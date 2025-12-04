Communiqué de presse sur les résultats • Trois mois et douze mois clos le 31 octobre 2025

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE en regard du quatrième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 1,82 $, par rapport à 1,97 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,18 $, par rapport à 1,72 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 3 280 millions de dollars, comparativement à 3 635 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 3 905 millions de dollars, comparativement à 3 205 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS POUR L'EXERCICE en regard de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 11,56 $, par rapport à 4,72 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 8,37 $, par rapport à 7,81 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 20 538 millions de dollars, comparativement à 8 842 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 15 025 millions de dollars, comparativement à 14 277 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE - CHARGE (PROFIT) POUR LES ÉLÉMENTS À NOTER :

Les chiffres du résultat comme présenté pour le quatrième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 34 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 60 millions de dollars (52 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen de 44 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 82 millions de dollars (64 millions de dollars après impôt ou 4 cents par action) au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de First Horizon (FHN) de 49 millions de dollars (36 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 59 millions de dollars (45 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Restructuration du bilan de 485 millions de dollars (388 millions de dollars après impôt ou 23 cents par action) pour les activités du secteur Services de détail aux États-Unis et d'autres activités, comparativement à 311 millions de dollars (234 millions de dollars après impôt ou 13 cents par action) pour les activités du secteur Services de détail aux États-Unis au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Charges de restructuration de 190 millions de dollars (140 millions de dollars après impôt ou 8 cents par action).

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2025. Le résultat net comme présenté a atteint 3,3 milliards de dollars, en baisse de 10 % par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté s'est élevé à 3,9 milliards de dollars, en hausse de 22 %.

« La TD a connu un excellent quatrième trimestre, grâce à de solides produits de négociation et produits tirés des comptes à honoraires dans les activités axées sur les marchés, et à la croissance des volumes d'un exercice à l'autre dans le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, mettant la touche finale à une année caractérisée par un rendement robuste, a déclaré Raymond Chun, président du groupe et chef de l'exploitation, Groupe Banque TD. Tout au long de 2025, nous avons posé des gestes déterminants afin de renforcer nos activités et de façonner la TD de demain. Nos collègues travaillent ensemble en vue de mettre en œuvre d'une stratégie claire dans le but d'approfondir les relations et de devenir une banque plus simple et plus rapide grâce à une exécution rigoureuse afin de dépasser les attentes de nos clients et de créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada a généré des produits et des volumes de dépôts et de prêts records

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada s'est établi à 1 865 millions de dollars, en hausse de 2 % par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation du résultat avant impôt et provisions[1], [2]en hausse de 6 % d'un exercice à l'autre, en partie contrebalancée par l'augmentation des provisions pour pertes sur créances. Des produits records de 5 305 millions de dollars ont été générés, en hausse de 5 % d'un exercice à l'autre, reflétant essentiellement la croissance record des volumes de prêts et de dépôts.

Les Services bancaires personnels au Canada ont affiché un exercice record au chapitre des ventes numériques de produits bancaires courants et un niveau record pour un quatrième trimestre au chapitre des montages de prêts garantis par des biens immobiliers, grâce à la rapidité d'exécution et à la spécialisation. Les Services bancaires personnels au Canada ont poursuivi sur leur lancée pour ce qui est des recommandations de clients au sous-secteur Gestion de patrimoine, en générant un nombre record de recommandations pour l'exercice. Au cours du trimestre, les Services bancaires aux entreprises au Canada ont connu une forte croissance des prêts commerciaux et ont réalisé un nombre record de montages de prêts auto aux particuliers pour un quatrième trimestre, environ 90 % de ces prêts étant montés dans les segments des prêts de très grande qualité et de grande qualité. Les Services bancaires aux petites entreprises ont continué de recruter de nombreux nouveaux clients, grâce à des campagnes d'offre attrayantes et à une communication active en première ligne.

Le secteur Services de détail aux États-Unis a maintenu le dynamisme des activités et poursuivi la réalisation de livrables essentiels

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis s'est élevé à 719 millions de dollars (520 millions de dollars américains), en hausse de 31 % (29 % en dollars américains) par rapport à celui de l'exercice précédent, compte non tenu de la contribution de 154 millions de dollars (114 millions de dollars américains) au quatrième trimestre de l'exercice précédent de la participation de la Banque dans The Charles Schwab Corporation. La hausse reflète essentiellement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, la baisse de la provision pour pertes sur créance et l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA‑BSA aux États-Unis de la Banque au quatrième trimestre de l'exercice précédent, contrebalancées en partie par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 1 007 millions de dollars (726 millions de dollars américains), en hausse de 29 % (27 % en dollars américains), par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis.

Au cours du trimestre, le secteur Services de détail aux États-Unis a continué sur sa lancée avec une croissance des portefeuilles de prêts de base[3], réalisant son meilleur trimestre depuis sept exercices au chapitre des ventes de cartes bancaires et générant une forte croissance des actifs de clients d'un exercice à l'autre dans le sous-secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis. La Banque TD a été, pour la neuvième année consécutive, classée au premier rang pour le nombre total de prêts approuvés par la Small Business Administration (SBA) des États-Unis dans le territoire de desserte s'étendant du Maine à la Floride[4]. En outre, pour une dixième année consécutive, la Banque a obtenu en 2025 la certification Meilleurs lieux de travailMC 2025[5].

Les résultats du secteur Gestion de patrimoine et Assurance ont été portés par des résultats et des actifs records des activités de gestion de patrimoine

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance s'est établi à 699 millions de dollars, en hausse de 350 millions de dollars d'un exercice à l'autre, reflétant des résultats records des activités de gestion de patrimoine et une diminution des pertes découlant des sinistres liés aux catastrophes dans les activités d'assurance.

Au cours du trimestre, le sous-secteur de la gestion de patrimoine a continué de stimuler la croissance, enregistrant des souscriptions records de fonds négociés en Bourse (FNB) de 1,6 milliard de dollars, une hausse de 37 % d'un exercice à l'autre du nombre d'opérations réalisées par jour et un actif total supérieur à 1,3 billion de dollars, un niveau record. Conseils TD a maintenu son dynamisme avec une forte croissance de l'actif dans les activités de planification financière. Assurance TD a lancé un programme d'assurance en fonction de l'utilisation de nouvelle génération et une application mobile qui permet de recueillir des renseignements sur les habitudes de conduite et d'offrir une tarification personnalisée afin de récompenser les comportements sécuritaires au volant.

Le secteur Services bancaires de gros a généré des produits et un résultat net records

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros s'est établi à 494 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 259 millions de dollars d'un exercice à l'autre, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une hausse des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à un montant record de 529 millions de dollars, en hausse de 77 % d'un exercice à l'autre. Les produits pour le trimestre se sont établis à un montant record de 2 200 millions de dollars, en hausse de 24 % d'un exercice à l'autre, grâce à la croissance générale des sous-secteurs Marchés mondiaux et Services bancaires de financement de grandes entreprises et de placement.

Au cours du trimestre, Valeurs Mobilières TD a été nommée meilleure banque de change au Canada dans le cadre des Euromoney Foreign Exchange Awards 2025, reconnue pour son innovation et son approche axée sur le client pour la prestation de solutions uniformes en matière de devises[6]. En outre, TD Cowen a gagné trois places pour s'installer au sixième rang dans la catégorie Corporate Access aux États-Unis du sondage 2025 d'Extel, et s'est classée au premier rang dans le secteur des soins de santé[7].

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 14,7 %.

Conclusion

« À l'aube de l'exercice 2026, la TD est bien positionnée pour composer avec l'évolution de la dynamique économique et soutenir les aspirations ainsi que les besoins de ses clients. Bien ancrés dans les marchés du Canada, des États-Unis et, de plus en plus, à l'échelle mondiale, nous continuerons à investir dans nos activités, à innover pour nos clients et à contribuer aux collectivités et aux économies que nous soutenons. Je tiens à remercier nos plus de 100 000 collègues pour leur efforts considérables et leur engagement inébranlable envers nos clients », a ajouté M. Chun.

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs » à la page 3.

[1] Le résultat avant impôt et provisions est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est obtenu en soustrayant les charges autres que d'intérêts comme présentées des produits comme présentés pour le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Produits comme présentés - quatrième trimestre de 2025 : 5 305 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 5 064 millions de dollars. Charges autres que d'intérêts comme présentées - quatrième trimestre de 2025 : 2 178 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 2 102 millions de dollars. Résultat avant impôt et provisions - quatrième trimestre de 2025 : 3 127 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 2 962 millions de dollars. [2] Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. [3] La croissance des prêts de base désigne la croissance des volumes moyens de prêts, compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis. [4] Small Business Administration des États-Unis, 7(a) and 504 Lender Report, novembre 2025. [5] Certification Meilleurs lieux de travail® pour la période de juillet 2025 à juillet 2026. [6] Prix de la meilleure banque de change au Canada dans le cadre des Euromoney 2025. [7] Sondage 2025 d'Extel, catégorie Corporate Access.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Aux ou pour les trois mois clos les

Aux ou pour les douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2025

2025

2024

2025

2024

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présentés

15 494 $

15 297 $

15 514 $

67 777 $

57 223 $ Total des produits - rajustés1

16 028



15 614



14 897



61 810



56 789

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

982



971



1 109



4 506



4 253

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 602



1 563



2 364



6 089



6 647

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

8 808



8 522



8 050



33 539



35 493

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

8 540



8 124



7 731



32 555



29 148

Résultat net - comme présenté

3 280



3 336



3 635



20 538



8 842

Résultat net - rajusté1

3 905



3 871



3 205



15 025



14 277

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

953,0 $

936,1 $

949,5 $

953,0 $

949,5 $ Total de l'actif

2 094,6



2 035,2



2 061,8



2 094,6



2 061,8

Total des dépôts

1 267,1



1 256,9



1 268,7



1 267,1



1 268,7

Total des capitaux propres

127,8



125,4



115,2



127,8



115,2

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

636,4



627,2



630,9



636,4



630,9

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - comme présenté3

10,7 %

11,3 %

13,4 %

17,8 %

8,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - rajusté1

12,8



13,2



11,7



12,9



13,6

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires1, 3

12,9



13,6



17,8



21,9



11,2

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

15,4



15,8



15,4



15,8



18,0

Ratio d'efficience - comme présenté3

56,8



55,7



51,9



49,5



62,0

Ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance1, 3, 4

59,2



57,8



61,7



58,4



58,1

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts nets

0,41



0,41



0,47



0,47



0,46

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

1,82 $

1,89 $

1,97 $

11,57 $

4,73 $

Dilué

1,82



1,89



1,97



11,56



4,72

Dividendes par action

1,05



1,05



1,02



4,20



4,08

Valeur comptable par action3

68,78



67,13



59,59



68,78



59,59

Cours de clôture (TSX)5

115,16



100,92



76,97



115,16



76,97

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 698,2



1 716,7



1 748,2



1 726,3



1 758,8



Nombre moyen - dilué

1 701,5



1 718,9



1 749,3



1 728,0



1 760,0



Fin de période

1 689,5



1 707,2



1 750,1



1 689,5



1 750,1

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

194,6 $

172,3 $

134,7 $

194,6 $

134,7 $ Rendement en dividendes3

3,9 %

4,4 %

5,0 %

4,6 %

5,1 % Ratio de versement de dividendes3

57,6



55,4



51,8



36,2



86,1

Ratio cours/bénéfice3

10,0



8,6



16,3



10,0



16,3

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

56,7



30,0



4,5



56,7



4,5

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)1



























Résultat par action































De base

2,19 $

2,20 $

1,72 $

8,38 $

7,82 $

Dilué

2,18



2,20



1,72



8,37



7,81

Ratio de versement de dividendes

47,9 %

47,5 %

59,2 %

50,0 %

52,1 % Ratio cours/bénéfice

13,8



12,8



9,9



13,8



9,9

Ratios des fonds propres2





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme

d'actions ordinaires

14,7 %

14,8 %

13,1 %

14,7 %

13,1 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,4



16,5



14,8



16,4



14,8

Ratio du total des fonds propres

18,4



18,4



16,8



18,4



16,8

Ratio de levier

4,6



4,6



4,2



4,6



4,2

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)

31,8



30,9



28,7



31,8



28,7

Ratio de levier TLAC

8,9



8,7



8,1



8,9



8,1











































1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Exigences de levier et Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion de 2025 de la Banque. 3 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque, qui est intégrée par renvoi. 4 Le ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts rajustées par le total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - quatrième trimestre de 2025 : 14 426 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 14 051 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 12 533 millions de dollars, 2025 : 55 721 millions de dollars, 2024 : 50 142 millions de dollars. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).

