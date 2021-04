Hymne au printemps - Événement-bénéfice au profit de la Fondation du Conservatoire

Réalisé par Eve Meilleur, ce concert virtuel, d'une durée d'environ une heure, saura plaire à coup sûr aux mélomanes et aux passionnés de théâtre du Québec, et même au-delà des frontières. Le programme de la soirée sera bien garni avec des interventions de nombreux diplômés ainsi que des prestations théâtrales et musicales offertes par une brochette d'invités impressionnante. En musique, vous entendrez cinq têtes d'affiche de renom qui ont fréquenté le Conservatoire de musique de Montréal, soit Marie-Nicole Lemieux, Marc Hervieux, Karina Gauvin, Charles Richard-Hamelin et Cœur de Pirate. Ces derniers seront évidemment accompagnés de plusieurs artistes dramatiques qui foulent les planches, du petit et du grand écran, à savoir Denis Bernard, Émilie Bibeau, Maxime Denommée, Luc Picard et Cynthia Wu-Maheux.

Un encan silencieux viendra compléter ce spectacle virtuel où la musique et le théâtre se réunissent pour faire briller les talents d'ici.

Événement pour la pédagogie

Les profits de la soirée iront à la Fondation du Conservatoire afin de soutenir les élèves des conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal. Ainsi, certains seront de la partie et auront même la chance de performer aux côtés des artistes qui participent à l'événement.

Pour assister et contribuer de façon significative à la réalisation de la mission des deux conservatoires, des forfaits comprenant plusieurs options ont été mis de l'avant par le comité organisateur. Tous les amateurs d'art peuvent ainsi se procurer un accès au spectacle pour seulement 45 $ ! Pour ajouter à l'expérience, un forfait apéro pour deux personnes, comprenant une boîte apéro du traiteur Olive Orange avec accord d'une bouteille de vin, le tout livré à domicile et bien sûr, un accès au spectacle virtuel est disponible pour 250 $. Un dernier forfait comprenant deux accès, une carte de remerciement personnalisée et signée par les artistes, une boîte repas pour deux personnes - toujours du traiteur Olive Orange - et livrée à domicile avec l'accord de deux bouteilles de vin est disponible au montant de 400 $. Des reçus fiscaux sont évidemment disponibles.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

