Hymne au printemps : plus de 127 000 $ en don !

MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'événement-bénéfice en ligne de la Fondation du Conservatoire au profit des conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal, Hymne au printemps, a permis d'amasser plus de 127 000 $ ! Ce montant important a été remis à la Fondation qui utilisera ces fonds pour soutenir différentes initiatives pédagogiques et octroyer des bourses d'études.

Conservatoire de musique de Montréal (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal) Conservatoire d'art dramatique de Montréal (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

Présenté par le Mouvement Desjardins, l'événement Hymne au printemps s'est ouvert sur deux performances mettant en vedette des étudiantes et étudiants des deux conservatoires. À la suite de cette introduction, Manon Lafrance, directrice du Conservatoire de musique de Montréal, Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Jean Simard, président de la Fondation du Conservatoire, Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation, Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing et Services aux Particuliers pour Desjardins et Pierre Karl Péladeau, président et chef de direction de Québecor ont fait de courtes allocutions afin d'accueillir les spectateurs.

L'événement-bénéfice, sous le signe du renouveau, a pu compter sur la participation des nombreux anciens et diplômés des deux institutions qui font maintenant une carrière d'envergure, à commencer par les deux animateurs de la soirée, Julie Perreault et Patrice Bélanger. Pour les besoins de la webdiffusion, différentes performances avaient été préenregistrées par, notamment, Luc Picard, Cœur de pirate, Alain Trudel, Yannick Nézet-Séguin, Denis Bernard, Maxime Denommée, Cynthia Wu-Maheu, Émilie Bibeau, Jeff Sinco, Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux, Marc Hervieux, Charles Richard-Hamelin, auxquels se sont joints plusieurs de leurs collègues afin d'offrir des témoignages inspirants.

Un tel succès n'aurait pu être possible sans la très grande générosité et l'implication de tous. « Un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet numérique, une première dans l'histoire du Conservatoire et de la Fondation. Merci également à tous les donateurs et à tous les mélomanes et passionnés du théâtre qui ont contribué en achetant un forfait, mais surtout, merci à tous les artistes qui ont su mettre en mot ou en musique, tout l'attachement qu'ils ressentent pour le Conservatoire. » affirme fièrement Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation.

La Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a la chance de pouvoir compter sur le précieux soutien de dons corporatifs, à commencer par le Mouvement Desjardins, présentateur de l'événement et Québecor, grand partenaire de la Fondation du Conservatoire. Un remerciement spécial à la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

Avec la généreuse participation de :

François Arnaud, Denis Bernard, Émilie Bibeau, Patrice Bélanger, Évelyne Brochu, Maxime Denommée, Élise Desjardins, François Dompierre, Karina Gauvin, Olivier Godin, Marc Hervieux, Marie-Nicole Lemieux, Isabelle Marois, Pascale Montpetit, Yannick Nézet-Séguin, Alice Pascual, Catherine Perrin, Luc Picard, Cœur de Pirate, Charles Richard-Hamelin, Patrice Robitaille, Jeff Stinco, Alain Trudel, Isabelle Vincent, Cynthia Wu-Maheux ainsi que plusieurs étudiants des conservatoires de Montréal.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Montréal

Renseignements: Jean-François Turner, Communications, Conservatoire de musique de Montréal, Conservatoire d'art dramatique de Montréal, [email protected], 514 873-4031, poste 232