EXAMEN STRATÉGIQUE

Au cours de l'exercice 2025, la Banque a réalisé un examen en profondeur de ses activités et de ses fonctions afin d'évaluer sa position, sa performance et ses possibilités de croissance. Cet examen a débouché sur une nouvelle stratégie d'entreprise qui définit la voie à suivre pour la Banque. La stratégie met l'accent sur l'approfondissement des relations avec les clients, l'affirmation du leadership sur le marché et une expansion rentable en respectant l'appétit pour le risque établi pour la Banque. Dans le cadre de cet examen, la Banque a également réaffirmé son engagement à améliorer ses fonctions de gouvernance et de contrôle, y compris ses programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) et de conformité à la Bank Secrecy Act (BSA aux États-Unis (collectivement, le « programme de LCBA-BSA aux États‑Unis »).

Cet examen stratégique a également permis à la Banque de relever certaines possibilités d'accélérer la croissance, notamment l'approfondissement des relations, l'amélioration des capacités numériques, la répartition du capital à des activités à rendement élevé, la réduction des coûts structurels, l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires, et la modernisation des infrastructures et des processus.

La stratégie issue de cet examen a pour but de générer une croissance des résultats durable et un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires supérieur, créant une valeur à long terme pour les actionnaires de la Banque en respectant son appétit existant pour le risque. La capacité de la Banque d'atteindre ces objectifs à moyen terme est assujettie à des risques et à des incertitudes, qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025 de la Banque, et à d'autres facteurs qui sont cités dans la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs » du présent document.

La stratégie à moyen terme de la Banque repose sur trois piliers stratégiques et leurs objectifs connexes qui ont été présentés lors de la Journée des investisseurs 2025 de la Banque.

Approfondir les relations

Augmenter la part du portefeuille : Devenir la banque chef de file des relations avec les clients au Canada, en approfondissant notre clientèle partout où la TD est présente en plaçant les clients au centre de nos activités, et en fournissant des produits et des services en continu dans l'ensemble de nos canaux.

Devenir la banque chef de file des relations avec les clients au Canada, en approfondissant notre clientèle partout où la TD est présente en plaçant les clients au centre de nos activités, et en fournissant des produits et des services en continu dans l'ensemble de nos canaux. Approfondir les interactions numériques : Transformer la distribution en étendant notre leadership numérique à l'ensemble de nos activités et en transformant les succursales en centre de conseils, tout en augmentant le nombre de spécialistes et la capacité de vente en première ligne.

Transformer la distribution en étendant notre leadership numérique à l'ensemble de nos activités et en transformant les succursales en centre de conseils, tout en augmentant le nombre de spécialistes et la capacité de vente en première ligne. Accroître les produits tirés des comptes à honoraires : Améliorer la durabilité des résultats en stimulant une croissance rentable des secteurs Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, ainsi que des services bancaires commerciaux de la Banque au Canada et aux États-Unis.

Devenir une banque plus simple et plus rapide

Expériences clients plus simples et plus rapides : Devenir un chef de file de l'expérience client au Canada et aux États-Unis, en rendant les processus plus simples et plus rapides.

Devenir un chef de file de l'expérience client au Canada et aux États-Unis, en rendant les processus plus simples et plus rapides. Modèle opérationnel plus simple et plus rapide : Faire progresser le modèle opérationnel en éliminant des couches de gestion, en réduisant la complexité et en accélérant le processus décisionnel tout en favorisant une culture accordant plus de responsabilités à la direction.

Faire progresser le modèle opérationnel en éliminant des couches de gestion, en réduisant la complexité et en accélérant le processus décisionnel tout en favorisant une culture accordant plus de responsabilités à la direction. Technologie plus simple et plus rapide, tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) : Rehausser les capacités technologiques et de données pour nous assurer d'utiliser des plateformes évolutives, efficaces et résilientes, tout en générant des produits des activités ordinaires et des réductions de coûts grâce à l'adoption de l'IA.

Appliquer une exécution rigoureuse

Gouvernance et contrôles rigoureux : Continuer d'investir pour adapter nos fonctions de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle en fonction de notre taille, de notre complexité et des exigences réglementaires que nous devons respecter.

Continuer d'investir pour adapter nos fonctions de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle en fonction de notre taille, de notre complexité et des exigences réglementaires que nous devons respecter. Gestion des coûts rigoureuse : Réduire les charges de la Banque de façon durable en réalisant des économies de coûts significatives à moyen terme, grâce à la simplification des processus, à la transformation de la distribution et au déploiement de technologies et de l'IA.

Réduire les charges de la Banque de façon durable en réalisant des économies de coûts significatives à moyen terme, grâce à la simplification des processus, à la transformation de la distribution et au déploiement de technologies et de l'IA. Gestion du capital rigoureuse : Déployer le capital avec plus de rigueur pour stimuler le leadership et l'expansion des activités, tout en générant des rendements supérieurs, notamment des rendements accrus dans les secteurs Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros.

Conjointement à sa stratégie, la Banque s'est fixé des cibles[8] à l'échelle de l'entreprise, notamment les suivantes :

Cibles de l'exercice 2026 8

Env. 13 % Rendement des

capitaux propres

attribuables aux

actionnaires

ordinaires

rajusté[9] De 6 % à 8 % Croissance du

résultat par action

rajusté9 d'un

exercice à l'autre Positif Levier

d'exploitation10

rajusté9 13 % et plus Ratio de

fonds propres

de catégorie 1

sous forme

d'actions

ordinaires11

Cibles à moyen terme (exercice 2029) 8

Env.16 % Rendement des

capitaux propres

attribuables aux

actionnaires

ordinaires

rajusté9 De 7 % à 10 % Croissance du

résultat par action

rajusté9 Positif Levier

d'exploitation10

rajusté9 Solide Ratio de

fonds propres

de catégorie 1

sous forme

d'actions

ordinaires De 40 % à 50 % Ratio de

versement de

dividendes12

[8] Les cibles financières de la Banque pour l'exercice 2026 et à moyen terme sont fondées sur des hypothèses prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats peuvent varier selon les conditions économiques réelles, notamment le taux de chômage, les taux d'intérêt et la croissance ou le ralentissement de l'économie, l'environnement opérationnel, y compris les exigences réglementaires, le climat politique et le contexte concurrentiel, et les hypothèses de la Banque à l'égard du rendement futur des activités, y compris les conditions de crédit, notamment l'incertitude politique et commerciale, les facteurs et conditions propres à l'emprunteur ou à l'industrie, et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Ces hypothèses sont assujetties à des incertitudes inhérentes et peuvent varier en fonction de facteurs indépendants de la volonté de la Banque, y compris ceux qui sont énoncés dans la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs », au début du présent document. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025 de la Banque pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque. [9] La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » (c.-à-d., les résultats comme présentés dont elle a retranché les « éléments à noter ») et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Pour obtenir plus de renseignements et consulter les résultats comme présentés, une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et comme présentés, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document. [10] Le levier d'exploitation est une mesure non conforme aux PCGR. À l'échelle de l'ensemble de la Banque, la TD calcule le levier d'exploitation comme étant la différence entre la variation en pourcentage des produits rajustés (pour le secteur Services de détail aux États-Unis, selon la devise d'origine), déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance, et la variation en pourcentage des charges rajustées (pour le secteur Services de détail aux États-Unis, en dollars américains), majorées de la partie revenant aux partenaires des programmes de détaillants de la provision pour pertes sur créances liée au portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque. Ensemble, ces rajustements fournissent une mesure du levier d'exploitation que la direction estime plus révélatrice du rendement sous-jacent. [11] Calculé conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF. [12] Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

a) Vente des actions de Schwab

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. Immédiatement avant la vente, la TD détenait 184,7 millions d'actions ordinaires de Schwab, ce qui représentait une participation économique de 10,1 %. Le produit tiré de la vente des actions s'est établi à 21,0 milliards de dollars (14,6 milliards de dollars américains), et la Banque a comptabilisé un profit net à la vente de 8,6 milliards de dollars (5,8 milliards de dollars américains). Ce profit est présenté déduction faite de la réalisation du cumul des écarts de conversion connexe comptabilisé auparavant dans le cumul des autres éléments du résultat global, de la réalisation du cumul des autres éléments du résultat global lié aux éléments désignés comme couvertures d'investissement net, des coûts de transactions directs et de l'impôt. La Banque a également comptabilisé des honoraires de prise ferme de 184 millions de dollars dans le secteur Services bancaires de gros par suite du rôle de Valeurs Mobilières TD en tant que chef de file responsable des registres dans le cadre de la transaction.

La transaction a entraîné une hausse de 238 points de base (pdb) du ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente. La Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab »).

b) Charges de restructuration

Au cours du quatrième trimestre de 2025, la Banque a continué de prendre certaines mesures afin de réduire les coûts et d'atteindre une plus grande efficience. Dans le cadre de ce programme, la Banque a engagé des charges de restructuration de 686 millions de dollars avant impôt au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2025. Ces charges étaient principalement liées aux indemnités de départ et à d'autres charges du personnel, à la dépréciation d'actifs et à d'autres mesures de rationalisation, y compris la liquidation de certaines activités, et aux initiatives d'optimisation des biens immobiliers. Au cours du prochain trimestre, la Banque prévoit engager des charges de restructuration additionnelles d'environ 125 millions de dollars avant impôt et conclure le programme de restructuration avec des charges de restructuration totales d'environ 825 millions de dollars avant impôt. Le programme de restructuration a permis de réaliser des économies d'environ 100 millions de dollars avant impôt au cours de 2025. La Banque s'attend à ce que le programme de restructuration permette de réaliser des économies totales d'environ 750 millions de dollars avant impôt par année, y compris des économies découlant d'une réduction d'environ 3 % de la main‑d'œuvre[13].

