Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 14 juillet 2026

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 14 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Présence au dîner annuel des femmes de Chantier Davie Canada

(fermé aux médias)

Heure : 12 h 00

Lieu : Lévis, Québec

Rencontre avec Pauline Marois (déclarations et mêlée de presse suivant la rencontre)

Heures :

Rencontre : 14 h 30

Déclarations et mêlée de presse : 15 h 30

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]