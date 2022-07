MONTRÉAL, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a conclu des ententes de principe avec le Conseil 4000 et la section locale 100 d'Unifor, le syndicat représentant quelque 2 400 employés de VIA Rail travaillant dans ses gares, à bord de ses trains, dans ses centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans ses bureaux administratifs.

Ces ententes de principe doivent faire l'objet d'un vote de ratification par les membres Unifor de VIA Rail. Une fois ratifiées, les conventions collectives seront rétroactives au 1er janvier 2022 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Veuillez noter que les détails de ces ententes ne seront publiés qu'après ratification par les membres.

« VIA Rail est heureuse d'avoir négocié ces ententes et reconnaît le travail acharné des deux parties durant ce processus », a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction. « Nous compatissons avec les passagers et les communautés dont les plans ont été affectés ces derniers jours en raison de l'incertitude causée par cette grève potentielle. Alors que nous attendons avec impatience la ratification, ces ententes de principe permettent à nos équipes de se remettre à faire ce qu'elles font de mieux : servir les Canadiens partout au pays. »

VIA Rail regrette toutes incertitudes que l'avis de grève émis par le syndicat a pu causer. Nous tenons à rassurer nos passagers : en attendant la ratification, nos opérations se dérouleront comme prévu.

VIA Rail continue d'offrir aux clients la possibilité de modifier leurs plans de voyage sans frais de service pour tout départ prévu avant le 31 juillet 2022.

Veuillez visiter viarail.ca pour modifier votre réservation ou composez le 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), ou notre service ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes) 1 800 268-9503.

