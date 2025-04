La région infonuagique multizone (MZR) d'IBM à Montréal ouvre ses portes pour soutenir les secteurs réglementés du Canada avec des solutions infonuagiques qui privilégient la souveraineté des données grâce à la résilience, aux performances, à la sécurité et à la conformité

Le portefeuille d'IA watsonx® d'IBM est disponible sur IBM Cloud® dans la MZR de Toronto , permettant aux organisations canadiennes de déployer des solutions d'IA dans le pays

TORONTO et MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui deux avancées majeures dans ses capacités infonuagiques au Canada, renforçant davantage ses offres pour permettre aux organisations canadiennes de déployer l'IA à grande échelle et de garantir la conformité aux exigences réglementaires en matière de stockage et de sécurité des données, y compris la souveraineté des données canadiennes.

IBM a officiellement inauguré sa toute dernière région infonuagique multizone (MZR) à Montréal, au Québec, ajoutant ainsi à ses capacités et investissements infonuagiques en Amérique du Nord. IBM vise à aider ses clients à répondre à leurs exigences réglementaires en constante évolution et à tirer parti de technologies telles que l'IA générative grâce à notre plateforme infonuagique d'entreprise sécurisée.

IBM Cloud offre une infrastructure haute performance, flexible et optimisée pour l'IA avec des options d'unités de traitement graphique (GPU) bare metal et de serveur virtuel, pour IBM watsonx ou d'autres solutions d'IA générative. La disponibilité de watsonx, le portefeuille de produits d'IA d'IBM, sur IBM Cloud à la MZR de Toronto répond à la demande croissante de déploiements d'IA évolutifs, sûrs et responsables au Canada. Cela permettra aux organisations canadiennes d'atteindre des niveaux élevés de fiabilité, d'évolutivité et de sécurité tout en garantissant le respect des exigences strictes du Canada en matière de confidentialité et de résidence des données.

« Notre objectif est de répondre aux besoins évolutifs de nos clients partout au Canada. Aujourd'hui marque une étape cruciale dans la fourniture d'une infrastructure et de solutions IBM qui peuvent les aider à accroître leur productivité et leur performance tout en conservant les données dans le pays » a déclaré Deb Pimentel, présidente d'IBM Canada et directrice générale de Technologies Canada. « Alors que nous continuons d'enrichir notre MZR infonuagique de Toronto avec des capacités d'IA de pointe, nous sommes ravis d'ouvrir officiellement les portes de notre nouvelle MZR infonuagique de Montréal. Ces développements soulignent notre quête incessante de bâtir une infrastructure infonuagique robuste et performante partout au Canada, favorisant ainsi un écosystème qui stimule l'innovation en IA de manière responsable et sécurisée. »

Les MZR de Montréal et de Toronto offriront de nombreux avantages aux clients, notamment l'accès à des fonctionnalités innovantes de nuage en tant que service pour les entreprises, telles qu'IBM IBM Cloud VPC, Red Hat® Cloud Native Products, IBM Power® Virtual Server (VS), VMware Cloud Foundations (VCF) en tant que service et bien plus encore :

: les entreprises des secteurs réglementés, comme les services publics et financiers, peuvent gérer et stocker des données localement pour se conformer aux réglementations canadiennes strictes en matière de confidentialité, garantissant ainsi la sécurité des informations sensibles. Connectivité à faible taux d'attente : la connectivité réseau haute performance d'IBM Cloud réduit considérablement le temps d'attente pour les utilisateurs partout au Canada , essentielle pour le traitement des données en temps réel.

: les clients peuvent exploiter une variété de modèles d'IA générative, notamment Llama-3-2- -vision-instruct et -code-instruct. Stratégie de nuage hybride ouverte : les MZR offrent la possibilité d'intégrer les meilleures fonctionnalités et fonctions de n'importe quel environnement nuage ou informatique traditionnel et d'exploiter le rythme et la qualité inégalés des innovations de la communauté open source. IBM Power VS permet aux entreprises de déployer et de gérer des instances de serveurs virtuels exécutant des charges de travail AIX, IBM i ou Linux dans un environnement de nuage hybride, offrant une plateforme flexible et évolutive pour les applications critiques La collaboration d'IBM avec Hugging Face vise à apporter le meilleur des modèles d'IA open source à l'entreprise grâce au portefeuille watsonx.

Ces MZR IBM Cloud nationaux sont conçus pour permettre aux clients canadiens de déployer l'IA et des charges de travail critiques avec des niveaux de sécurité élevés et pour les aider à répondre à leurs exigences en matière de souveraineté des données et de conformité réglementaire. Il s'agit entre autres de les aider à démontrer leur conformité au profil Protégé B - intégrité moyenne du gouvernement du Canada, un niveau de sécurité défini par le gouvernement pour les renseignements et les biens de nature sensible.

« À l'échelle mondiale, les entreprises, en particulier celles des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, le secteur public et la santé, ont besoin de solutions adaptées à leurs défis spécifiques » a déclaré Rohit Badlaney, directeur général des plateformes de produits et de secteurs d'activités IBM Cloud. « Grâce à nos dernières avancées au Canada, nous étendons la plateforme infonuagique d'entreprise et les capacités infonuagiques souveraines d'IBM aux organisations canadiennes de ces secteurs, les aidant à répondre à leurs exigences réglementaires locales, à sécuriser les données et à les conserver dans le pays. »

Alors que les entreprises canadiennes cherchent à faire évoluer l'IA tout en garantissant la confiance et la conformité, IBM Cloud et watsonx sont prêts à fournir les outils et les plateformes nécessaires pour maximiser le retour sur investissement des initiatives d'IA. Ces nouvelles capacités sont les plus récents investissements d'IBM en Amérique du Nord pour accompagner les clients dans leur parcours de modernisation. Nos MZR et centres de données à Washington, D.C., Dallas, San Jose, Toronto et Montréal renforcent la capacité de nos clients à déployer leurs solutions localement et à évoluer à l'échelle mondiale.

