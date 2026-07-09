INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada pour la modernisation des infrastructures locales

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, et la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant les infrastructures culturelles, communautaires, de loisirs et récréotouristiques. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, et de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Mme Caroline Desrochers.

Date : le vendredi 10 juillet 2026

Heure de la conférence de presse : 10 h 30

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le vendredi 10 juillet, à 8 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, 514 294-2806