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT DU PROGRAMME DE LCBA-BSA AUX ÉTATS-UNIS DE LA BANQUE ET DU PROGRAMME DE LCBA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE

Comme il a été présenté précédemment, le 10 octobre 2024, la Banque a annoncé qu'à la suite d'une collaboration et d'une communication actives avec les autorités et les organismes de réglementation, elle est parvenue à une résolution (la « résolution globale ») des enquêtes sur son programme de LCBA-BSA aux États-Unis dont il a déjà été fait mention. La Banque et certaines de ses filiales américaines ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et elles ont conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey. La résolution globale comprend les éléments suivants : i) un paiement total de 3,088 milliards de dollars américains (4,233 milliards de dollars canadiens), montant qui a été entièrement provisionné à l'exercice 2024; ii) un plaidoyer de culpabilité par TD Bank, N.A (« TDBNA ») à une infraction pour avoir pris part à un complot visant à omettre de maintenir un programme adéquat de LCBA, à omettre de produire des déclarations de transactions en monnaie exactes et à blanchir des instruments monétaires, et par TD Bank US Holding Company (« TDBUSH ») à deux infractions pour avoir omis de maintenir un programme adéquat de LCBA et omis de produire des déclarations de transactions en monnaie exactes; iii) des exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque; iv) la nécessité d'accorder la priorité au financement et à la dotation en personnel pour mettre en place les mesures correctives, ce qui comprend des attestations par le conseil d'administration des distributions de dividendes de certaines filiales américaines de la Banque à la Banque; v) la supervision officielle des mesures correctives relatives au programme de LBCA-BSA aux États-Unis au moyen d'un programme de surveillance indépendant; vi) une limite de 434 milliards de dollars américains (correspondant à l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis au 30 septembre 2024) (la « limite de l'actif ») s'appliquant à l'actif total moyen combiné des deux filiales bancaires américaines de la TD (TDBNA et TD Bank USA, N.A.) (collectivement, la « Banque aux États-Unis »), et si la Banque aux États-Unis ne se conforme pas à tous les articles exécutoires des ordonnances sur consentement de l'OCC (et pour chaque année successive au cours de laquelle la Banque aux États-Unis demeure en situation de non‑conformité), l'OCC peut exiger de la Banque aux États-Unis qu'elle réduise davantage l'actif total combiné jusqu'à hauteur de 7 %; vii) pendant la période préalable à l'acceptation par l'OCC des politiques et procédures améliorées de LCBA de la Banque aux États-Unis, l'obligation de la Banque aux États-Unis de se soumettre à des processus d'approbation de surveillance par l'OCC pour ce qui est des nouveaux produits, services et marchés ou encore des nouvelles succursales afin d'assurer que le risque de blanchiment d'argent lié à toute nouvelle initiative est évalué et atténué comme il se doit; viii) des obligations pour la Banque et TD Group U.S. Holdings, LLC (« TDGUS ») de retenir les services d'un tiers afin d'évaluer l'efficacité de la gouvernance d'entreprise ainsi que des membres de la direction et de la structure de gestion aux États-Unis pour s'assurer de la surveillance adéquate des activités aux États-Unis; ix) des obligations de se conformer aux modalités des ententes sur le plaidoyer avec le département de la Justice des États-Unis pendant une période de probation de cinq ans (qui pourrait être prolongée par suite du défaut de la Banque de respecter les engagements de conformité, de l'omission de coopérer ou de signaler une inconduite alléguée, s'il y a lieu, ou de la commission d'autres crimes); x) une obligation continue de collaborer dans le cadre des enquêtes du département de la Justice des États-Unis; et xi) une obligation continue de signaler toute violation avérée ou alléguée par la Banque, ses filiales ou ses employés susceptible de constituer une violation des lois fédérales américaines. Les modalités des ordonnances de consentement et des ententes sur le plaidoyer peuvent être consultées sous le profil de la Banque sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

La Banque s'emploie à se conformer aux modalités des ordonnances sur consentement et des ententes de plaidoyer, notamment aux exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. De plus, la Banque travaille également à redresser les programmes de LCBA, de lutte contre le financement des activités terroristes et de sanctions à l'échelle de l'entreprise de la Banque (le « programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise »).

Pour plus de renseignements sur les risques associés aux activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs - Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise » du rapport de gestion de 2025 de la Banque.

[13] Les attentes de la Banque à l'égard du programme de restructuration sont soumises à des incertitudes inhérentes et s'appuient sur les hypothèses de la Banque à l'égard de certains facteurs, notamment les taux historiques d'attrition naturelle, les possibilités de redéploiement des talents, les années de service, le calendrier d'exécution des mesures, les décisions d'élargir ou de réduire la portée des mesures de restructuration (p. ex., l'étendue de l'optimisation des biens immobiliers, les rationalisations supplémentaires) et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025 de la Banque pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque.

Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise

La Banque demeure déterminée à redresser son programme de LCBA-BSA aux États-Unis afin de satisfaire aux exigences de la résolution globale. En date du 3 décembre 2025, la Banque avait mis en œuvre la majorité des mesures correctives en matière de gestion (le terme « mesures correctives en matière de gestion » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires); il reste encore d'importants travaux et jalons à réaliser au cours des années civiles 2026 et 2027, notamment l'examen rétrospectif des processus à l'égard des activités douteuses conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC, que la direction prévoit terminer au cours de l'année civile 2027. La Banque s'attend toujours à des coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis et à des investissements connexes en matière de gouvernance et de contrôle d'environ 500 millions de dollars américains avant impôt pour l'exercice 2026[14]. Toutes les mesures correctives en matière de gestion seront assujetties à la démonstration de la durabilité et à la validation par le groupe d'audit interne de la Banque (ces activités étant actuellement prévues au cours des années civiles 2026 et 2027), à l'examen par le contrôleur désigné et, ultimement, à l'examen et à l'approbation des organismes de réglementation des banques aux États-Unis et du département de la Justice. À la suite des examens indépendants, des tests et de la validation, d'autres mesures correctives en matière de gestion pourraient être mises en œuvre après l'année civile 2027, ce qui pourrait dans ce cas prolonger le calendrier de redressement. En outre, à mesure que la Banque réalisera les examens rétrospectifs, elle pourrait être tenue d'élargir davantage l'étendue de l'examen, que ce soit en ce qui concerne les sujets abordés et/ou la période visée par l'examen. Le graphique suivant présente le plan de redressement et les progrès prévus de la Banque par année civile, à la lumière des travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent.

Le calendrier de redressement de la Banque est fondé sur les plans actuels de la Banque, ainsi que sur des hypothèses liées à la durée des activités de planification, y compris l'achèvement de l'analyse comparative externe et des examens rétrospectifs. La capacité de la Banque de respecter les étapes de redressement clés prévues suppose que la Banque sera en mesure de mettre en œuvre avec succès son plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, lequel est assujetti à des risques et incertitudes, y compris la capacité de la Banque de recruter des employés clés et de les maintenir en poste, la capacité de tiers de se conformer à leurs obligations contractuelles, l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des solutions technologiques requises, ainsi que la disponibilité des données pour l'achèvement des examens rétrospectifs requis. De plus, la mise en œuvre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris ces étapes clés, ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque, en raison de divers facteurs, notamment : i) l'obligation d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation ou de déterminer l'absence d'opposition de ceux-ci avant de procéder aux diverses étapes, et ii) l'obligation que les divers livrables soient jugés acceptables par les organismes de réglementation et/ou le contrôleur. À la date des présentes, la Banque estime qu'elle-même et ses filiales concernées aux États-Unis ont pris les mesures qui leur ont été demandées jusqu'à maintenant en vertu des modalités des ordonnances sur consentement et des ententes sur le plaidoyer et n'est au courant d'aucun manquement à leur égard. Pour obtenir des renseignements sur le cadre de gouvernance de la Banque en matière de LCBA, se reporter à la section « Gestion des risques » du présent rapport de gestion.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque a réalisé des progrès à l'égard du redressement et du renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2025, y compris :

1) l'approbation par le département de la Justice des États-Unis et le FinCEN du recours à une seule personne indépendante à titre de contrôleur de la conformité à l'avenir;

2) la mise en œuvre d'améliorations pour la surveillance des opérations, notamment la mise en œuvre d'un nouveau système de surveillance des opérations, l'introduction de l'ensemble des scénarios planifiés dans le système de surveillance des opérations, comme il est indiqué dans le plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque, et le déploiement de la première phase d'analyse de l'apprentissage machine dans ce système, ce qui aidera à améliorer l'efficacité des équipes d'enquête de la Banque;

3) la mise en place de pratiques d'enquête améliorées et rationalisées, y compris la mise en œuvre d'une solution technologique qui centralise tous les nouveaux dossiers d'enquête dans un système unique afin de fournir des ensembles de données unifiés pour aider à gérer les risques liés aux crimes financiers avec une vision unique du client;

4) la mise en œuvre d'améliorations aux exigences en matière de dépôts en trésorerie dans les succursales;

5) la mise à jour et le renforcement de politiques, dont celles portant sur les activités pour connaître son client, et la révision des normes de signalement dans l'ensemble du groupe Gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF) aux États-Unis;

6) l'introduction de nouveaux rapports sur la charge de travail qui ont amélioré la capacité de la Banque à prévoir les besoins en ressources;

7) le renforcement des contrôles et des processus d'évaluation dans le cadre de nouvelles initiatives d'affaires, y compris l'établissement d'un nouveau sous-comité de gestion des risques liés aux crimes financiers responsable d'examiner et d'évaluer les nouveaux produits, services et marchés;

8) la mise en place d'une formation ciblée pour les première et deuxième lignes de défense portant sur la détection d'activités suspectes des clients pour certains produits et services commerciaux.

[14] Le montant total prévu des investissements en matière de mesures correctives et de gouvernance et de contrôle est assujetti à des incertitudes et peut varier en fonction de l'étendue des travaux dans le cadre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui pourrait faire l'objet de modifications en raison de constatations supplémentaires effectuées au fil de l'avancement des travaux et de la capacité de la Banque de mener à bien le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis conformément au plan financier du secteur Services de détail aux États-Unis pour l'exercice 2026 et à moyen terme.

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025, la Banque a réalisé les progrès suivants :

1) la mise en œuvre d'un système et d'un processus de bout en bout améliorés et simplifiés pour le signalement des opérations inhabituelles afin de permettre aux collègues de première ligne d'améliorer l'exactitude et l'efficacité des rapports des opérations inhabituelles que la Banque soumet;

2) le déploiement d'autres améliorations basées sur l'apprentissage machine au système de surveillance des opérations de la Banque pour améliorer l'exactitude et l'efficience du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque;

3) le déploiement d'une capacité perfectionnée de détection des risques pour aider à détecter les activités criminelles présentant un risque élevé et à en atténuer l'incidence;

4) l'avancement appréciable des examens rétrospectifs requis conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris :

1) l'amélioration continue de ses méthodes et de ses processus d'évaluation des risques liés aux crimes financiers;

2) le déploiement en plusieurs étapes d'une nouvelle plateforme stratégique d'activités pour connaître son client, qui donne une vision unique du client afin d'améliorer les capacités d'évaluation des risques;

3) le déploiement d'autres capacités d'apprentissage machine et d'IA spécialisée;

4) la poursuite des progrès à l'égard des examens rétrospectifs requis conformément aux ordonnances sur consentement de l'OCC et du FinCEN;

5) la poursuite de l'amélioration des données par le déploiement d'environnements de données spécialisés du groupe GRCF qui établiront une source unique de données fiables pour appuyer les capacités de détection avancées;

6) la poursuite des activités de formation et de perfectionnement des collègues.

Pour s'assurer que la Banque puisse être en mesure de continuer à répondre aux besoins financiers de la clientèle américaine sans dépasser la limite de l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis, la Banque a pris de multiples mesures de restructuration du bilan aux États-Unis au cours de l'exercice 2025. Se reporter à la rubrique « Mise à jour sur les activités de restructuration du bilan aux États-Unis » du secteur Services de détail aux États-Unis pour plus de renseignements sur ces mesures. Pour plus de renseignements sur les charges liées aux activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque, se reporter à la rubrique « Services de détail aux États-Unis ».

