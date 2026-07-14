Accès à la première ligne - Le gouvernement Fréchette annonce le début des travaux au CLSC de L'Épiphanie

L'ÉPIPHANIE, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce le début des travaux de réaménagement du CLSC de L'Épiphanie, une étape importante dans le développement de services de proximité destinés à mieux répondre aux besoins de santé et de services sociaux de la population de Lanaudière.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de L'Assomption, François Legault, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le rôle des CLSC comme porte d'entrée physique privilégiée du réseau de la santé et des services sociaux.

Cette première phase du projet du CLSC de L'Épiphanie permettra l'aménagement d'espaces destinés à offrir des services psychosociaux de proximité répondant aux besoins de la population du secteur. Elle constitue une étape concrète vers le développement graduel du site afin d'accroître l'offre de services accessibles près du milieu de vie des citoyens et des citoyennes.

Quant à la deuxième phase du projet, elle permettra l'aménagement des espaces requis pour offrir les services courants ainsi que des services de prélèvements. Cette étape viendra compléter le développement du site en élargissant l'offre de services de proximité et en facilitant l'accès aux soins pour la population du secteur.

Citations :

« Notre gouvernement a fait le choix de remettre les CLSC au cœur de l'accès aux soins et aux services sociaux. Nous voulons des points de service accueillants, dynamiques et enracinés dans leur milieu, où les citoyens et citoyennes peuvent obtenir rapidement l'accompagnement dont ils ont besoin. Le projet de L'Épiphanie illustre concrètement notre volonté de rapprocher les services des personnes et de bâtir une première ligne plus forte partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette annonce répond à une attente importante dans notre milieu. Les citoyens et citoyennes de L'Épiphanie souhaitent avoir accès à davantage de services près de chez eux, et c'est exactement ce que permettra ce projet. Nous poursuivons le travail, étape par étape, afin de bâtir un CLSC moderne, accessible et pleinement ancré dans sa communauté. »

François Legault, député de L'Assomption

« L'ajout de services de première ligne de proximité à la population de L'Épiphanie contribue à répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes et permet d'offrir des soins et des services sociaux toujours plus accessibles, sécuritaires et adaptés. »

Philippe Ethier, président-directeur général de Santé Québec Lanaudière

Faits saillants :

Les coûts de la première phase du projet s'élèvent à 350 000 $, financés par Santé Québec Lanaudière à même ses fonds immobiliers disponibles.

Rappelons que le bâtiment occupé par le CLSC depuis 2023 nécessite des travaux d'adaptation afin de permettre le développement graduel de nouveaux services destinés à la population.

Le gouvernement poursuit son objectif de simplifier l'accès aux soins et aux services pour la population, avec le service 811 comme porte d'entrée téléphonique, le portail Votre Santé comme accès numérique et le CLSC comme point d'accès physique privilégié.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170