L'entreprise touristique de l'Outaouais se voit accorder une aide financière de 250 000 $ de la part de DEC pour accroître son offre d'hébergement.

VAL-DES-MONTS, QC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises touristiques contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 250 000 $ à HOM Mini Chalets inc., une PME dirigée par Dominique Laflamme et Martin Poitras. Ces deux entrepreneurs sont reconnus pour leur apport à la croissance de l'économie locale en attirant des touristes qui recherchent un hébergement de luxe et écoresponsable en pleine nature. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de développer son offre touristique.

HOM Mini Chalets offre une hôtellerie de plein air. Sur un site de 105 acres, ses huit minichalets sur pieux proposent aux visiteurs de séjourner à la cime des arbres et de profiter d'une vue exceptionnelle sur le lac McGregor. L'entreprise est soucieuse de s'intégrer de façon harmonieuse et respectueuse à son environnement. Pour répondre à la demande croissante, elle souhaite accroître sa capacité d'accueil. La contribution de DEC portera sur la construction de quatre minichalets qui intégreront l'aménagement d'installations de détente thermale comprenant spas, saunas, douches hammam et douches froides.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Les PME jouent un rôle essentiel dans notre économie et nos communautés. Je suis donc ravie d'annoncer le soutien de DEC à HOM Mini Chalets, une entreprise en pleine croissance qui est un pilier de l'attraction touristique de notre région. Le succès et les retombées de ce projet d'aménagement de nouveaux minichalets contribueront sans aucun doute à la vitalité économique de Val-des-Monts et de toute la région de l'Outaouais. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement s'est engagé à appuyer l'industrie touristique et à soutenir le développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi nous sommes fiers de la contribution financière de DEC à HOM Mini Chalets. Cette aide permettra non seulement de stimuler l'économie de la région et de créer des emplois, mais aussi de faire rayonner l'Outaouais auprès des visiteurs du Québec et de l'extérieur. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« DEC a facilité le développement de HOM Mini Chalets par une aide financière considérable. La confirmation rapide de la contribution a permis de faire évoluer le montage financier en ralliant la collaboration de l'ensemble des partenaires par la suite. L'accompagnement par notre conseillère à DEC est au rendez-vous, toujours courtois, simplifié, respectueux et très professionnel. »

Dominique Laflamme, présidente, HOM Mini Chalets

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.

, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.

pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

