Les nouvelles offres mettent en valeur la vaste expertise des équipes de placement de Gestion de Placements TD et donnent plus d'options aux investisseurs pour atteindre leurs objectifs financiers.

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD et des FNB TD, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles solutions de placement : le Fonds nord-américain de dividendes TD - Série FNB (symbole : TDNA) et des Fonds d'obligations à échéance cible TD avec des échéances allant de 2028 à 2031. Ce lancement témoigne de l'engagement continu de GPTD à offrir aux investisseurs canadiens des options de placement souples, économiques et axées sur les objectifs.

Fonds nord-américain de dividendes TD - Série FNB (TDNA)

Le Fonds nord-américain de dividendes TD - Série FNB permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille diversifié de titres nord-américains productifs de revenus, dont des actions à dividende, des actions privilégiées, des fiducies de placement immobilier et des obligations. La série FNB combine les avantages d'une gestion active à la souplesse de la négociation intrajournalière et des déclarations fiscales simplifiées. Le TDNA devrait commencer à être négocié à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« En lançant la série FNB de l'un de nos fonds communs de placement les plus reconnus, nous offrons aux investisseurs plus de choix et un accès à une stratégie éprouvée. Grâce à notre engagement indéfectible à l'égard de l'excellence en matière de placement, cette solution témoigne de l'étendue de nos capacités et de la solidité de nos équipes de placement, alors que nous nous efforçons continuellement d'apporter de la valeur à nos investisseurs et de répondre à leurs divers besoins », a déclaré David Sykes, premier vice-président et chef des placements, GPTD.

Fonds d'obligations à échéance cible TD

GPTD a également lancé une série de quatre nouveaux Fonds d'obligations à échéance cible TD, qui sont des offres de fonds communs de placement conçus pour aider les investisseurs à gérer leurs flux de trésorerie et à arrimer les placements en titres à revenu fixe à des objectifs financiers précis. Ces fonds investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement et sont offerts en dollars canadiens.

Les nouveaux fonds sont les suivants :

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2031 TD

Chaque fonds est structuré avec une date d'échéance définie, ce qui offre un moyen simple et efficace de mettre en place un échelonnement d'obligations, de réduire le risque de réinvestissement et de préserver le capital. Ces nouveaux fonds viennent élargir la gamme de Fonds d'obligations à échéance cible TD lancée en septembre 2024 avec des échéances allant de 2025 à 2027.

« Nos Fonds d'obligations à échéance cible sont conçus pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu prévisible et à préserver leur capital, tout en bénéficiant d'une gestion professionnelle et de faibles coûts », a précisé Rachana Bhat, CFA, vice-présidente et directrice, GPTD.

Pour en savoir plus sur les Fonds Mutuels TD et les FNB TD, visitez TDAssetManagement.com.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 504 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 juin 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Pour de plus amples renseignements : Alicia Skrinjar, Groupe Banque TD, [email protected]