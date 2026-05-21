Soutenir les jeunes et dynamiser les régions : près de 5 M$ investis par le gouvernement

Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse Appel de projets 2026-2027 28 projets retenus

Organisme Ville Région Aide financière Description du projet

Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé Montréal Montréal 247 311 $ Le projet vise à mettre à jour le bâtiment afin d'assurer des locaux en état acceptable et sécuritaire pour les jeunes. Les travaux prévoient la réfection de la salle de bain, de cloisons en bois défectueuses et potentiellement non sécuritaires, la rénovation et le réaménagement de la salle de réunion, et l'ajout d'une douche, d'une laveuse et d'une sécheuse pour répondre aux besoins des jeunes vivant de la précarité. Le réaménagement des locaux est également prévu.

Carrefour jeunesse-emploi Nicolet-Bécancour Nicolet Centre-du-Québec 138 216 $ Le projet d'infrastructure vise à rénover le sous-sol de l'immeuble de Nicolet pour créer des espaces distincts, chacun étant consacré à une orientation stratégique du développement jeunesse. Ces rénovations permettront aussi d'améliorer la qualité de l'air et de corriger des problèmes de température, pour rehausser le confort des jeunes.

Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac Thetford Mines Chaudière-Appalaches 233 305 $ Le projet vise à étendre l'offre de service de l'organisme dans de nouveaux locaux en y aménageant un café communautaire. Il répond à un manque d'espaces jeunesse accessibles, non stigmatisants et structurants sur le territoire en offrant un lieu sécuritaire favorisant les rencontres, la participation citoyenne et le sentiment d'appartenance. Le café servira également de milieu d'apprentissage concret pour des cohortes de jeunes éloignés du marché du travail.

Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce Montréal Montréal 70 000 $ Le projet vise à corriger des problèmes d'infrastructure et à améliorer la fonctionnalité des locaux pour les jeunes. Les travaux prévus ont pour objectifs de corriger des problèmes d'infiltration d'eau, de changer le système de chauffage déficient, de rénover les salles de bain et d'améliorer l'accessibilité du bâtiment.

Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Gatineau Maniwaki Outaouais 190 000 $ Le projet vise à transformer le sous-sol du bâtiment en un levier concret de développement pour les jeunes du territoire. Seront aménagés dans cet espace une cuisine collective conforme et fonctionnelle, un plateau de travail ergonomique et opérationnel, un costumier, et une salle jeunesse polyvalente et sécuritaire. Il est prévu d'optimiser l'utilisation de l'infrastructure existante et d'assurer une intégration harmonieuse des services jeunesse en un seul point d'accès physique.

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean Alma Saguenay-Lac-Saint-Jean 86 438 $ Le projet vise à corriger des enjeux de sécurité dans l'infrastructure utilisée par les jeunes bénéficiaires. Les travaux de rénovation et d'aménagement toucheront aussi l'entrepôt, la cuisine collective, la salle de formation interactive, les stations d'échange créatif et les espaces d'exposition.

Centre le Beau Voyage inc. Montréal Montréal 62 861 $ Le projet vise l'amélioration de la qualité des installations offertes aux jeunes bénéficiaires de l'organisme. Les travaux prévoient le réaménagement de la cour arrière des locaux par le renivellement du sol, la réfection de l'enveloppe architecturale des bâtiments entourant la cour, la création d'espaces supplémentaires pour les jeunes. L'aménagement complet de la cour est également prévu.

Centre l'Escale de Jonquière inc. Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 82 160 $ Le projet vise à offrir un environnement mieux adapté au regard des services offerts aux jeunes bénéficiaires. Les travaux prévoient l'insonorisation dans les bureaux d'intervention afin de garantir la pleine confidentialité des échanges entre les intervenants et les jeunes, dans l'objectif d'offrir un accompagnement psychosocial de qualité, adapté aux besoins actuels des jeunes et aligné sur les meilleures pratiques en matière d'intervention.

Centre Mamik Saguenay Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 300 000 $ Le projet vise à offrir aux jeunes autochtones des espaces d'appartenance sécuritaires, sains et adaptés à leurs besoins. Les travaux prévoient la rénovation complète des locaux, l'agrandissement de certains espaces et l'aménagement de zones polyvalentes permettant d'offrir des activités variées. L'aménagement de la cour extérieure est également prévu.

Centre socioéducatif Lasallien Montréal Montréal 50 000 $ Le projet vise à offrir aux bénéficiaires de l'organisme des locaux adaptés pour des services spécialisés en accompagnement éducatif, par l'aménagement d'un local d'apaisement sensoriel. Cela inclut l'optimisation de l'éclairage, l'aménagement visuel de la salle, et l'acquisition de mobilier intégré et d'équipements.

