La nouvelle Série Conseillers pour les Portefeuilles FNB du PGA TD offre des solutions de placement tout-en-un et économiques aux conseillers au Canada et à leurs clients.

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a le plaisir d'annoncer le lancement de la Série Conseillers pour les Portefeuilles fonds négociés en bourse (FNB) du Programme de gestion d'actifs TD (PGA TD), ce qui élargit l'accès à des solutions de placement novatrices pour les conseillers et les investisseurs au Canada. La nouvelle Série Conseillers sera offerte dès aujourd'hui, en réponse à la demande croissante du secteur pour des solutions de portefeuille FNB diversifiées et économiques.

Les Portefeuilles FNB du PGA TD sont des programmes de fonds de fonds communs de placement composés de cinq portefeuilles, chacun étant adapté à un profil de risque d'investisseur précis. Les portefeuilles cherchent à atteindre leurs objectifs de placement respectifs en investissant principalement dans des FNB TD.

Avantages pour les conseillers et les investisseurs

Commodité : Solution de répartition des actifs tout-en-un adaptée à un profil de risque d'investisseur précis.

Solution de répartition des actifs tout-en-un adaptée à un profil de risque d'investisseur précis. Gestion professionnelle : Gestion stratégique par l'équipe de répartition des actifs de GPTD, dont l'approche collaborative vise à offrir un processus de placement multiactifs rigoureux et des analyses à jour sur le portefeuille.

Gestion stratégique par l'équipe de répartition des actifs de GPTD, dont l'approche collaborative vise à offrir un processus de placement multiactifs rigoureux et des analyses à jour sur le portefeuille. Rapport coût-efficacité : Frais de gestion concurrentiels pour tous les profils de risque; accès aux FNB GPTD.

Frais de gestion concurrentiels pour tous les profils de risque; accès aux FNB GPTD. Convenance : Idéal pour les investisseurs ayant un horizon de placement à moyen et à long terme qui sont à la recherche d'un portefeuille diversifié et à moindre coût adapté à leur tolérance au risque et à leurs objectifs à long terme.

Pour en savoir plus sur les Portefeuilles FNB du PGA TD ou pour consulter le prospectus ou les aperçus du fonds, rendez-vous sur le site https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td. Des renseignements sur la gamme complète de Portefeuilles FNB du PGA TD sont également accessibles à la page Solutions ciblées relatives aux FNB.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Portefeuilles FNB gérés TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de véhicules de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 527 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