Renforcement du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise

La Banque poursuit ses activités de redressement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris la mise en œuvre d'un éventail de mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise (le terme « mesures correctives et d'amélioration du programme » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires). Bien que la Banque ait réalisé des progrès à l'égard de ces activités de redressement, les travaux s'étendront sur plusieurs années et les activités de redressement sont toujours en cours. Le calendrier d'achèvement des activités de redressement ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque et est sous réserve de la rétroaction des autorités de réglementation, de la révision interne, de la validation et de l'évaluation des activités. Comme il a été présenté précédemment, après la fin du premier trimestre de l'exercice 2025, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») a entrepris un examen de certaines mesures correctives que la Banque a prises jusqu'à présent pour remédier aux violations constatées par le CANAFE. Cet examen est en cours et, selon les résultats obtenus, il pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Les mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise l'exposeront à des risques semblables à ceux mentionnés dans le cadre du redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque (se reporter également à la rubrique « Redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis » ci-dessus). En particulier, à mesure qu'elle continue d'apporter les mesures correctives et les améliorations au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, la Banque s'attend à une augmentation du nombre d'opérations et/ou d'événements à déclarer, ce qui s'ajoutera au retard opérationnel de traitement des enquêtes du groupe Gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF) auquel la Banque fait actuellement face, mais qu'elle s'efforce de rattraper, à l'échelle de la Banque. De plus, elle continuera sur une base régulière d'examiner les questions relevées dans un territoire et d'évaluer si elles ont une incidence sur d'autres territoires. En outre, les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque peuvent soulever d'autres questions relativement au programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise, ce qui pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires. Les questions relevées lors de l'examen mené par la Banque ou par les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque pourraient élargir la portée des mesures correctives et des améliorations requises pour le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque a réalisé des progrès à l'égard du redressement et du renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise au cours de l'exercice 2025, notamment les activités suivantes qui ont été réalisées au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2025 :

1) la modification de la structure organisationnelle du GRCF afin de favoriser une meilleure collaboration, des responsabilités claires et une réponse plus agile à l'évolution des risques et des attentes réglementaires, y compris le regroupement des mandats de LCBA à l'échelle de l'entreprise et aux États-Unis sous la direction de la cheffe mondiale, GRCF;

2) l'achèvement d'une évaluation exhaustive de la couverture de la surveillance des opérations permettant de déterminer les améliorations qui doivent être apportées;

3) l'amélioration des processus d'enquête grâce à des flux de travail et à une gestion des données améliorés;

4) la mise en œuvre d'autres améliorations dans les lignes directrices de la Banque en matière de processus et procédures, appuyée par de la formation ciblée au sein du groupe GRCF et de chaque secteur d'exploitation;

5) la mise en place d'une norme de surveillance et de test renforcée améliorant la couverture et la profondeur des contrôles;

6) la mise en œuvre d'initiatives en matière de technologie dans le but d'accroître la disponibilité de documents et de données électroniques afin d'améliorer la qualité et la surveillance des problèmes signalés en matière de LCBA.

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025, la Banque a réalisé les progrès suivants :

1) la poursuite de l'amélioration des contrôles liés aux activités pour connaître son client pour renforcer le suivi et la conformité réglementaire, dans le cadre des efforts continus de diligence raisonnable à l'égard des clients;

2) le renforcement des structures de gouvernance et d'imputabilité de la première ligne pour la gestion des risques liés aux crimes financiers, afin de favoriser la collaboration entre les fonctions et la mise en place de processus normalisés pour les activités pour connaître son client, fermer les comptes et mener les enquêtes;

3) le renforcement de la politique de LCBA et de lutte contre le financement des activités terroristes à l'échelle de l'entreprise afin de l'harmoniser avec les modifications réglementaires;

4) l'achèvement de la mise en œuvre des méthodes d'évaluation des risques liés aux crimes financiers et des outils connexes pour renforcer la détection et l'évaluation des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers pour l'ensemble des clients, des produits et des opérations, grâce au renforcement des capacités en matière de données.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris :

1) la poursuite de l'amélioration et adoption à l'échelle de l'entreprise du nouvel outil centralisé de gestion des cas, en vue de renforcer la surveillance et les enquêtes à l'égard des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers;

2) l'amélioration continue des capacités de surveillance des opérations, y compris le perfectionnement des méthodes de notation du risque de crédit des clients;

3) la poursuite des investissements pour soutenir les possibilités en matière d'analytique avancée, d'apprentissage machine et d'IA au sein du groupe GRCF;

4) l'amélioration des contrôles grâce à la mise en place des méthodes et des processus renforcés d'évaluation du risque lié aux crimes financiers.

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L'économie mondiale semble toujours vouloir ralentir au cours de l'année civile 2025, le ralentissement de l'élan cyclique étant renforcé par les barrières commerciales. Les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sont susceptibles de demeurer sous le gouvernement actuel. Les attentes face à l'inflation ont augmenté, les droits imposés par les États-Unis exerçant des pressions à la hausse sur les prix et complexifiant les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui place les banques centrales mondiales dans une position difficile pour évaluer si l'inflation qui en découle est unique ou persistante.

L'économie américaine s'est globalement affaiblie au cours de l'année civile 2025, même si la croissance a été volatile d'un trimestre à l'autre, secouée par les fluctuations de la politique commerciale et l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis. Au-delà de cette volatilité, les dépenses de consommation ont ralenti et les investissements dans la construction résidentielle continuent de se contracter, freinés par des coûts d'emprunt élevés. Les dépenses publiques sont également en baisse, les coupures budgétaires au niveau fédéral et l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis ayant temporairement réduit les sorties de trésorerie. Les investissements des entreprises ont réussi à renverser la tendance, du fait principalement de l'augmentation des dépenses liées à la technologie. Les Services économiques TD prévoient qu'une reprise de l'activité après l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis, la baisse des taux d'intérêt, les réductions d'impôts et un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises ramèneront la croissance au-dessus de 2 % à l'année civile 2026.

La publication des données économiques américaines a été retardée en raison de l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis, aggravant l'incertitude quant aux tendances économiques récentes. En septembre 2025, les embauches avaient perdu de leur vigueur et le taux de chômage avait atteint 4,4 %, un nouveau sommet cyclique. Lors de sa dernière réunion en octobre 2025, la Réserve fédérale a pris de nouvelles mesures pour se prémunir contre un ralentissement du marché du travail en réduisant son taux de financement à un jour d'un quart de point, le ramenant à 3,75-4,00 %. L'inflation est restée quelque peu élevée ces derniers mois, mais elle devrait diminuer une fois que l'impact ponctuel des droits de douane sera passé. Les Services économiques TD s'attendent à ce que la Réserve fédérale abaisse encore son taux directeur au cours des prochains mois pour le ramener à 3,00-3,25 %, soit un niveau proche de la plupart des estimations d'un niveau « neutre ». Toutefois, le rythme des baisses de taux d'intérêt dépendra de l'évolution des données sur l'emploi et l'inflation.

L'économie canadienne devrait connaître une troisième année consécutive de croissance modérée à l'année civile 2025, l'incidence des droits de douane américains sur les exportations canadiennes annulant l'effet positif de la baisse des coûts d'emprunt. L'incidence de l'incertitude élevée entourant la politique tarifaire a affaibli la confiance des entreprises et des consommateurs face à l'avenir, et a freiné les dépenses. Ce contexte d'embauche modérée devrait faire passer le taux de chômage de 6,9 % en octobre 2025 à 7,3 % d'ici la fin de l'année civile. Les changements apportés à la politique d'immigration ont également entraîné un ralentissement de la croissance démographique et de la population active, ce qui devrait limiter la hausse du taux de chômage. Les nouvelles dépenses fédérales en matière de défense et d'infrastructures, l'amélioration du marché de l'habitation et le raffermissement des investissements des entreprises devraient favoriser une croissance modérément plus forte en 2026.

La banque centrale canadienne a réduit son taux de financement à un jour, pour le porter à 2,25 % en octobre 2025. Si l'inflation évolue parallèlement aux prévisions actuelles de la Banque, le taux du financement à un jour devrait rester inchangé au cours des prochains trimestres. Un dollar américain généralement plus faible et une amélioration progressive de l'économie canadienne devraient faire remonter le dollar canadien. Les Services économiques TD prévoient que le dollar canadien se négociera dans une fourchette de 73 à 74 cents américains d'ici la mi-2026, bien que cela dépendra probablement de la trajectoire de la politique commerciale américaine.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent la marge d'intérêts nette rajustée, le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Cartes stratégiques aux États-Unis

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

Participation dans The Charles Schwab Corporation et convention sur les CDA avec Schwab

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants - Vente des actions de Schwab » du présent document. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente.

Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur Services de détail aux États‑Unis comprenait la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprenait les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab ainsi que la quote ‑ part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Après la vente de la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab, la Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les CDA avec Schwab.

Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les CDA avec Schwab révisée, dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2034. Selon la convention sur les CDA avec Schwab, la Banque met des comptes de dépôt de passage à la disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La tranche restante des dépôts est désignée comme des obligations à taux variable. Le niveau plancher des obligations à taux fixe est établi à 60 milliards de dollars américains.

Pour plus de renseignements sur la convention sur les CDA avec Schwab, se reporter à la note 26 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Exercices clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2025 2025 2024 2025 2024

Produits d'intérêts nets

8 545 $ 8 526 $ 7 940 $ 33 062 $ 30 472 $ Produits autres que d'intérêts

6 949

6 771

7 574

34 715

26 751

Total des produits

15 494

15 297

15 514

67 777

57 223

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

982

971

1 109

4 506

4 253

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 602

1 563

2 364

6 089

6 647

Charges autres que d'intérêts

8 808

8 522

8 050

33 539

35 493

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

4 102

4 241

3 991

23 643

10 830

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

822

905

534

3 410

2 691

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

-

-

178

305

703

Résultat net - comme présenté

3 280

3 336

3 635

20 538

8 842

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

191

88

193

565

526

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 089 $ 3 248 $ 3 442 $ 19 973 $ 8 316 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants », « Notre rendement » ou « Analyse des secteurs d'exploitation » du présent document.

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Exercices clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2025 2025 2024 2025 2024

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets1, 2

8 594 $ 8 581 $ 8 034 $ 33 303 $ 30 749 $ Produits autres que d'intérêts3

7 434

7 033

6 863

28 507

26 040

Total des produits

16 028

15 614

14 897

61 810

56 789

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

982

971

1 109

4 506

4 253

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 602

1 563

2 364

6 089

6 647

Charges autres que d'intérêts4

8 540

8 124

7 731

32 555

29 148

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

4 904

4 956

3 693

18 660

16 741

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

999

1 085

695

3 975

3 355

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5

-

-

207

340

891

Résultat net - rajusté

3 905

3 871

3 205

15 025

14 277

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

191

88

193

565

526

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 714

3 783

3 012

14 460

13 751

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises6

(34)

(33)

(60)

(171)

(290)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab4, 5

-

-

(35)

-

(109)

Quote-part des charges de restructuration et autres charges liées à la participation dans Schwab5

-

-

-

-

(49)

Charges de restructuration4

(190)

(333)

-

(686)

(566)

Charges d'acquisition et d'intégration4

(44)

(32)

(82)

(162)

(379)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN1

(49)

(55)

(59)

(205)

(242)

Profit à la vente d'actions de Schwab3

-

-

1 022

8 975

1 022

Restructuration du bilan2, 3

(485)

(262)

(311)

(2 803)

(311)

Questions relatives aux taxes indirectes2, 4

-

-

(226)

-

(226)

Provision relative à une affaire civile4

-

-

-

-

(274)

Cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)4

-

-

72

-

(442)

Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États‑Unis de la Banque4

-

-

(52)

-

(4 233)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(8)

(8)

(8)

(33)

(41)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

-

-

(9)

-

(23)

Charges de restructuration

(50)

(85)

-

(176)

(150)

