MISSISSAUGA, ON, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Investment Planning Counsel Inc. (IPC), une filiale en propriété exclusive de la Canada Vie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive visant l'acquisition des actifs de gestion du patrimoine de la société De Thomas Wealth Management Corp. (De Thomas), renforçant ainsi la vision à long terme d'IPC de devenir une destination de choix pour les conseillers entrepreneurs. Cette acquisition stratégique soutient la vision globale d'IPC visant à accroître sa présence et à continuer de procurer aux conseillers l'indépendance, les outils, les plateformes et le soutien dont ils ont besoin pour offrir une expérience client exceptionnelle.

« Nous sommes heureux d'accueillir De Thomas au sein de la famille IPC », commente John Novachis, vice-président exécutif, Croissance et relève des conseillers, Investment Planning Counsel. « Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de De Thomas pour les aider à croître et à réussir. » Cette acquisition réunit deux organisations qui partagent un engagement profond à l'égard de l'entrepreneuriat des conseillers, du service axé sur le client et de l'établissement de relations à long terme. »

« Cette acquisition cadre avec notre vision de devenir une destination de choix pour les conseillers entrepreneurs et leurs clients », explique Blaine Shewchuk, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel, Canada Vie et président et chef de la direction d'IPC. « Nous sommes déterminés à procurer une expérience hors pair aux conseillers en les aidant à cultiver des relations plus approfondies avec leurs clients, en leur donnant la souplesse nécessaire pour faire croître leurs affaires, le tout au moyen d'une offre qui leur permet de tirer parti de la valeur qu'ils créent. »

« Il s'agit d'un nouveau chapitre emballant pour nous », explique Tony De Thomasis, président et chef de la direction de la société De Thomas. « Grâce à cette transaction, nos conseillers continueront d'exercer leurs activités de façon autonome, tout en ayant accès aux outils et au soutien améliorés d'IPC, y compris sa plateforme discrétionnaire et son programme de relève intéressant pour les conseillers. Il s'agit d'une approche collaborative qui met en valeur la force, la culture entrepreneuriale et l'héritage des deux organisations, tout en créant de nouvelles occasions pour nos conseillers et nos clients. »

La transaction devrait être menée à terme d'ici la fin du troisième trimestre de 2025, sous réserve des conditions de signature habituelles, notamment l'approbation des organismes de réglementation.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

À propos d'Investment Planning Counsel (IPC)

Investment Planning Counsel Inc. (IPC) est une société de gestion du patrimoine intégrée qui a été fondée en 1996. IPC soutient les conseillers dans leurs efforts pour offrir une expérience client distinctive grâce à la prestation de conseils personnalisés qui aident les Canadiens à réaliser leurs rêves. IPC est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie ayant un actif administré de 36,9 milliards de dollars au 31 mai 2025.

À propos de la société De Thomas Wealth Management

Fondée en 1987, De Thomas Wealth Management est une société indépendante détenue et exploitée par une famille, dont l'actif administré est de plus de 2,7 milliards de dollars. Avec des bureaux partout au Canada, cette société offre des services de gestion du patrimoine objectifs et axés sur le client, fondés sur les valeurs de relations à long terme, de confiance et d'attention personnalisée, qui reflètent notre engagement en tant qu'entreprise multigénérationnelle.

SOURCE The Canada Life Assurance Company

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Marie-Emmanuelle Cadieux, directrice, Relations avec les médias, Canada Vie, [email protected], 514-291-1675