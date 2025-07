TSX : GWO

Publication des résultats financiers le 5 août

WINNIPEG, MB, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2025 après la fermeture des marchés le mardi 5 août 2025.

Conférence téléphonique sur les bénéfices et webémission

Les résultats du deuxième trimestre feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique et d'une webémission avec la direction de la compagnie le mercredi 6 août à 8 h 30 HE. La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles à l'adresse greatwestlifeco.com/fr.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 833 752-3481 (sans frais) ou le 1 647 846-7232 (à l'extérieur du Canada ou des États-Unis). Pour un accès plus rapide, les participants peuvent aussi s'inscrire à l'avance à la webémission ou à la conférence téléphonique.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé en consultant notre site Web.