Groupe Scout de Rivière-du-Loup (district Sainte-Anne) inc. Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 219 165 $ Le projet vise à offrir aux jeunes une infrastructure de qualité et sécuritaire. Il

prend la forme d'une mise aux normes et de rénovations majeures. Il est prévu de remplacer le recouvrement de la toiture, le revêtement extérieur, les fenêtres, l'escalier menant au 2e étage, de mettre aux normes l'escalier du sous-sol et de rendre les installations accessibles aux personnes à mobilité réduite. Seront aussi effectués la réfection de l'entrée, la rénovation de la cuisine et l'aménagement des locaux.

Jeunes au travail Laval Laval 267 000 $ Les travaux prévoient des rénovations pour améliorer l'isolation du bâtiment de la ferme d'insertion socioprofessionnelle, la mise aux normes de certaines installations, l'aménagement des espaces favorisant la confidentialité des rencontres psychosociales et la modernisation de la cuisine pédagogique afin d'offrir des formations culinaires, favorisant l'acquisition de compétences concrètes en transformation alimentaire, en hygiène et en travail d'équipe.

Jeunesse sans frontières de la Vallée-de-la-Gatineau Gracefield Outaouais 171 500 $ Le projet vise l'amélioration des locaux offerts aux jeunes bénéficiaires. Les travaux prévoient l'aménagement et la reconfiguration de certains espaces intérieurs, l'amélioration des salles d'eau, l'aménagement d'un espace calme permettant la tenue de rencontres confidentielles et d'ateliers en petits groupes, la création d'un espace extérieur de rassemblement sécuritaire favorisant les activités et la socialisation, ainsi que l'achat de mobilier et d'équipements.

L'Entre-deux-Tournants Natashquan Côte-Nord 56 795 $ Le projet vise à offrir des locaux mieux adaptés aux jeunes et à augmenter la capacité d'accueil de l'organisme. Les travaux prévoient l'agrandissement et l'aménagement de la section cuisine du bâtiment et de l'espace atelier d'artisanat. L'aménagement d'un espace partagé en bureau et d'un coin détente est également prévu. Le projet comprend de plus l'achat de mobilier intégré.

Macadam Sud Longueuil Montérégie 192 287 $ Le projet vise la mise aux normes et la sécurisation des nouveaux locaux de l'organisme tout en prévoyant une augmentation de l'offre de service et de la clientèle jeunesse. Les travaux envisagés sont notamment l'installation de portes coupe-feu, la réfection des planchers et la réfection d'une paroi de béton de la sortie d'urgence du sous-sol.

Maison des jeunes de Saint-Ferréol-les-Neiges Saint-Tite-des-Caps Capitale-Nationale 250 000 $ Le projet vise l'amélioration de l'accessibilité universelle du bâtiment et la réfection d'espaces pour rehausser la qualité du lieu pour les jeunes. Les travaux prévoient l'installation d'une rampe d'accès à l'entrée, l'aménagement d'un vestibule adapté pour recevoir des jeunes en situation de handicap, et la rénovation de la salle de bain afin de la rendre plus accessible. Il est également prévu d'améliorer l'insonorisation et l'intimité des locaux d'intervention, de réaménager la cuisine et l'espace commun, et de remplacer des portes extérieures, les couvre-planchers et le système d'éclairage. Finalement, une mise à niveau du système de ventilation sera effectuée.

Maison des jeunes de Saint-Pascal Saint-Pascal Bas-Saint-Laurent 82 600 $ En lien avec la recommandation d'un comité de jeunes, le projet vise à améliorer l'accessibilité des locaux de la maison des jeunes par l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite et d'une toilette accessible.

Maison des jeunes de Saint-Jovite Mont-Tremblant Laurentides 250 200 $ Le projet vise la réfection du bâtiment pour en assurer la mise aux normes et améliorer le confort et la sécurité des jeunes bénéficiaires. L'ensemble du système électrique sera ciblé, de même que les systèmes de chauffage et de plomberie. Il est prévu de remplacer les plafonds, de rénover certains murs et planchers, et de peinturer plusieurs espaces. L'aménagement des locaux et de la cour arrière ainsi que l'achat d'électroménagers plus modernes sont également prévus.

Maison des jeunes du Bas-Saguenay L'Anse-Saint-Jean Saguenay-Lac-Saint-Jean 75 000 $ Le projet vise le réaménagement d'une partie de la maison des jeunes afin que cet espace réponde à leurs besoins. Le bâtiment n'étant plus aux normes, l'organisme souhaite réaliser plusieurs travaux pour remédier à la situation et réaménager l'espace, notamment par la réfection de la cuisine et de l'entrée. De nouveaux espaces de vie seront aussi créés et l'espace extérieur du garage sera réaménagé pour en faire un atelier de mécanique pour les jeunes.