Charges d'acquisition et d'intégration

(9)

(7)

(18)

(35)

(82)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

(13)

(14)

(14)

(52)

(60)

Profit à la vente des actions de Schwab

-

-

-

407

-

Restructuration du bilan

(97)

(66)

(77)

(676)

(77)

Questions relatives aux taxes indirectes

-

-

(53)

-

(53)

Provision relative à une affaire civile

-

-

-

-

(69)

Cotisation spéciale de la FDIC

-

-

18

-

(109)

Total des rajustements pour les éléments à noter

(625)

(535)

430

5 513

(5 435)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 089 $ 3 248 $ 3 442 $ 19 973 $ 8 316 $



























1 Après la résiliation de l'entente de fusion conclue entre la Banque et FHN le 4 mai 2023, l'effet résiduel de la stratégie est contrepassé dans les produits d'intérêts nets - quatrième trimestre de 2025 : (49) millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : (55) millions de dollars, 2025 : (205) millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : (59) millions de dollars, 2024 : (242) millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. Restructuration du bilan - 2025 : 36 millions de dollars relativement aux activités de détail aux États-Unis, montant présenté dans le secteur Services de détail aux États‑Unis;

ii. Questions relatives aux taxes indirectes - quatrième trimestre de 2024 : 35 millions de dollars, 2024 : 35 millions de dollars, montant présenté dans le secteur Siège social. 3 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. La Banque a vendu des actions ordinaires de Schwab et a comptabilisé un profit à la vente - 2025 : 8 975 millions de dollars; quatrième trimestre de 2024 : 1 022 millions de dollars 2024 : 1 022 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social;

ii. Restructuration du bilan - quatrième trimestre de 2025 : 383 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 262 millions de dollars, 2025 : 2 665 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 311 millions de dollars, 2024 : 311 millions de dollars relativement aux activités de détail aux États-Unis, montants présentés dans le secteur Services de détail aux États-Unis, et quatrième trimestre de 2025 : 102 millions de dollars, 2025 : 102 millions de dollars relativement à d'autres activités, montant présenté dans le secteur Siège social. 4 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - quatrième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 33 millions de dollars, 2025 : 136 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 33 millions de dollars, 2024 : 172 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social;

ii. Charges d'intégration et d'acquisition propres à la Banque liées à la transaction avec Schwab - quatrième trimestre de 2024 : 33 millions de dollars, 2024 : 88 millions de dollars, présentées dans le secteur Siège social;

iii. Charges de restructuration - quatrième trimestre de 2025 : 190 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 333 millions de dollars, 2025 : 686 millions de dollars, par rapport à 2024 : 566 millions de dollars dans le cadre d'un programme antérieur, présentées dans le secteur Siège social;

iv. Charges d'acquisition et d'intégration - quatrième trimestre de 2025 : 44 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 32 millions de dollars, 2025 : 162 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 82 millions de dollars, 2024 : 379 millions de dollars, présentées dans le secteur Services bancaires de gros;

v. Questions relatives aux taxes indirectes - quatrième trimestre de 2024 : 191 millions de dollars, 2024 : 191 millions de dollars, montant présenté dans le secteur Siège social;

vi. Provision relative à une affaire civile - 2024 : 274 millions de dollars, montant présenté dans le secteur Siège social;

vii. Cotisation spéciale de la FDIC - quatrième trimestre de 2024 : (72) millions de dollars, 2024 : 442 millions de dollars, montant présenté dans le secteur Services de détail aux États‑Unis;

viii. Charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque - quatrième trimestre de 2024 : 52 millions de dollars, 2024 : 4 233 millions de dollars, présentées dans le secteur Services de détail aux États­Unis. 5 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut les éléments à noter suivants (après impôt). L'incidence de ces éléments a été présentée dans le secteur Siège social.

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - 2025 : 35 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 27 millions de dollars, 2024 : 118 millions de dollars;

ii. Quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade - quatrième trimestre de 2024 : 2 millions de dollars, 2024 : 21 millions de dollars;

iii. Quote-part de la Banque des charges de restructuration engagées par Schwab - 2024 : 27 millions de dollars;

iv. Quote-part de la Banque de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC engagée par Schwab - 2024 : 22 millions de dollars. 6 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab présentés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 4 et 5 pour les montants.

TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Exercices clos les



31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2025 2025 2024 2025 2024

Résultat de base par action - comme présenté

1,82 $ 1,89 $ 1,97 $ 11,57 $ 4,73 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,37

0,31

(0,25)

(3,19)

3,09

Résultat de base par action - rajusté

2,19 $ 2,20 $ 1,72 $ 8,38 $ 7,82 $























Résultat dilué par action - comme présenté

1,82 $ 1,89 $ 1,97 $ 11,56 $ 4,72 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,36

0,31

(0,25)

(3,19)

3,09

Résultat dilué par action - rajusté

2,18 $ 2,20 $ 1,72 $ 8,37 $ 7,81 $

1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

TABLEAU 5 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement de la charge d'impôt sur le résultat comme présentée et de la charge d'impôt sur le résultat rajustée

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Exercices clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2025

2025

2024

2025

2024

Charge d'impôt sur le résultat - comme présentée1

822 $

905 $

534 $

3 410 $

2 691 $ Total des rajustements pour les éléments à noter

177



180



161



565



664

Charge d'impôt sur le résultat - rajustée1

999 $

1 085 $

695 $

3 975 $

3 355 $ Taux d'imposition effectif - comme présenté1

20,0 %

21,3 %

13,4 %

14,4 %

24,8 % Taux d'imposition effectif - rajusté1

20,4



21,9



18,8



21,3



20,0



1 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque.

RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 % pour les exercices 2024 et 2025.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Exercices clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2025

2025

2024

2025

2024

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

114 939 $

114 115 $

102 051 $

112 429 $

100 979 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires -

comme présenté

3 089



3 248



3 442



19 973



8 316

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

625



535



(430)



(5 513)



5 435

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 714 $

3 783 $

3 012 $

14 460 $

13 751 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté

10,7 %

11,3 %

13,4 %

17,8 %

8,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

12,8



13,2



11,7



12,9



13,6



RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés à la participation dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 7 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Exercices clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2025

2025

2024

2025

2024

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

114 939 $

114 115 $

102 051 $

112 429 $

100 979 $ Goodwill moyen

18 814



18 652



18 568



18 987



18 431

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés à la participation dans Schwab

-



-



5 328



1 575



5 836

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

374



405



508



427



560

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(230)



(225)



(230)



(232)



(230)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

95 981



95 283



77 877



91 672



76 382

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 089



3 248



3 442



19 973



8 316

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

26



25



52



138



249

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

3 115



3 273



3 494



20 111



8 565

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

599



510



(482)



(5 651)



5 186

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 714 $

3 783 $

3 012 $

14 460 $

13 751 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

12,9 %

13,6 %

17,8 %

21,9 %

11,2 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

15,4



15,8



15,4



15,8



18,0



1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

INCIDENCE DU TAUX DE CHANGE SUR LES RÉSULTATS CONVERTIS DU SECTEUR SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS

Le tableau suivant présente l'estimation de l'incidence de la conversion des monnaies étrangères sur les principaux éléments de l'état du résultat du secteur Services de détail aux États-Unis. L'incidence correspond à la différence entre les résultats convertis aux taux de change moyens entre le dollar américain et le dollar canadien pour les périodes indiquées.

TABLEAU 8 : INCIDENCE DU TAUX DE CHANGE SUR LES RÉSULTATS DU SECTEUR SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos Exercices clos



31 octobre 2025

par rapport au

31 octobre 2024

Augmentation

(diminution) 31 octobre 2025

par rapport au

31 octobre 2024

Augmentation

(diminution)

Services de détail aux États-Unis









Total des produits - comme présentés

56 $ 319 $ Total des produits - rajustés1

62

421

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

40

268

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

40

268

Résultat net, après impôt, compte non tenu de Schwab - comme présenté

12

24

Résultat net, après impôt, compte non tenu de Schwab - rajusté1

16

100

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab2

-

11

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis - comme présenté, après impôt

12

35

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis - rajusté, après impôt1

16

111

Résultat par action (en dollars canadiens)









Résultat de base - comme présenté

0,01 $ 0,02 $ Résultat de base - rajusté1

0,01

0,06

Résultat dilué - comme présenté

0,01

0,02

Résultat dilué - rajusté1

0,01

0,06



Taux de change moyen (équivalent de 1,00 $ CA) Trois mois clos les Exercices clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2025 2024 2025 2024

Dollar américain 0,721 0,733 0,714 0,735



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 La quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères ont été présentées avec un décalage d'un mois.

ANALYSE DES SECTEURS D'EXPLOITATION

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance, et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajustés, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 27 des états financiers consolidés de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2025. À compter de l'exercice 2025, certains investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle aux États-Unis, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui étaient précédemment présentés dans le secteur Siège social, sont maintenant présentés dans le secteur Services de détails aux États-Unis. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un revenu non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La majoration en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 17 millions de dollars, par rapport à 19 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent et à 16 millions de dollars pour le trimestre précédent.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Vente des actions de Schwab » de la section « Événements importants ». À compter de l'exercice 2025, les discussions concernant la performance du secteur Services de détail aux États-Unis excluent Schwab.

TABLEAU 9 : SERVICES BANCAIRES PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre





2025

2025

2024

Produits d'intérêts nets

4 304 $

4 239 $

4 058 $ Produits autres que d'intérêts

1 001



1 002



1 006

Total des produits

5 305



5 241



5 064

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

447



376



456

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

90



87



(26)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

537



463



430

Charges autres que d'intérêts

2 178



2 066



2 102

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

725



759



709

Résultat net

1 865 $

1 953 $

1 823 $ Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1

30,4 %

32,5 %

32,0 % Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,82



2,83



2,80

Ratio d'efficience

41,1



39,4



41,5

Nombre de succursales de détail au Canada à la fin de la période

1 051



1 054



1 060

Nombre moyen d'équivalents temps plein3

33 325



32 698



32 925



1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 % aux exercices 2025 et 2024. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2025 par rapport au T4 2024

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 865 millions de dollars, en hausse de 42 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation de la provision pour pertes sur créances et la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 30,4 %, contre 32,0 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont établis à 5 305 millions de dollars, une hausse de 241 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 4 304 millions de dollars, en hausse de 246 millions de dollars, ou 6 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 29 milliards de dollars, ou 5 %, témoignant de la croissance de 5 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 18 milliards de dollars, ou 4 %, reflétant la croissance de 3 % des dépôts de particuliers et de 5 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,82 %, une augmentation de 2 pdb attribuable principalement à l'augmentation des marges sur les prêts et les dépôts. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 001 millions de dollars, demeurant relativement stables par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 537 millions de dollars, en hausse de 107 millions de dollars par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 447 millions de dollars, en baisse de 9 millions de dollars, ou 2 %, témoignant principalement de la baisse des provisions dans les portefeuilles de prêts aux entreprises, en partie contrebalancée par la migration du crédit dans le portefeuille de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 90 millions de dollars, par rapport à une reprise de provision de 26 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit, en partie contrebalancée par une amélioration des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,35 %, en hausse de 5 pdb par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 2 178 millions de dollars, en hausse de 76 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'accroissement des charges de personnel et des autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 41,1 %, contre 41,5 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2025 par rapport au T3 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 865 millions de dollars, en baisse de 88 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement des hausses des charges autres que d'intérêts et de la provision pour pertes sur créance, en partie contrebalancées par une hausse des produits. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 30,4 %, contre 32,5 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 64 millions de dollars, ou 1 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 65 millions de dollars, ou 2 %, reflétant principalement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 13 milliards de dollars, ou 2 %, témoignant de la croissance de 2 % des prêts aux particuliers et de 1 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 5 milliards de dollars, ou 1 %, reflétant des dépôts de particuliers relativement stables et la croissance de 2 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,82 %, une diminution de 1 pdb attribuable principalement aux changements apportés à la composition du bilan. À l'aube du premier trimestre de l'exercice 2026, nous nous attendons à ce que la marge d'intérêts nette demeure relativement stable[15]. Les produits autres que d'intérêts sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 537 millions de dollars, en hausse de 74 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 447 millions de dollars, en hausse de 71 millions de dollars, ou 19 %, reflétant essentiellement la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 90 millions de dollars, en hausse de 3 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète essentiellement l'incidence de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit, en partie contrebalancée par une amélioration des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,35 %, en hausse de 4 pdb par rapport à celui du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 112 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant principalement l'accroissement des charges d'exploitation et des provisions non liées au crédit.

