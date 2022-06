Grâce à ces acquisitions, GRYB perce le marché des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et ajoute une gamme de produits de haute technologie avec Eco-trak. Ces trois acquisitions s'ajoutent à une importante série d'acquisitions récemment menées par GRYB qui renforce sa position de leader de son industrie. Au cours des dernières années, l'entreprise a connu une forte croissance organique et par acquisition, passant d'un volume de vente de 3,5 M$ en 2015 avec 20 employés, à maintenant plus de 250 M$. À la suite des transactions, l'entreprise comptera près de 1000 employés.

« Le groupe Dalkotech/Rad est fier de concrétiser cette transaction avec une équipe dynamique de jeunes entrepreneurs québécois. L'importance de la continuité des opérations dans le respect des valeurs familiales était primordiale dans la recherche d'un acquéreur. Après plus de 35 ans d'existence pour Dalkotech et plus de 60 ans pour Rad technologies, les opportunités de poursuivre la croissance des emplois au Québec est grande et sera d'autant plus présente dans un contexte de synergie majeure entre les deux groupes. GRYB deviendra une grande force dans le domaine de la fabrication d'attachements en Amérique du Nord », a déclaré Jean-Guy Dalton, président groupe Dalkotech/Rad technologie. « Nous tenons également à souligner l'apport important de nos employés, sans qui rien de tout ça ne serait possible aujourd'hui ».

« Le groupe Dalkotech possède une grande expertise de fabrication pour les OEM et la combinaison avec GRYB propulsera le groupe encore plus vite. Les valeurs, la culture d'entreprise et l'humilité des dirigeants en fait un match parfait avec celles de GRYB. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur deux investisseurs de premier plan pour nous supporter dans notre stratégie de croissance future. Depuis les débuts de l'entreprise, notre objectif est de devenir une référence dans le marché des attachements et chaque acquisition est un pas de plus dans cette direction. Tout ça est possible en prenant bien soin de nos employés et clients à tous les jours », a déclaré Rémi Beaudoin, président de GRYB International.

« L'acquisition de Dalkotech par GRYB vient croître la position de ces deux entreprises. Cette transaction, avec l'appui financier du Fonds et des autres partenaires financiers, permettra à GRYB d'innover davantage et d'acquérir de nouveaux marchés. Le savoir-faire développé à Victoriaville, Sherbrooke et Thetford Mines rayonnera donc bien au-delà de ces trois régions. Nous sommes fiers de tout le chemin parcouru depuis notre investissement dans Dalkotech et nous saluons leur volonté de demeurer une entreprise Québécoise », a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président du Fonds de solidarité FTQ aux Placements privés et Investissements d'impact. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Centre-du-Québec prennent également une participation dans le financement du Fonds.

« La CDPQ est heureuse de devenir actionnaire de cet important leader manufacturier, aujourd'hui établi aux quatre coins du Québec, en Ontario et aux États-Unis. Aux côtés d'une équipe de direction visionnaire et ambitieuse, qui a su démontrer sa capacité à générer de la croissance sur une base organique et par acquisition, nous comptons poursuivre notre engagement envers GRYB afin de les accompagner dans leur stratégie d'expansion et de diversification », a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « GRYB est bien positionnée pour bénéficier de la croissance des besoins en infrastructure en Amérique du Nord. »

Plusieurs autres partenaires financiers sont venus jouer un rôle très important pour permettre à cette transaction de se réaliser. BMO avec l'appui de BNC, TD, RBC et Exportation et développement Canada ont mis en place une facilité de crédit tandis qu'Investissement Québec, Fondaction et la Banque de Développement du Canada sont venus compléter le montage financier. Rappelons que cette transaction est assujettie aux conditions normales de clôture.

À propos de GRYB

GRYB célébrera ces 15 années d'existence à l'automne 2022. Fier des acquisitions récentes de Bateman Manufacturing en Ontario, Winkle Industries en Ohio, Serco Loaders au Minnesota ainsi que du démarrage d'une nouvelle usine, Shearex à Roxton Falls, GRYB poursuit son ambitieux plan de croissance stratégique autant de façon organique que par acquisitions.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Renseignements: Rémi Beaudoin, Président GRYB, [email protected]; Jean-Philippe Maurais, Directeur de division GRYB, [email protected]; Kate Monfette; CDPQ, 438-525-2520, [email protected]; Frédérique Lavoie-Gamache, Fonds de solidarité FTQ, 438-364-1596, [email protected]