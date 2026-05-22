/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité/

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, fera une annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

À cette occasion, il sera accompagné du maire de la Ville de Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, M. Luc Boivin.

Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 22 mai.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 22 mai 2026



Heure : 10 h 30



Lieu : Saguenay (arrondissement de Chicoutimi) L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]