Le ratio d'efficience a été de 41,1 %, contre 39,4 % pour le trimestre précédent.

Mise à jour sur les activités de restructuration du bilan aux États-Unis

À la suite de l'annonce de la résolution globale le 10 octobre 2024, la Banque a mis en œuvre des mesures de restructuration du bilan pour s'assurer de pouvoir continuer de répondre aux besoins financiers des clients aux États-Unis sans dépasser la limite s'appliquant à l'actif total combiné de TD Bank, N.A. et TD Bank USA, N.A. (la « Banque aux États-Unis »). Depuis le quatrième trimestre de 2024 et au cours de l'exercice 2025, la Banque a vendu 31,9 milliards de dollars américains d'obligations, ce qui a entraîné une perte totale de 1 592 millions de dollars américains avant impôt. L'avantage découlant de ces ventes et du réinvestissement du produit tiré de ces ventes sur les produits d'intérêts nets pour l'exercice 2025 s'est établi à 500 millions de dollars américains avant impôt et devrait se chiffrer à environ 550 millions de dollars américains avant impôt pour l'exercice 2026[16].

De plus, la Banque a réduit les actifs de la Banque aux États-Unis de plus de 10 % par rapport au niveau des actifs au 30 septembre 2024, principalement en vendant ou en liquidant 22 milliards de dollars de certains portefeuilles de prêts américains non évolutifs ou secondaires qui ne cadraient pas avec la stratégie ciblée du secteur Services de détail aux États-Unis ou dont le rendement du capital investi était plus faible. Cette réduction d'actifs a entraîné une baisse du total des produits d'intérêts nets de l'exercice 2025 de la Banque d'environ 100 millions de dollars américains avant impôt et devrait entraîner une baisse des produits d'intérêts nets de l'exercice 2026 d'environ 280 millions de dollars américains avant impôt[17].

Au cours de l'exercice, la Banque a affecté le produit tiré de la vente des prêts et des échéances des placements, ainsi que les fonds en caisse, au remboursement d'un montant de 43 milliards de dollars américains d'emprunts à court terme. Par conséquent, au 31 octobre 2025, l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis s'élevait à 382 milliards de dollars américains.

Au 30 septembre 2025, l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis, mesuré conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC qui utilise la moyenne des soldes au comptant au 30 juin 2025 et au 30 septembre 2025, s'élevait à 388 milliards de dollars américains.

En tout, le total des pertes associées aux activités de restructuration du bilan aux États-Unis de la Banque du 10 octobre 2024 au 31 octobre 2025 s'élève à 2 128 millions de dollars américains avant impôt ou à 1 597 millions de dollars américains après impôt. En date du 31 octobre 2025, la Banque a en grande partie achevé ses activités de restructuration du bilan aux États-Unis et aucune autre perte associée à ce programme n'est prévue pour l'exercice 2026[18].

[15] Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au premier trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque ayant trait à des facteurs comme les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, la dynamique concurrentielle sur le marché ainsi que les taux de réinvestissement et les profils d'échéance des dépôts, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025 de la Banque. [16] Le montant prévu de l'avantage au niveau des produits d'intérêts nets est assujetti à des risques et à des incertitudes et est fondé sur des hypothèses concernant des facteurs et des conditions du marché qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque. [17] Les estimations de la Banque concernant l'incidence sur les produits d'intérêts nets sont fondées sur des hypothèses quant au moment où les actifs restants seront vendus ou que les portefeuilles de prêts restants seront liquidés. [18] Les attentes de la Banque à l'égard des pertes liées à la restructuration du bilan aux États-Unis s'appuient sur des hypothèses prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats peuvent varier en fonction de facteurs dépendants et indépendants de la volonté de la Banque. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque.

TABLEAU 10 : SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS (en millions de dollars, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Dollars canadiens 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

Produits d'intérêts nets

3 165 $

3 101 $

2 924 $ Produits autres que d'intérêts - comme présentés

288



376



287

Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 2

671



638



598

Total des produits - comme présenté

3 453



3 477



3 211

Total des produits - rajustés1, 2

3 836



3 739



3 522

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

331



330



418

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(27)



(13)



(29)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

304



317



389

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 500



2 381



2 324

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 3

2 500



2 381



2 344

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

(70)



19



(50)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

25



85



9

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté

719



760



548

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1

1 007



956



780

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab4, 5

-



-



154

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis - comme présenté

719 $

760 $

702 $ Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis - rajusté1

1 007



956



934





















Dollars américains

















Produits d'intérêts nets

2 281 $

2 256 $

2 141 $ Produits autres que d'intérêts - comme présentés

210



276



212

Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 2

484



464



438

Total des produits- comme présentés

2 491



2 532



2 353

Total des produits - rajustés1, 2

2 765



2 720



2 579

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

238



240



306

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(18)



(9)



(21)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

220



231



285

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 801



1 732



1 703

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 3

1 801



1 732



1 717

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

(50)



15



(37)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

18



62



6

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté

520



554



402

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1

726



695



571

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab4, 5

-



-



114

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis - comme présenté

520 $

554 $

516 $ Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis - rajusté1

726



695



685





















Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté6

6,7 %

7,1 %

5,3 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services de détail aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1, 6

9,3



8,9



7,5

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services de détail aux États-Unis - comme présenté6

6,7 %

7,1 %

6,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services de détail aux États-Unis - rajusté1, 6

9,3



8,9



8,2

Marge d'intérêts nette7

3,25



3,19



2,77

Ratio d'efficience - comme présenté

72,3



68,4



72,4

Ratio d'efficience - ajusté1

65,1



63,7



66,6

Actifs administrés (en milliards de dollars américains)8

46 $

46 $

43 $ Actifs gérés (en milliards de dollars américains)8

10



10



8

Nombre de succursales de détail aux États‑Unis

1 100



1 100



1 132

Nombre moyen d'équivalents temps plein

29 158



28 817



27 802



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan aux États-Unis - quatrième trimestre de 2025 : 383 millions de dollars ou 274 millions de dollars américains (288 millions de dollars après impôt ou 206 millions de dollars américains après impôt), troisième trimestre de 2025 : 262 millions de dollars ou 188 millions de dollars américains (196 millions de dollars après impôt ou 141 millions de dollars américains après impôt); quatrième trimestre de 2024 : 311 millions de dollars ou 226 millions de dollars américains (234 millions de dollars après impôt ou 170 millions de dollars américains après impôt). 3 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :

i. Cotisation spéciale de la FDIC - quatrième trimestre de 2024 : (72) millions de dollars ou (52) millions de dollars américains ((54) millions de dollars après impôt ou (39) millions de dollars américains après impôt);

ii. Charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque - quatrième trimestre de 2024 : 52 millions de dollars ou 38 millions de dollars américains (avant et après impôt). 4 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés de 2025. 5 Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de TD Ameritrade par Schwab, la quote-part de la Banque des charges de restructuration de Schwab et la quote-part de la Banque de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC de Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. 6 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %. 7 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services de détail aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement, l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. La direction est d'avis que ce mode de calcul reflète mieux le rendement du secteur. 8 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants ». À compter de l'exercice 2025, les discussions concernant la performance du secteur Services de détail aux États-Unis excluent Schwab.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2025 par rapport au T4 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis s'est établi à 719 millions de dollars (520 millions de dollars américains), en hausse de 171 millions de dollars (118 millions de dollars américains), ou 31 % (29 % en dollars américains), par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, compte non tenu du résultat de Schwab de 154 millions de dollars (114 millions de dollars américains) au quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, la baisse de la provision pour pertes sur créances et l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque au quatrième trimestre de l'exercice précédent, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis au trimestre considéré. Le résultat net rajusté du secteur Services de détail aux États‑Unis s'est établi à 1 007 millions de dollars (726 millions de dollars américains), en hausse de 227 millions de dollars (155 millions de dollars américains), ou 29 % (27 % en dollars américains), par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté, compte non tenu de Schwab, pour le trimestre a été respectivement de 6,7 % et 9,3 %, contre respectivement 5,3 % et 7,5 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés pour le trimestre ont été de 2 491 millions de dollars américains, en hausse de 138 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour le trimestre se sont établis à 2 765 millions de dollars américains, en hausse de 186 millions de dollars américains, ou 7 %. Les produits d'intérêts nets comme présentés et rajustés se sont chiffrés à 2 281 millions de dollars américains, en hausse de 140 millions de dollars américains, ou 7 %, en raison principalement de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par un ajustement au titre des taux des dépôts des clients. La marge d'intérêts nette comme présentée s'est établie à 3,25 %, en hausse de 48 pdb, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, de la normalisation des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence positive de 24 pdb sur la marge d'intérêts nette) et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par un ajustement au titre des taux des dépôts des clients. Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 210 millions de dollars américains, en baisse de 2 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 484 millions de dollars américains, en hausse de 46 millions de dollars américains, ou 11 % par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 17 milliards de dollars américains, ou 9 %, en regard de celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers ont diminué de 7 % et les prêts aux entreprises, de 10 %, reflet des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, les volumes moyens de prêts ont augmenté de 3 milliards de dollars américains, ou 2 %[19], [20]. Le volume moyen des dépôts a diminué de 6 milliards de dollars américains, ou 2 %, reflet d'une baisse de 5 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 2 % des dépôts d'entreprises. Les dépôts de particuliers sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Au 31 octobre 2025, les actifs administrés s'élevaient à 46 milliards de dollars américains, en hausse de 3 milliards de dollars américains, ou 7 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 10 milliards de dollars américains, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 25 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net et l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 220 millions de dollars américains, en baisse de 65 millions de dollars américains, ou 23 %, par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 238 millions de dollars américains, en baisse de 68 millions de dollars américains, ou 22 %, témoignant principalement de la baisse des provisions dans les portefeuilles de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 18 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 21 millions de dollars américains pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La reprise de provision pour le trimestre considéré reflète essentiellement une amélioration des prévisions macroéconomiques et une baisse de volume. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,50 %, en baisse de 9 pdb par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

À compter de l'exercice 2025, les charges autres que d'intérêts du secteur Services de détail aux États-Unis comprennent certains investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle aux États-Unis, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui étaient précédemment présentés dans le secteur Siège social. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 801 millions de dollars américains, en hausse de 98 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts de 155 millions de dollars américains liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, la hausse des charges de personnel et un recouvrement de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au quatrième trimestre de l'exercice précédent, en partie contrebalancés par les coûts liés à la prolongation de l'entente relative au programme de cartes de crédit avec Nordstrom au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 84 millions de dollars américains, ou 5 %, reflet de l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et de la hausse des charges de personnel, en partie contrebalancés par les coûts liés à la prolongation de l'entente relative au programme de cartes de crédit avec Nordstrom au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

[19] Les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation comprennent les activités de financement offert aux points de vente visant les détaillants tiers, les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts relatifs aux exportations et aux importations et de services commerciaux aux concessionnaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires. Volume moyen des prêts pour le quatrième trimestre de 2025 : 177 milliards de dollars américains (troisième trimestre de 2025 : 180 milliards de dollars américains; quatrième trimestre de 2024 : 193 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts pour les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le quatrième trimestre de 2025 : 15 milliards de dollars américains (troisième trimestre de 2025 : 20 milliards de dollars américains; quatrième trimestre de 2024 : 35 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts, compte non tenu des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation, pour le quatrième trimestre de 2025 : 161 milliards de dollars américains (troisième trimestre de 2025 : 160 milliards de dollars américains; quatrième trimestre de 2024 : 158 milliards de dollars américains). [20] Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis respectivement à 72,3 % et 65,1 %, contre respectivement 72,4 % et 66,6 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2025 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis s'est établi à 719 millions de dollars (520 millions de dollars américains), en baisse de 41 millions de dollars (34 millions de dollars américains), ou 5 % (6 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'augmentation des charges de personnel, en partie contrebalancées par la hausse des produits et la baisse de la provision pour pertes sur créances. Le résultat net rajusté du secteur Services de détail aux États-Unis s'est établi à 1 007 millions de dollars (726 millions de dollars américains), en hausse de 51 millions de dollars (31 millions de dollars américains), ou 5 % (4 % en dollars américains) par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant essentiellement la hausse des produits et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'augmentation des charges de personnel. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 6,7 % et 9,3 %, contre respectivement 7,1 % et 8,9 % pour le trimestre précédent.

