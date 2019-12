Hamilton Artists Inc. remporte le Prix Lacey, le premier à reconnaître les centres d'artistes autogérés au Canada

« Nous sommes extraordinairement honorés et touchés de recevoir le Prix Lacey, » a déclaré Julie Dring, directrice générale de Hamilton Artists Inc. « Avoir des aspirations plus vastes que nos budgets compte parmi les défis d'un centre d'artistes autogéré comme le nôtre. Le Inc. a été très ambitieux dernièrement et nous sommes sur une lancée. Le Prix Lacey nous procure de la stabilité pour continuer à écouter et à apprendre, tout en poursuivant notre engagement envers nos communautés, notre soutien aux artistes et notre adaptation au changement. »

Hamilton Artists Inc., qui célèbrera son 45e anniversaire en 2020, reçoit 50 000 $. Les deux finalistes, Gallery Gachet de Vancouver et Untitled Art Society (UAS) de Calgary, reçoivent chacun 20 000 $.

Pour souligner l'engagement du Musée des beaux-arts du Canada à cultiver de solides relations avec les petits organismes incubateurs artistiques, un conservateur ou une conservatrice de l'art contemporain du Musée visitera l'organisme lauréat durant la prochaine année pour des rencontres et des visites d'ateliers.

« Hamilton Artists Inc. fait un travail essentiel et novateur, comme tant d'autres centres d'artistes autogérés du pays, a affirmé Sasha Suda, docteure en histoire de l'art et directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. Le Prix Lacey reconnaît cet important travail et permet au Musée de nouer un dialogue plus étroit avec les espaces d'artistes autogérés de tout le pays. Mes félicitations au lauréat de cette année et aux finalistes! »

Un jury indépendant de trois personnes, composé de Glenn Alteen, conservateur lauréat du Prix du Gouverneur général, de Nicole Burisch, conservatrice adjointe de l'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada, et de l'artiste Louise Lacey-Rokosh, a choisi les lauréats et les finalistes parmi 51 candidatures impressionnantes. Les membres du jury ont relevé la pertinence du nouveau prix et noté que les personnes proposant des candidatures ont souvent souligné l'immensité et l'isolement des régions desservies par ces organismes qui œuvrent de manière inlassable et inventive, habituellement avec des ressources limitées, à répondre aux besoins diversifiés de leurs communautés artistiques. Les membres du jury ont identifié quatre centres qui méritaient des mentions honorables pour leur travail essentiel dans leurs communautés respectives : Struts Gallery (N.-B.); this town is small (Î.-P.-É.); Critical Distance (Ont.) et Blinkers (Man.).

L'appel de candidatures pour le second Prix Lacey biennal sera lancé à l'été 2021.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : Prix Lacey

