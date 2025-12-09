TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé l'ajout d'une stratégie de crédit privé mondial axée sur les titres à haut rendement à sa gamme de solutions de crédit en pleine expansion. À compter d'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels de divers territoires auront accès à la toute dernière solution de placements alternatifs de GPTD, le Fonds de crédit privé mondial Greystone TD (le « Fonds »).

« Bien que le contexte de placement actuel englobe un éventail de solutions de crédit privé, notre nouveau Fonds propose aux clients une solution tout-en-un simple qui peut offrir une diversification réfléchie en matière de placements grâce à une structure souple à capital variable qui n'est pas assortie de frais de rendement », a expliqué Colin Lynch, directeur général et chef, Placements alternatifs, GPTD. « Nous avons également établi une entente de collaboration novatrice avec Valeurs Mobilières TD Inc. et TD Securities (USA) LLC qui nous permet de tirer parti de leurs capacités de prise ferme, un avantage dont nos investisseurs profiteront directement. »

Le Fonds cherche à offrir des rendements ajustés au risque intéressants aux investisseurs sous la forme d'un rendement des liquidités investies, tout en préservant le capital au moyen de l'application des processus de longue date de gestion du crédit et des risques de GPTD. Ce Fonds à capital variable offre une exposition largement diversifiée au crédit privé de divers marchés, notamment les prêts directs (titres de créance de sociétés du marché intermédiaire), les titres de créance immobiliers, les titres de créance d'infrastructures et les marchés de financement spécialisé, sans avoir à composer avec plusieurs échéances de fonds. La stratégie de crédit axée sur les titres à haut rendement de GPTD investit dans la structure de capital, y compris les dettes garanties de premier rang et de second rang ainsi que les dettes subordonnées. Pour soutenir les capacités actuelles de prêt direct, GPTD a également travaillé à l'intégration des capacités de montage de prêts de Valeurs Mobilières TD Inc. afin d'offrir aux investisseurs du Fonds un accès à ces importants pipelines d'occasions de crédit aux grandes entreprises.

« Selon nous, ce nouveau fonds témoigne de l'étendue et du degré d'expertise de GPTD en matière de crédit et nous continuons de mettre l'accent sur les solutions de placement qui aident à répondre aux besoins changeants des investisseurs institutionnels », a conclu Colin Lynch. « Pour appuyer les efforts de l'équipe, nous avons ajouté des spécialistes du montage dans nos bureaux de Toronto et de New York et prévoyons en intégrer dans nos autres emplacements partout dans le monde dans un avenir rapproché. »

GPTD possède plus de 35 ans d'expérience dans la gestion de placements alternatifs, et le Fonds fait partie de la gamme complète de placements alternatifs de la société, qui comprend les dettes privées de qualité investissement mondiales, l'immobilier mondial, les prêts hypothécaires commerciaux canadiens et les infrastructures mondiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 527 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements supplémentaires : Personne-ressource pour les médias : Alicia Skrinjar, Groupe Banque TD, [email protected]