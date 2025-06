WINNIPEG, MB, le 25 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie et ClearEstate, un fournisseur de confiance de solutions de planification et de règlement successoraux modernisées, ont annoncé une entente stratégique visant à rendre les services de ClearEstate plus accessibles pour des millions de Canadiens. La Canada Vie a également fait un investissement en actions dans ClearEstate, renforçant ainsi son engagement à soutenir des solutions innovantes qui simplifient la planification successorale pour les Canadiens.

Grâce à cette entente stratégique, la Canada Vie et certaines de ses filiales pourront orienter certains de leurs clients, participants de régimes et employés vers ClearEstate afin de leur permettre de profiter de ses services.

« Depuis des générations, la Canada Vie travaille avec des conseillers en sécurité financière au Canada pour offrir aux Canadiens des services de gestion du patrimoine et des services financiers hors pair », a déclaré Blaine Shewchuk, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel, Canada Vie. « En collaborant avec ClearEstate, une entreprise novatrice dans la prestation de services numériques de planification et de règlement successoraux, évolutifs et conviviaux, nous facilitons pour les Canadiens l'accès à ces services importants par l'intermédiaire de leurs conseillers en sécurité financière et de leurs garanties en milieu de travail. »

« La Canada Vie est l'un des noms les plus respectés dans le secteur des services financiers. Cette relation stratégique avec la Canada Vie permettra à ClearEstate d'offrir un service précieux et d'aider plus de personnes que jamais auparavant », a déclaré Davide Pisanu, chef de la direction de ClearEstate. « Cela représente un engagement commun à travailler à redéfinir la façon dont les Canadiens abordent la planification successorale, en la rendant simple, transparente et partie intégrante de leur bien-être financier global. »

Alors que le nombre de Canadiens âgés continue d'augmenter, ClearEstate et la Canada Vie unissent leurs forces autour d'une vision commune : aider davantage de familles à accéder aux outils et au soutien dont elles ont besoin pour protéger leur héritage et alléger le fardeau de leurs proches.

ClearEstate est déterminée à résoudre un problème de longue date : trop de Canadiens ne disposent pas de services adéquats de planification successorale. Grâce à une plateforme numérique intuitive, à un accompagnement bienveillant et à une gamme complète de services, de la création de testaments et de procurations à l'exécution testamentaire professionnelle, ClearEstate permet à ses utilisateurs d'agir en toute clarté et en toute confiance.

« Cette entente valide ce que nous croyons depuis longtemps : la planification successorale doit être accessible, proactive et faire partie du parcours financier de chaque Canadien, a ajouté M. Pisanu. Ensemble, nous contribuons à la création d'un avenir où chaque famille peut faire face aux plus grandes transitions de la vie en bénéficiant du soutien et des conseils voulus. »

La mission de ClearEstate est de fournir des conseils empreints de compassion dans les moments les plus importants de la vie. Qu'il s'agisse de se préparer pour l'avenir ou de régler la succession d'un être cher, les Canadiens peuvent compter sur la solution en ligne intuitive de ClearEstate pour une approche transparente et efficace de la planification successorale et du règlement de succession.

Fondée en 2020 et appuyée par des investisseurs de renom tels que Diagram Ventures, OMERS Ventures et NAventures, ClearEstate a déjà apporté son soutien à des milliers de familles en Amérique du Nord.

Fondée en 1847, la Canada Vie est un chef de file de confiance dans le domaine des services financiers et de l'assurance, voué à aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers et à protéger leur famille. Grâce à des solutions novatrices et personnalisées, la Canada Vie aide les particuliers et les entreprises à bâtir un avenir financier sûr.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.clearestate.com ou canadavie.com

