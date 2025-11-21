TORONTO, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des FNB d'obligations à échéance cible TD (les « FNB arrivant à échéance »), a annoncé aujourd'hui l'évaluation définitive des FNB arrivant à échéance qui sont dissous aujourd'hui.

Comme annoncé le 10 septembre 2025, les FNB arrivant à échéance ci-dessous ont volontairement été radiés de la Bourse de Toronto à la fermeture des marchés le 19 novembre 2025 et leur dissolution a pris effet à la fermeture des bureaux aujourd'hui. La valeur liquidative (« VL ») définitive par part des FNB arrivant à échéance se présente comme suit :

Nom du fonds Symbole

du fonds VL

définitive

par part Ventilation de la VL définitive par

part Revenu

par part Gain en

capital

par part Capital par

part FNB d'obligations de qualité

supérieure à échéance

cible 2025 TD TBCE 25,43678 $ 0,12872 $ - 25,30806 $ FNB d'obligations américaines de

qualité supérieure à échéance

cible 2025 TD TBUE.U 25,75111 $ 0,40794 $ - 25,34317 $

L'actif net du FNB en dissolution sera distribué aujourd'hui au prorata entre les porteurs de parts restants. Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre pour recevoir ce versement final.