Les produits comme présentés se sont élevés à 2 491 millions de dollars américains, en baisse de 41 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Sur une base rajustée, les produits se sont établis à 2 765 millions de dollars américains, en hausse de 45 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets se sont chiffrés à 2 281 millions de dollars américains, en hausse de 25 millions de dollars américains, ou 1 %, en raison de la hausse des marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette comme présentée s'est établie à 3,25 %, en hausse de 6 pdb, en raison de l'augmentation des marges sur les dépôts et de la hausse des marges sur les prêts attribuables aux activités de restructuration du bilan aux États-Unis et à la normalisation des niveaux de liquidités élevés. La marge d'intérêts nette devrait augmenter de façon modérée au premier trimestre de l'exercice 2026[21]. Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 210 millions de dollars américains, en baisse de 66 millions de dollars américains, ou 24 %, témoignant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 484 millions de dollars américains, en hausse de 20 millions de dollars américains, ou 4 % par rapport à ceux du trimestre précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 3 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 5 % des prêts aux entreprises, en partie contrebalancée par une hausse de 1 % des prêts aux particuliers, découlant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts a augmenté de 1 milliard de dollars américains, ou 1 %19, 20. Le volume moyen des dépôts a diminué de 4 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une baisse de 3 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 1 % des dépôts de particuliers. Les dépôts d'entreprises sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

Les actifs administrés s'élevaient à 46 milliards de dollars américains au 31 octobre 2025, demeurant stables par rapport à ceux du trimestre précédent. Les actifs gérés s'établissaient à 10 milliards de dollars américains, demeurant stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 220 millions de dollars américains, en baisse de 11 millions de dollars américains, ou 5 %, par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 238 millions de dollars américains, en baisse de 2 millions de dollars américains, ou 1 %, témoignant de la baisse des provisions dans les portefeuilles de prêts commerciaux, contrebalancée en grande partie par la migration du crédit dans le portefeuille de cartes de crédit et de prêts-auto, ainsi que par les tendances saisonnières. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 18 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 9 millions de dollars américains au trimestre précédent. La reprise de provision relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète essentiellement une amélioration des prévisions macroéconomiques et une baisse de volume. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,50 %, en baisse de 1 pdb par rapport à celle du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 1 801 millions de dollars américains, en hausse de 69 millions de dollars américains, ou 4 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant principalement l'accroissement des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 72,3 % et 65,1 %, contre respectivement 68,4 % et 63,7 %, pour le trimestre précédent.

[21] Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au premier trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque concernant les taux d'intérêt, les taux de réinvestissement des dépôts, les niveaux moyens des actifs, la mise en œuvre des possibilités de restructuration prévues et d'autres variables, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025 de la Banque.

TABLEAU 11 : GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



31 octobre



31 juillet

31 octobre



2025

2025

2024

Produits d'intérêts nets

389 $

373 $

321 $ Produits autres que d'intérêts

3 399



3 300



3 616

Total des produits

3 788



3 673



3 937

Charges afférentes aux activités d'assurance1

1 602



1 563



2 364

Charges autres que d'intérêts

1 239



1 155



1 107

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

248



252



117

Résultat net

699 $

703 $

349 $



















Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

43,1 %

44,7 %

22,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités de gestion de patrimoine2

66,3



62,4



56,6

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités d'assurance

18,1



24,7



(13,1)

Ratio d'efficience

32,7



31,4



28,1

Ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance3

56,7



54,7



70,4

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)4

759 $

709 $

651 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)

601



572



530

Nombre moyen d'équivalents temps plein

15 829



15 443



15 062



1 Comprennent des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes - quatrième trimestre de 2025 : 15 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 1 020 millions de dollars. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %. 3 Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - quatrième trimestre de 2025 : 2 186 millions de dollars, troisième trimestre de 2025 : 2 110 millions de dollars, quatrième trimestre de 2024 : 1 573 millions de dollars. Le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance, est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque. 4 Comprennent les actifs administrés par Services d'investissement TD Inc., qui fait partie du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2025 par rapport au T4 2024

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 699 millions de dollars, en hausse de 350 millions de dollars, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une diminution des pertes estimées découlant des sinistres liés catastrophes et une augmentation des produits du sous-secteur Gestion de patrimoine. Le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre s'est établi à 557 millions de dollars, en hausse de 109 millions de dollars, ou 24 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance pour le trimestre s'est établi à 142 millions de dollars, en hausse de 241 millions de dollars par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 43,1 %, contre 22,5 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 66,3 %, contre 56,6 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 18,1 %, contre (13,1) % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre ont été de 3 788 millions de dollars, en baisse de 149 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence de 718 millions de dollars des recouvrements de réassurance au titre des sinistres liés aux catastrophes au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 399 millions de dollars, en baisse de 217 millions de dollars, ou 6 %, reflétant l'incidence des recouvrements de réassurance au titre des sinistres liés aux catastrophes au quatrième trimestre de l'exercice précédent, en partie contrebalancée par les hausses des primes d'assurance, des produits tirés des comptes à honoraires et des produits tirés des transactions au cours de la période considérée. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 389 millions de dollars, en hausse de 68 millions de dollars, ou 21 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des volumes et des marges sur les dépôts.

Au 31 octobre 2025, les actifs administrés s'élevaient à 759 milliards de dollars, en hausse de 108 milliards de dollars, ou 17 %, et les actifs gérés s'établissaient à 601 milliards de dollars, en hausse de 71 milliards de dollars, ou 13 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 602 millions de dollars, en baisse de 762 millions de dollars, ou 32 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement une diminution des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 239 millions de dollars, en hausse de 132 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la hausse de la rémunération variable, l'augmentation des coûts liés à la technologie en vue de soutenir les initiatives de croissance des activités et l'augmentation des charges de personnel.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 32,7 %, contre 28,1 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 56,7 % pour le trimestre, par rapport à 70,4 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2025 par rapport au T3 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 699 millions de dollars, en baisse de 4 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 557 millions de dollars, en hausse de 36 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à celui du trimestre précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 142 millions de dollars, en baisse de 40 millions de dollars, ou 22 %, par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 43,1 %, contre 44,7 % au trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 66,3 %, contre 62,4 % au trimestre précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 18,1 %, contre 24,7 % au trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 115 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 99 millions de dollars, ou 3 %, du fait de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires, de la progression des produits tirés des transactions et de la hausse des primes d'assurance. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 16 millions de dollars, ou 4 %, reflétant une hausse des volumes de dépôts.

Les actifs administrés ont augmenté de 50 milliards de dollars, ou 7 %, et les actifs gérés ont augmenté de 29 milliards de dollars, ou 5 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre ont augmenté de 39 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles du trimestre précédent, du fait principalement de l'accroissement de la gravité des sinistres.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 239 millions de dollars, en hausse de 84 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant surtout l'augmentation des coûts liés à la technologie en vue de soutenir les initiatives de croissance des activités et la hausse de la rémunération variable.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 32,7 %, par rapport à 31,4 % au trimestre précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 56,7 % pour le trimestre, par rapport à 54,7 % pour le trimestre précédent.

TABLEAU 12 : SERVICES BANCAIRES DE GROS

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



31 octobre



31 juillet

31 octobre



2025

2025

2024

Produits d'intérêts nets (équivalence fiscale)

(66) $

110 $

221 $ Produits autres que d'intérêts

2 266



1 953



1 550

Total des produits

2 200



2 063



1 771

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

28



63



134

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(4)



8



-

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

24



71



134

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 559



1 493



1 336

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 2

1 515



1 461



1 254

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - comme présentée

123



101



66

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - rajustée1

132



108



84

Résultat net - comme présenté

494



398



235

Résultat net - rajusté1

529 $

423 $

299 $



















Principaux volumes et ratios

















Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)3

865 $

873 $

633 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)4

90,0



96,8



97,0

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté5

11,6 %

9,3 %

5,9 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 5

12,4



9,9



7,5

Ratio d'efficience - comme présenté

70,9



72,4



75,4

Ratio d'efficience - rajusté1

68,9



70,8



70,8

Nombre moyen d'équivalents temps plein

7 438



7 342



6 975



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Les charges autres que d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen - quatrième trimestre de 2025 : 44 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt), troisième trimestre de 2025 : 32 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt), quatrième trimestre de 2024 : 82 millions de dollars (64 millions de dollars après impôt). 3 Comprennent des produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (419) millions de dollars ((231) millions de dollars au troisième trimestre de 2025, (149) millions de dollars au quatrième trimestre de 2024) et des produits (pertes) de négociation de 1 284 millions de dollars (1 104 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, 782 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque. 4 Comprend les prêts bruts liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 5 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2025 par rapport au T4 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 494 millions de dollars, une hausse de 259 millions de dollars par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de l'impôt sur le résultat. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 529 millions de dollars, en hausse de 230 millions de dollars, ou 77 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont établis à 2 200 millions de dollars, une hausse de 429 millions de dollars, ou 24 %, en regard de ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant surtout les augmentations des produits liés aux activités de négociation, des honoraires de prise ferme, des honoraires de services-conseils et des commissions sur actions, en partie contrebalancées par la variation nette de la juste valeur des engagements de souscription de prêts.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 24 millions de dollars, en baisse de 110 millions de dollars par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 28 millions de dollars, en baisse de 106 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant le ralentissement de la migration du crédit au trimestre considéré. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 4 millions de dollars, par rapport à une reprise de provision de néant au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 559 millions de dollars, en hausse de 223 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'augmentation de la rémunération variable et la hausse des dépenses en vue de soutenir les initiatives de croissance des activités, y compris la technologie, en partie contrebalancées par la baisse des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 515 millions de dollars, en hausse de 261 millions de dollars, ou 21 %.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2025 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 494 millions de dollars, une hausse de 96 millions de dollars, ou 24 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par les hausses des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 529 millions de dollars, en hausse de 106 millions de dollars, ou 25 %.

