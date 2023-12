Grève aux Jardins de Renoir : les travailleuses et les travailleurs méritent d'être payés à leur juste valeur

LAVAL, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs du centre d'hébergement privé Les Jardins de Renoir amorcent trois jours de grève. Depuis des mois, ils tentent d'obtenir, sans succès, de meilleures conditions de travail.

L'employeur demeure intraitable sur la question des salaires. Le 15 novembre dernier, les membres du syndicat ont voté massivement en faveur d'une banque de 10 jours de grève. Devant le manque de sérieux de l'employeur à la table de négociation, ils n'ont d'autres choix que d'exercer une première séquence de trois jours de grève, soit les 20, 21 et 22 décembre. Pendant cette période, seuls les services essentiels seront assurés.

À leur juste valeur

Les demandes des quelque 80 travailleuses et travailleurs sont tout à fait légitimes. À titre d'exemple, il y a quelques mois, les salaires de certains titres d'emploi ont été rattrapés par le salaire minimum. Ils ont par la suite dû être majorés.

« Nous sommes malheureusement devant un employeur qui refuse de nous accorder un salaire décent, à la hauteur de nos tâches essentielles pour assurer les services de qualité aux aîné-es ainsi que le bon fonctionnement de la résidence », dénonce la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Grand Montréal-CSN, Véronique Girouard.

Pourtant, la situation financière de l'employeur le lui permet amplement. L'entreprise propriétaire est un partenariat entre le géant québécois de l'immobilier Cogir et l'américaine Welltower, une compagnie cotée en Bourse dont la valeur totale des actions est évaluée à près de 50 milliards de dollars !

« Tant que le Québec ne se dotera pas d'un modèle avec des soins publics, nous serons confrontés à ce genre de situation et à des propriétaires qui mettent leurs propres profits bien loin devant les conditions de travail de leurs employé-es », dénonce la vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamp.

« Dans ses publicités, l'employeur se targue pourtant que "vous offrir du personnel attentionné, pour nous comme pour vous, c'est inestimable !". En réalité, il fait preuve d'un grand manque de considération, se désole Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN. Ces travailleuses et travailleurs qui œuvrent en première ligne des soins aux aîné-es peuvent compter sur l'appui des quelque 100 000 membres du Conseil central », conclut Mme Daigneault.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Grand Montréal-CSN, section Jardins Le Renoir, est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui regroupe plus de 145 000 membres ainsi qu'au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN). Pour sa part, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs.

SOURCE CSN