Maison des jeunes L'Illusion Girardville Saguenay-Lac-Saint-Jean 54 500 $ Le projet vise à améliorer l'espace cuisine collective pour les jeunes bénéficiaires. Les travaux prévoient l'agrandissement et la rénovation de la cuisine actuelle. De nouvelles armoires de cuisine, un îlot sur roulettes et de nouveaux électroménagers sont prévus. La réfection de l'électricité et de la plomberie de la cuisine est également ciblée.

Maison des jeunes de Sainte-Julie inc. Sainte-Julie Montérégie 300 000 $ Le projet vise à améliorer l'expérience des jeunes bénéficiaires dans les locaux de la maison des jeunes en réaménageant l'ensemble des pièces où les jeunes sont accueillis. Plus précisément, les travaux prévoient la rénovation de la toiture de la bâtisse, le changement des divisions des locaux en fonction des besoins réels de l'organisation, l'agrandissement de la cuisine, la réfection de fenêtres ainsi que le changement du système de chauffage et de climatisation. Une réfection de l'isolation du bâtiment est également prévue.

Maison des jeunes de Saint-Rémi inc. Saint-Rémi Montérégie 229 486 $ Le projet vise à augmenter la capacité d'accueil de l'organisme. Les travaux prévoient la construction d'un deuxième étage au bâtiment, d'un escalier intérieur et d'un escalier extérieur. Il est également prévu d'aménager des espaces plus conviviaux pour les services d'aide aux devoirs et les réunions, un espace jeux extérieur et un espace de stockage de la nourriture à proximité de la cuisine.

Maison Habit-Action de Drummondville inc. Drummondville Centre-du-Québec 240 000 $ Le projet vise à assurer la pérennité de l'infrastructure jeunesse tout en optimisant les espaces disponibles pour les bénéficiaires. Les travaux prévoient la réparation de la maçonnerie extérieure et l'imperméabilisation de la fondation afin de prévenir les infiltrations d'eau et de protéger l'intégrité de l'immeuble. Le projet prévoit également la construction d'un garage qui servira d'espace de rangement et de pièce de rencontre pour les jeunes.

Mouvement jeunesse Montréal-Nord/Café-Jeunesse Multiculturel Montréal Montréal 50 000 $ Le projet vise à moderniser et à sécuriser les infrastructures afin de maintenir un environnement accessible, inclusif et stimulant. Les travaux prévus concernent le remplacement de la porte extérieure, afin d'assurer la sécurité et d'améliorer l'accessibilité du bâtiment, la réfection complète de la petite salle de bain, le remplacement du faux plafond dans la salle d'activités principale, un diagnostic électrique complet et la mise aux normes des installations, la rénovation du sous-sol (plancher, peinture et finition) et l'ajout de rangements intégrés essentiels pour maximiser l'utilisation de l'espace et maintenir des lieux ordonnés.

Nurrait - Jeunes Karibus Kuujjuaq Nord-du-Québec 300 000 $ Le projet vise à agrandir l'espace cuisine du bâtiment et à améliorer l'isolation de la cabine de Kuujjuaq afin d'en assurer une utilisation sécuritaire pour les jeunes tout au long de l'année, particulièrement durant la période hivernale. Les travaux prévoient aussi la réfection de la fenestration. Le projet permettra d'augmenter significativement le nombre d'activités et de projets avec nuitées éducatives offerts aux jeunes.

Projets Autochtones du Québec Montréal Montréal 238 604 $ Le projet vise à assurer la pérennité de l'infrastructure jeunesse de l'organisme qui offre des services sociaux communautaires et d'hébergement destinés aux jeunes personnes autochtones en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance à Montréal. Les travaux prévoient la réfection de la façade arrière, la rénovation et la mise aux normes du sous-sol, l'optimisation des espaces de rangement et l'aménagement de la cour extérieure.

Revdec Montréal Montréal 63 000 $ Le projet vise à assurer la pérennité de l'infrastructure jeunesse par des travaux de réfection de la maçonnerie extérieure du bâtiment, certains travaux de mise aux normes, tels que le remplacement du chauffe-eau, et des travaux de terrassement et d'aménagement d'un espace extérieur.

Toujours ensemble inc. Montréal Montréal 300 000 $ Le projet a pour objectifs de corriger des enjeux prioritaires liés à la sécurité des jeunes bénéficiaires et à la mise à niveau du bâtiment, d'améliorer les conditions d'accueil et d'utilisation des lieux par l'ajout d'une thermopompe, et d'optimiser la polyvalence des espaces, le confort et la capacité d'accueil.