Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 15 juillet 2026

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 15 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis et que les activités militantes prévues ne sont pas inscrites.

Annonce en matière de santé

Heure : 9 h 00

Lieu : Longueuil, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, de la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, de la ministre fédérale de la Santé et députée de Papineau, Marjorie Michel, de la présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, et du président-directeur général de Santé Québec de la Montérégie-Centre, Richard Deschamps.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Laurence Gillot à l'adresse [email protected].

Présence à la première du spectacle hommage à Jean Leloup du Cirque du Soleil

Heure : 20 h 00

Lieu : Trois-Rivières, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]