prouve que lorsque les bons esprits et la bonne technologie se rencontrent, les possibilités sont infinies. »

« Grâce au portefeuille de watsonx, les clients peuvent intégrer rapidement et efficacement l'IA générative dans leurs opérations, en exploitant leurs propres données d'entreprise pour enrichir l'expérience client et stimuler la productivité de l'entreprise. Des solutions telles que watsonx Orchestrate et watsonx.ai sont conçues pour adapter et accélérer l'impact de l'IA, permettant aux entreprises de transformer leur approche du marché et de devenir des organisations axées sur l'IA », a ajouté Matt Sanchez, Vice-président des produits, watsonx Orchestrate chez IBM.

À propos de Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc.



Mitsubishi Motor Sales of Canada (MMSCAN) est la branche des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing de Mitsubishi Motors du Japon. La gamme de produits 2025 comprend le multisegment sous-compact RVR, l'utilitaire sport compact Eclipse Cross et l'utilitaire sport compact Outlander/Outlander PHEV. MMSCAN soutient ses 97 concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Fondée en 2002, MMSCAN et ses concessionnaires emploient plus de 2 100 personnes dans des collectivités de toutes tailles.

Pour plus d'informations sur les véhicules Mitsubishi au Canada, veuillez visiter le site mitsubishi-motors-pr.ca

À propos d'IBM :

IBM est un chef de file mondial en matière de nuage hybride et d'IA, ainsi que de services-conseils. Nous aidons les clients de plus de 175 pays à tirer parti des connaissances de leurs données, à rationaliser leurs processus commerciaux, à réduire les coûts et à obtenir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs. Des milliers d'entités gouvernementales et corporatives dans des domaines d'infrastructure critiques tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé s'appuient sur la plateforme infonuagique hybride d'IBM et Red Hat OpenShift pour affecter leurs transformations numériques rapidement, efficacement et en toute sécurité. Les innovations révolutionnaires d'IBM dans les domaines de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les solutions infonuagiques sectorielles et les services-conseils offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d'IBM en faveur de la confiance, de la transparence, de la responsabilité, de l'inclusivité et du service. Visitez www.ibm.com pour plus d'informations.

IBM, le logo IBM, ibm.com et d'autres marques appartenant à IBM. Les produits et services IBM sont des marques de commerce d'International Business Machines Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde. Une liste à jour des marques de commerce d'IBM est disponible sur le Web à « Copyright and trademark information » à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml .

À propos de WongDoody :

WongDoody est l'agence créative et technologique d'Infosys qui crée des expériences et un marketing intelligents pour aider à mettre les marques en valeur. Avec 22 studios et plus de 2 000 employés dans le monde entier, nous servons des clients dans plus de 55 pays avec une créativité centrée sur l'humain radicalement pertinente qui résout les problèmes commerciaux et transforme les entreprises grâce au marketing numérique qui libère le potentiel futur avec un marketing basé sur l'IA, des stratégies basées sur les données, des produits, services et plateformes intelligents, la réalité virtuelle et augmentée, les jumeaux numériques et le contenu d'IA de nouvelle génération que les gens adorent.

