WELLESLEY, Mass., le 30 oct. 2025 /CNW/ - Gestion SLC, qui gère des actifs alternatifs et à revenu fixe totalisant 300 G$ US (408 G$ CA) pour des investisseurs institutionnels, a publié aujourd'hui les résultats de son sondage 2025 sur la gestion d'actifs liés à l'assurance. Ces résultats dressent un portrait saisissant de la trajectoire de la répartition des actifs dans les portefeuilles des assureurs.

Voici les principales conclusions du sondage :

La priorité de 92 % des assureurs pour les deux prochaines années sera la hausse de la rentabilité totale.

58 % des assureurs comptent augmenter leur exposition au capital-investissement dans les infrastructures.

57 % des assureurs comptent accroître leur exposition au crédit privé de première qualité.

50 % des assureurs comptent augmenter leur exposition au capital-investissement dans les infrastructures.

Avec la rentabilité, le revenu et la diversification au sommet des priorités des assureurs pour les deux prochaines années, les actifs privés occupent une place grandissante dans les portefeuilles, selon les résultats du sondage. Plus précisément, le sondage indique que même si les placements publics constituent toujours le noyau des portefeuilles des assureurs, l'intérêt pour les placements privés transforme de plus en plus la répartition des actifs. Les assureurs se tournent non seulement vers le crédit privé, mais aussi vers des catégories d'actifs alternatifs comme le capital-investissement dans les infrastructures et l'immobilier.

« Les infrastructures sont populaires depuis plusieurs années chez les investisseurs institutionnels en Europe et au Royaume-Uni. Nous ne sommes donc pas surpris de voir que les assureurs américains veulent mettre les bouchées doubles, affirme Michael Straka, chef de la formation de capital auprès d'InfraRed Capital Partners. Compte tenu de forte croissance des bénéfices dans les transports, l'énergie et l'infrastructure numérique, et de la capacité de cette catégorie d'actifs de couvrir l'inflation, nous nous attendons à voir la demande pour les infrastructures augmenter dans les marchés matures au cours des prochaines années. »

En outre, 92 % des assureurs disent que la rentabilité totale sera une priorité pour les deux prochaines années. Ils sont plus nombreux à prioriser la rentabilité totale que la hausse du rendement, ce qui tranche avec la norme historique.

« Comme la rentabilité totale devient plus prioritaire que le rendement dans les portefeuilles des assureurs, il est logique que le virage vers les actifs privés se poursuive dans les deux prochaines années, explique Brett Lousararian, chef du Groupe mondial en assurance à Gestion SLC. Nous nous attendons à ce que les assureurs augmentent leur exposition à des catégories d'actifs alternatifs comme le capital-investissement dans les infrastructures et l'immobilier, afin de diversifier et de rentabiliser davantage leurs placements. »

Voici certaines des autres tendances importantes observées :

L'utilisation du crédit privé pour équilibrer qualité et diversification

Les placements en crédit privé de première qualité gagnent en popularité chez les assureurs en raison de leur rendement avantageux par rapport au capital investi. En effet, avec un traitement similaire, le crédit privé de première qualité peut offrir des rendements supérieurs à ceux des obligations de sociétés du marché public pour un capital semblable. Cette tendance est importante : 58 % des assureurs ont récemment accru leur exposition au crédit privé de première qualité, et 97 % comptent la maintenir ou l'augmenter dans un futur rapproché.

Les placements dans des actifs réels pour stimuler la croissance

Les assureurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les actifs réels comme les infrastructures et l'immobilier pour profiter d'occasions de croissance. Au cours des deux prochaines années, une majorité d'entre eux (58 %) compte augmenter ses placements en capital-investissement dans les infrastructures, et la moitié a l'intention d'augmenter ses placements en capital-investissement dans l'immobilier. Fait surprenant, les assureurs américains comptent accroître leur exposition au capital-investissement dans les infrastructures au même rythme que ceux de l'Union européenne, ce qui constitue un changement important par rapport aux années précédentes. Cette transformation est alimentée par différents facteurs, notamment la compensation de la sous-pondération de ces catégories d'actifs dans le passé, le rendement potentiel attrayant des stratégies « de base plus » et à valeur ajoutée, la sous-performance des solutions traditionnelles, et les nouvelles occasions sur les marchés émergents et dans des secteurs tels que l'infrastructure numérique.

Le recours à un plus grand nombre de gestionnaires d'actifs chez les petits assureurs

Environ le tiers des compagnies d'assurance songent à faire appel à un plus grand nombre de gestionnaires d'actifs externes, et ce sont les petits assureurs et les assureurs offrant de l'assurance maladie qui sont le plus susceptibles de le faire. Cela va à contre-courant de la récente tendance à la consolidation des gestionnaires d'actifs observée dans le secteur.

Les petites compagnies d'assurance, dont l'exposition aux actifs alternatifs et privés est souvent faible, sont près de deux fois plus susceptibles d'ajouter des gestionnaires externes que les grandes compagnies d'assurance (38 % contre 20 %). Ce changement découle d'une volonté de diversifier les portefeuilles au moyen du crédit privé de première qualité et d'actifs alternatifs tels que les créances privées et le capital-investissement dans les infrastructures et l'immobilier.

À propos du Sondage 2025 de Gestion SLC sur la gestion d'actifs liés à l'assurance

Le Sondage 2025 de Gestion SLC sur la gestion d'actifs liés à l'assurance réunit les données de 250 chefs de file de la gestion d'actifs liés à l'assurance dans 9 marchés. Les répondants ont été sélectionnés et interviewés de manière indépendante en avril et en mai 2025.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2025, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 408 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains). L'actif géré total de la société comprend l'actif géré par les sociétés du groupe Gestion SLC pour le compte de Clients externes, et le fonds général de la Sun Life. L'actif géré inclut des engagements non financés, des liquidités, des actions et d'autres sommes. L'actif géré total de la société exclut l'actif administré. AAM représente un actif administré supplémentaire d'environ 13 milliards de dollars canadiens (9 milliards de dollars américains). Les méthodes servant à compiler l'actif géré total peuvent changer et ne pas refléter l'actif géré déclaré aux autorités réglementaires.

Pour plus de renseignements, visitez gestionslc.ca.

* Mise en garde : Dans le cadre du sondage, le terme « assureurs » fait référence aux répondants; il ne faut pas supposer que les résultats présentés s'appliquent à l'ensemble des assureurs.

