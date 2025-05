Rapport IBM : les PDG canadiens adoptent l'IA

Les PDG canadiens sont à l'avant-garde de l'adoption de l'IA, de la transformation de la main-d'œuvre et de la sécurisation des données

72 % adoptent des agents d'IA avant leurs homologues mondiaux

50 % embauchent pour des postes liés à l'IA qui n'existaient pas il y a un an

14 % des initiatives en matière d'IA ont été déployées à l'échelle de l'entreprise, comparativement à 16 % à l'échelle mondiale

MARKHAM, ON, le 7 mai 2025 /CNW/ -- Les PDG canadiens font des progrès considérables dans la course mondiale pour exploiter le potentiel de l'IA, selon l'étude 2025 de l'IBM Institute for Business Value (IBV) auprès des PDG. Les gains de productivité sont le principal moteur du désir des dirigeants d'adopter l'IA générative, y compris la capacité d'automatiser les tâches routinières, d'optimiser les flux de travail, d'analyser les données et de fournir des informations exploitables.

L’étude 2025 de l’IBM IBV auprès des PDG révèle que les PDG canadiens prennent de l’avance sur leurs homologues mondiaux en accélérant l’adoption de l’IA et en misant sur le rehaussement des compétences de la main-d’œuvre canadienne.

L'étude, qui a sondé 2 000 PDG dans 33 pays et 24 secteurs d'activité, dont 80 dirigeants canadiens de haut niveau, montre que 72 % des PDG canadiens adoptent activement des agents d'IA et se préparent à les mettre en œuvre à grande échelle, contre 61 % à l'échelle mondiale. Cependant, ces dirigeants affirment également que seulement 14 % des initiatives d'IA ont réussi à déployer l'IA à grande échelle dans leurs organisations. De plus, seulement 27 % des initiatives d'IA ont généré le rendement du capital investi prévu.

« Les PDG canadiens prennent des mesures audacieuses pour intégrer l'IA à leurs activités, ce qui témoigne d'une compréhension claire de son potentiel de transformation », a déclaré Rob Wilmot, directeur général et associé général directeur des services-conseils d'IBM Canada. « Mais il ne s'agit pas seulement d'adopter l'IA : il s'agit de l'intégrer de manière réfléchie et efficace dans l'ensemble de l'organisation. L'étude IBM indique que les entreprises canadiennes ont de l'ambition. Il est maintenant temps de se concentrer sur l'exécution. »

L'aéroport international de Vancouver (YVR) est un chef de file dans l'exploitation de l'IA, tirant parti de cette technologie et des jumeaux numériques pour accroître l'efficacité opérationnelle et la connaissance situationnelle en temps réel. Grâce à l'intégration de capacités d'IA prédictive, YVR peut résoudre les enjeux de façon proactive et appuyer une prise de décision fondée sur les données. Chaque employé sera doté d'un assistant IA entraînable, un « compagnon IA », favorisant la collaboration interfonctionnelle et la création d'un écosystème de soutien connecté.

« L'IA a été axée sur les besoins de l'entreprise afin de s'assurer que nous puissions commencer à petite échelle et évoluer - que nous puissions tester son adoption, faire travailler les gens là-dessus, puis l'étendre à l'ensemble de nos activités », a déclaré la PDG Tamara Vrooman. « Les données en tant que source unique de vérité que tout le monde peut voir ont transformé les partenariats », a ajouté Vrooman. « Ça nous aide à mieux travailler ensemble et à découvrir des façons de se développer. »

Les PDG canadiens priorisent les données et la prise de risques comme clés du succès de l'IA

L'étude indique que le succès de l'adoption de l'IA repose sur une stratégie solide et cohérente en matière de données d'entreprise, et les PDG canadiens priorisent les données en tant que fondement de l'innovation et de la compétitivité mondiale. Les principales conclusions de l'étude révèlent ce qui suit :

76 % des PDG canadiens investissent dans les technologies avant d'en comprendre pleinement le rendement du capital investi, contre 64 % à l'échelle mondiale, ce qui témoigne d'une volonté d'expérimenter.

investissent dans les technologies avant d'en comprendre pleinement le rendement du capital investi, contre 64 % à l'échelle mondiale, ce qui témoigne d'une volonté d'expérimenter. 69 % sont prêts à prendre plus de risques que leurs concurrents pour conserver un avantage concurrentiel.

que leurs concurrents pour conserver un avantage concurrentiel. 43 % estiment que les données mal intégrées ou insuffisantes constituent un obstacle important à l'innovation en matière d'IA.

constituent un obstacle important à l'innovation en matière d'IA. 68 % reconnaissent que les données exclusives sont essentielles pour réaliser le plein potentiel de l'IA générative.

sont essentielles pour réaliser le plein potentiel de l'IA générative. 79 % considèrent qu'une architecture de données intégrée à l'échelle de l'entreprise est essentielle pour permettre une transformation axée sur l'IA.

PDG canadiens: Le perfectionnement de la main-d'œuvre est une priorité clé pour l'adoption de l'IA

Les conclusions du rapport indiquent que, pour rester concurrentiels dans un avenir axé sur l'IA, les PDG canadiens adoptent des stratégies novatrices pour relever les défis liés à la main-d'œuvre, y compris le recyclage des talents existants, l'embauche pour des postes émergents liés à l'IA et l'intégration d'assistants d'IA dans les flux de travail. Avec 50 % des PDG canadiens qui embauchent pour des postes qui n'existaient pas il y a un an et 58 % qui prévoient utiliser l'automatisation pour combler les lacunes en matière de compétences, il est clair que la transformation de la main-d'œuvre est une priorité. Une formation rapide à l'IA devient également essentielle, car les PDG affirment que 33 % de la main-d'œuvre devra se recycler pour répondre aux exigences d'un monde alimenté par l'IA.

Alors que les organisations canadiennes accélèrent l'adoption de l'IA, préparer les employés à s'adapter aux changements opérationnels et culturels apportés par ces technologies est devenu une priorité. Tamara Vrooman d'YVR a souligné à quel point la responsabilisation des employés est essentielle pour renforcer la confiance et la capacité à s'adapter à l'IA. « Comment préparer nos employés pour l'avenir? Nous croyons que c'est en leur donnant la confiance nécessaire pour utiliser l'IA dans différentes situations dans le cadre de leur propre développement », a-t-elle déclaré.