Les produits pour le trimestre ont augmenté de 137 millions de dollars, ou 7 %, en regard de ceux du trimestre précédent, reflétant surtout des augmentations des honoraires de prise ferme, des honoraires de services-conseils et des commissions sur actions, en partie contrebalancées par la variation nette de la juste valeur des engagements de souscription de prêts.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 24 millions de dollars, en baisse de 47 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 28 millions de dollars, en baisse de 35 millions de dollars, reflétant le ralentissement de la migration du crédit au trimestre considéré. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 4 millions de dollars, par rapport à la constitution d'une provision de 8 millions de dollars au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre ont augmenté de 66 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant principalement l'augmentation des dépenses en vue de soutenir les initiatives de croissance des activités, les coûts liés au service à la clientèle et les charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 54 millions de dollars, ou 4 %. À compter du 1er novembre 2025, il n'y aura plus de charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen dans le secteur Services bancaires de gros[22].

TABLEAU 13 : SIÈGE SOCIAL













(en millions de dollars canadiens)



Trois mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre





2025 2025 2024

Résultat net - comme présenté

(497) $ (478) $ 526 $ Rajustements pour les éléments à noter













Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

34

33

60

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

-

-

35

Charges de restructuration

190

333

-

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

49

55

59

Profit à la vente des actions de Schwab

-

-

(1 022)

Restructuration du bilan

102

-

-

Questions relatives aux taxes indirectes

-

-

226

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat pour les éléments à noter

73

107

84

Résultat net - rajusté1

(195) $ (164) $ (200) $ Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté













Charges nettes du Siège social2

(537) $ (477) $ (389) $ Divers

342

313

189

Résultat net - rajusté1

(195) $ (164) $ (200) $















Principaux volumes













Nombre moyen d'équivalents temps plein3

18 371

18 725

17 708



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2025 de la Banque. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2025 par rapport au T4 2024

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 497 millions de dollars, en comparaison d'un résultat net de 526 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La diminution d'un exercice à l'autre reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab à la période correspondante de l'exercice précédent et l'augmentation des charges nettes du Siège social, contrebalancés en partie par la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 148 millions de dollars, surtout en raison des investissements continus dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 195 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 200 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2025 par rapport au T3 2025

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 497 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 478 millions de dollars pour le trimestre précédent. La hausse de la perte nette reflète principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan et la hausse des charges nettes du Siège social, en partie contrebalancées par la baisse des charges de restructuration au trimestre considéré. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 195 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 164 millions de dollars au trimestre précédent.

[22] Les attentes de la Banque à l'égard des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen s'appuient sur des hypothèses prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats peuvent varier en fonction de facteurs dépendants et indépendants de la volonté de la Banque. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ1









(en millions de dollars canadiens)





Aux





31 octobre 31 octobre







2025

2024

ACTIF





Trésorerie et montants à recevoir de banques

7 512 $ 6 437 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques

109 417

169 930





116 929

176 367

Prêts, valeurs mobilières et autres détenus à des fins de transaction

220 136

175 770

Actifs financiers détenus à des fins autres que de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net

7 395

5 869

Dérivés

82 972

78 061

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

6 986

6 417

Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

126 369

93 897





443 858

360 014

Titres de créance au coût amorti, déduction faite de la provision pour pertes sur créances

240 439

271 615

Valeurs mobilières prises en pension

247 078

208 217

Prêts









Prêts hypothécaires résidentiels

315 063

331 649

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

259 033

228 382

Cartes de crédit

41 662

40 639

Entreprises et gouvernements

345 943

356 973





961 701

957 643

Provision pour pertes sur prêts

(8 689)

(8 094)

Prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

953 012

949 549

Divers









Participation dans Schwab

-

9 024

Goodwill

18 980

18 851

Autres immobilisations incorporelles

3 409

3 044

Terrains, bâtiments, matériel et mobilier, autres actifs amortissables et actifs au titre de droits d'utilisation

10 132

9 837

Actifs d'impôt différé

5 388

4 937

Montants à recevoir des courtiers et des clients

27 345

22 115

Autres actifs

27 988

28 181





93 242

95 989

Total de l'actif

2 094 558 $ 2 061 751 $ PASSIF









Dépôts détenus à des fins de transaction

37 882 $ 30 412 $ Dérivés

79 356

68 368

Passifs de titrisation à la juste valeur

25 283

20 319

Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

197 635

207 914





340 156

327 013

Dépôts









Particuliers

650 396

641 667

Banques

27 233

57 698

Entreprises et gouvernements

589 475

569 315





1 267 104

1 268 680

Divers









Obligations liées aux valeurs mobilières vendues à découvert

43 795

39 515

Obligations liées aux valeurs mobilières mises en pension

221 150

201 900

Passifs de titrisation au coût amorti

14 841

12 365

Montants à payer aux courtiers et aux clients

27 434

26 598

Passifs au titre des contrats d'assurance

7 278

7 169

Autres passifs

34 240

51 878





348 738

339 425

Billets et débentures subordonnés

10 733

11 473

Total du passif

1 966 731

1 946 591

CAPITAUX PROPRES









Capitaux propres attribuables aux actionnaires









Actions ordinaires

24 727

25 373

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

11 625

10 888

Actions propres - actions ordinaires

-

(17)

Actions propres - actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

(4)

(18)

Surplus d'apport

285

204

Résultats non distribués

78 320

70 826

Cumul des autres éléments du résultat global

12 874

7 904

Total des capitaux propres

127 827

115 160

Total du passif et des capitaux propres

2 094 558 $ 2 061 751 $

1 Les montants aux 31 octobre 2025 et 31 octobre 2024 sont tirés des états financiers audités.

ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ1

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2025 2024 2025 2024

Produits d'intérêts2

















Prêts

12 790 $ 13 706 $ 51 730 $ 53 676 $ Prises en pension

2 419

2 809

9 859

11 621

Valeurs mobilières



















Intérêts

4 571

4 785

18 209

20 295



Dividendes

631

579

2 648

2 371

Dépôts auprès de banques

1 012

1 895

5 175

5 426





21 423

23 774

87 621

93 389

Charges d'intérêts

















Dépôts

9 316

11 814

40 039

46 860

Passifs de titrisation

228

221

886

1 002

Billets et débentures subordonnés

118

124

519

436

Mises en pension et ventes à découvert

3 002

3 280

11 602

13 322

Divers

214

395

1 513

1 297





12 878

15 834

54 559

62 917

Produits d'intérêts nets

8 545

7 940

33 062

30 472

Produits autres que d'intérêts

















Services de placement et de valeurs mobilières

2 406

1 924

8 522

7 400

Commissions sur crédit

389

388

1 650

1 898

Produits (pertes) de négociation

1 318

835

4 602

3 628

Frais de service

725

663

2 788

2 626

Services de cartes

704

730

2 905

2 947

Produits des activités d'assurance

2 012

1 829

7 737

6 952

Autres produits (pertes)

(605)

1 205

6 511

1 300





6 949

7 574

34 715

26 751

Total des produits

15 494

15 514

67 777

57 223

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

982

1 109

4 506

4 253

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 602

2 364

6 089

6 647

Charges autres que d'intérêts

















Salaires et avantages du personnel

4 596

4 080

18 227

16 733

Charges d'occupation des locaux, amortissement compris

495

553

1 961

1 958

Charges liées à la technologie, au matériel et au mobilier, amortissement compris

746

730

2 872

2 656

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

198

176

780

702

Communication et marketing

484

431

1 643

1 516

Charges de restructuration

190

-

686

566

Frais liés aux activités de courtage et honoraires de sous-conseiller

133

119

528

498

Services professionnels, services-conseils et services externes

1 329

1 079

4 288

3 064

Divers

637

882

2 554

7 800





8 808

8 050

33 539

35 493

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

4 102

3 991

23 643

10 830

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

822

534

3 410

2 691

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

-

178

305

703

Résultat net

3 280

3 635

20 538

8 842

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

191

193

565

526

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 089 $ 3 442 $ 19 973 $ 8 316 $ Résultat par action (en dollars canadiens)

















De base

1,82 $ 1,97 $ 11,57 $ 4,73 $ Dilué

1,82

1,97

11,56

4,72

Dividendes par action ordinaire (en dollars canadiens)

1,05

1,02

4,20

4,08



1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2025 et 31 octobre 2024 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2025 et 31 octobre 2024 sont tirés des états financiers audités. 2 Pour les trois mois et douze mois clos le 31 octobre 2025, comprennent des produits d'intérêts respectivement de 19 356 millions de dollars et de 79 001 millions de dollars (respectivement 21 614 millions de dollars et 84 324 millions de dollars pour les trois mois et douze mois clos le 31 octobre 2024), qui ont été calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ1

















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2025 2024 2025 2024

Résultat net

3 280 $ 3 635 $ 20 538 $ 8 842 $ Autres éléments du résultat global

















Éléments qui seront reclassés par la suite dans le résultat net

















Variation nette du profit latent (de la perte latente) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Variation du profit latent (de la perte latente)

394

(153)

579

285

Reclassement en résultat de la perte nette (du profit net)

30

(7)

71

(23)

Variations de la provision pour pertes sur créances comptabilisées en résultat

-

-

1

(1)

Impôt sur le résultat lié aux éléments suivants :

















Variation du profit latent (de la perte latente)

(104)

40

(159)

(68)

Reclassement en résultat de la perte nette (du profit net)

-

4

(1)

12





320

(116)

491

205

Variation nette du profit latent (de la perte latente) de change sur les investissements dans des établissements à l'étranger, déduction faite des activités de couverture

















Profit latent (perte latente)

1 499

1 071

1 094

540

Reclassement en résultat de la perte nette (du profit net)

-

(19)

(534)

(19)

Profit net (perte nette) sur les couvertures

(1 137)

(723)

(1 088)

(457)

Reclassement en résultat de la perte nette (du profit net) sur les couvertures

-

41

799

41

Impôt sur le résultat lié aux éléments suivants :

















Profit net (perte nette) sur les couvertures

315

200

298

122

Reclassement en résultat de la perte nette (du profit net) sur les couvertures

-

(11)

(220)

(11)





677

559

349

216

Variation nette du profit (de la perte) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

















Variation du profit (de la perte)

3 793

867

7 840

3 354

Reclassement en résultat de la perte (du profit)

(2 242)

(475)

(4 858)

173

Impôt sur le résultat lié aux éléments suivants :

















Variation du profit (de la perte)

(1 029)

(242)

(2 164)

(929)

Reclassement en résultat de la perte (du profit)

603

123

1 337

(50)





1 125

273

2 155

2 548

Quote-part des autres éléments du résultat global de la participation dans Schwab

-

1 155

1 870

2 007

Éléments qui ne seront pas reclassés par la suite dans le résultat net

















Profit (perte) de réévaluation des régimes d'avantages du personnel

















Profit (perte)

62

(217)

22

(151)

Impôt sur le résultat

(17)

59

(5)

40





45

(158)

17

(111)

Variation du profit net latent (de la perte nette latente) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Variation du profit net latent (de la perte nette latente)

14

37

150

222

Impôt sur le résultat

(6)

(13)

(39)

(60)





8

24

111

162

Profit (perte) découlant des variations de la juste valeur attribuables au risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

















Profit (perte)

10

(8)

(8)

22

Impôt sur le résultat

(3)

2

2

(6)





7

(6)

(6)

16

Total des autres éléments du résultat global

2 182

1 731

4 987

5 043

Total du résultat global

5 462 $ 5 366 $ 25 525 $ 13 885 $ Attribuable aux :



















Actionnaires ordinaires

5 271 $ 5 173 $ 24 960 $ 13 359 $

Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres

191

193

565

526



1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2025 et 31 octobre 2024 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2025 et 31 octobre 2024 sont tirés des états financiers audités.