NEW YORK et WELLESLEY, Mass., le 3 sept. 2025 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire de placements institutionnels à revenu fixe et alternatifs totalisant 300 milliards de dollars américains (408 milliards de dollars canadiens), a le plaisir d'annoncer que Richard Familetti a été nommé président et premier directeur des placements, titres à revenu fixe, Gestion SLC, à effet immédiat.

En tant que président, titres à revenu fixe, M. Familetti est responsable de l'orientation stratégique de la plateforme mondiale des placements à revenu fixe de Gestion SLC. Il supervise également les secteurs des placements et des opérations en partenariat avec les fonctions de distribution de la société. M. Familetti exercera encore ses fonctions de premier directeur des placements, titres à revenu fixe. En cette qualité, il fournit en une orientation stratégique et dirige la gestion de portefeuille, la gestion du risque, la recherche et le rendement dans les principaux champs d'intérêt de l'entreprise. Ceux-ci comprennent les placements privés et publics à revenu fixe de première qualité. M. Familetti travaillera toujours de New York et il relèvera de Steve Peacher, président général, Gestion SLC.

« Gestion SLC continue d'évoluer et nos activités liées aux placements à revenu fixe demeurent une composante essentielle de notre stratégie de croissance, a déclaré Steve Peacher. Rich a une solide feuille de route dans le domaine et les Clients et les consultants ont beaucoup de respect pour lui. Sous sa direction, Titres à revenu fixe SLC est bien positionnée pour croître alors que nous continuons d'élargir les capacités en matière de placements à revenu fixe que nous offrons aux Clients. »

M. Familetti est entré au service de Ryan Labs Asset Management en 2009, société qui a été acquise par Gestion SLC en 2015. Il compte plus de 25 ans d'expérience en gestion de portefeuille et en gestion d'actifs liés aux régimes de retraite. Il a couvert tous les secteurs des marchés de titres à revenu fixe et il possède une grande expertise des titres de créance de sociétés. M. Familetti dirige également le Conseil sur les placements à revenu fixe de Gestion SLC, qui réunit les investisseurs les plus chevronnés de l'entreprise. L'objectif du Conseil est d'échanger sur des études de marché et des stratégies de placement, ainsi que de formuler les meilleures idées de placement pour l'ensemble des titres à revenu fixe.

Avant de travailler à Gestion SLC, M. Familetti a été président et premier directeur des placements de Ryan Labs Asset Management et occupé de nombreux postes de direction en gestion de portefeuille à Halbis Capital Management, à Calyon Bank, à Credit Suisse Asset Management et à Lazard Frères Gestion.

M. Familetti est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Hofstra et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Fordham. Il possède également le titre de CFA.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2025, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 408 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains). L'actif géré total de la société comprend l'actif géré par les sociétés du groupe Gestion SLC pour le compte de Clients externes, et le fonds général de la Sun Life. L'actif géré inclut des engagements non financés, des liquidités, des actions et d'autres sommes. L'actif géré total de la société exclut l'actif administré. AAM représente un actif administré supplémentaire d'environ 13 milliards de dollars canadiens (9 milliards de dollars américains). Les méthodes servant à compiler l'actif géré total peuvent changer et ne pas refléter l'actif géré déclaré aux autorités réglementaires.

Pour plus de renseignements, visitez gestionslc.ca.

